Reforma electoral: Coparmex Mérida se sumará a cadena humana en defensa del INE

Consejeros y socios de Coparmex Mérida se sumarán a la cadena humana de defensa del Instituto Nacional Electoral convocada por organizaciones ciudadanas para el domingo 13, a las 10 de la mañana, en el edificio del INE en la colonia México.

La presidenta de Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa, manifestó que son más de 500 socios y todos están invitados para este acto simbólico de defensa del INE en Yucatán.

Además, también convoca a toda persona que valore el trabajo profesional, autónomo, independiente y ciudadano de este instituto, el cual peligra con la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Coparmex Mérida: Hay que defender al INE

“Coparmex Mérida siempre lo ha dicho, hay que defender al INE, no podemos dar ningún paso atrás en estos momentos”, enfatizó la líder local de la agrupación empresarial en entrevista colectiva.

“Hicimos un foro por la democracia, hicimos un concurso entre universitarios que no tienen un poco de conciencia de lo que es el INE, se produjeron más de 70 vídeos de los estudiantes y todos son para defender al INE”, recordó.

“Necesitamos un INE ciudadano, autónomo, independiente y profesional, no podemos dar un paso atrás, nuestra democracia ha costado décadas en construir, se han ido perfeccionando los procesos electorales".

"Ciertamente que puede ser más perfectibles, pero creemos que hoy no es el momento de moverle nada porque está funcionando y prueba de que funciona con eficacia es que hay alternancia del poder entre los partidos políticos desde el año 2000", continuó.

"Parte peligrosa" de la reforma electoral que propone AMLO

"Sí está funcionando, no es momento de hacer experimentos ni hacer cosas que probablemente no funcionen como el INE actual”.

La dirigente empresarial afirmó que la parte más peligrosa y crucial de la reforma que propone López Obrador es la elección de los consejeros electorales por medio del voto popular.

"Es peligroso para la democracia porque no necesariamente el más popular hará un mejor trabajo".

En su opinión, los consejeros electorales tienen que ser personas probadas, capaces, neutrales, que entiendan de política electoral y tengan conocimientos de las leyes", continuó.

"Con una elección por voto popular no garantiza un perfil que reúna esos requisitos y sí se podría prestar a mucha manipulación de los procesos electorales. Carolina Cruz Arceo y Beatriz Gómory Correa, presidenta de Coparmex Mérida (Foto de Ramón Celis)

Coparmex Mérida llama a los ciudadanos a defender la democracia

Por ello, Coparmex considera que no es la mejor manera de elegir a los consejeros electorales el voto popular. El modelo actual de elección sí funciona y garantiza que los consejeros electorales sean producto de un proceso democrático y transparente.

“Los empresarios de Coparmex vamos a salir a manifestarnos pacíficamente y nos sumaremos a la convocatoria de las organizaciones ciudadanas porque lo importante es que todos coincidimos en que necesitamos defender nuestra democracia, que tanto nos ha costado construir”, reiteró.

“Necesitamos defender al INE entre todos, invitamos a todos los ciudadanos que crean que es importante defender su autonomía e independencia para que se sumen a esta cadena humana alrededor del edificio".

"Es un simbolismo de que los ciudadanos lo estamos protegiendo y defendiendo”.

En desacuerdo con los argumentos de López Obrador contra el INE

La dirigente afirmó que Coparmex no está de acuerdo con los argumentos presidenciales de que el INE es muy costoso porque el propio Gobierno Federal ha gastado vanamente dinero público que daría para el sostenimiento del instituto por más de dos décadas.

Como ejemplo, mencionó que las pérdidas millonarias de Pemex darían para sostener al INE por los próximos 16 años, y el gasto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco daría para el financiamiento del INE por 23 años.

“Entendemos que hay que ser empáticos con el tema del costo, nos gustaría que todos paguemos menos, pero ¿cuánto se necesita para que el INE no pierda su fortaleza, no pierda su autonomía, para que sea profesional e independiente?”, recalcó.

“No podemos escatimar recursos por nuestra democracia, esta es la madre de todas las batallas, no podemos darnos el lujo de perder nuestra democracia".

Coparmex Mérida llama a hacer una inversión por la democracia

"Creo que es la mejor inversión que podemos hacer por nuestra democracia, cualquier acción que debilite al INE va a ser más costosa de lo que cuesta hoy".

"Hay que ponerlo en perspectiva, ¿vale la pena arriesgar la democracia por dinero? Podemos hacer un análisis serio y muy profesional sobre lo que se necesita para mejorar el funcionamiento del INE, pero no son los tiempos en estos momentos, bajarle recursos es restarle eficacia, autonomía, independencia y profesionalismo”.

Afirmó que lee en la prensa que en realidad todos los partidos políticos hablan de la necesidad de defender al INE, los organismos ciudadanos y empresariales coinciden, pero la cosa es que en las acciones hagan notar que es una defensa real.

Anticipó que Coparmex convocará en los próximos días a una reunión con los diputados federales de Yucatán para que escuchen el posicionamiento del sector que representa, que apoya la postura del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, que también declaró la defensa del INE.

Pidió no dar ningún paso atrás en la democracia, pero quieren expresar en forma particular la decisión del sindicato patronal sobre la reforma electoral.

¿Harán paro nacional si no los escuchan?, se le preguntó.

“No lo sé, son decisiones que deberán tomar después las organizaciones empresariales”, respondió.

¿Cómo reciben los empresarios los insultos del presidente López Obrador contra los que se oponen a la reforma electoral?.

“La verdad, nosotros somos pueblo, no me gusta que como pueblo mi presidente me descalifique de esa manera. Creo que todos queremos construir un mejor país, tenemos que encontrar nuestras coincidencias”, contestó.

“Yo, como representante de Coparmex, seguiré hablando y diciendo lo que tengo que decir, si me descalifican, tengo que actuar conforme a mi conciencia y seguir construyendo el mejor país que quiero”.