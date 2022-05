Apagones en Mérida: evidencian en redes la prolongada falta de energía eléctrica

Miles de meridanos externaron su molestia por la falta de energía eléctrica durante más de cuatro horas, a partir de anoche viernes 27 de mayo, en diferentes colonias y fraccionamientos, en distintos puntos de la capital yucateca.

Este sábado 28 de mayo, en las principales redes sociales aparecieron decenas de mensajes por los prejuicios que ocasionó la falla, que se extendió en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Y aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por medio de un comunicado, argumentó que el suministro del fluido eléctrico se debió a las secuelas de una tormenta que afectó a casi medio millón de usuarios en las tres entidades de la península de Yucatán.

Minutos antes del desperfecto nocturno de ayer viernes 27 de mayo en Mérida, la CFE difundió un boletín informativo en el que precisó que unos 465 mil usuarios de los tres estados de la región peninsular se quedaron sin energía eléctrica debido a una tormenta con descargas atmosféricas.

Los estados afectados fueron Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y de acuerdo con la CFE, el suministro se reestableció en un 97%, tras el apagón generalizado, cinco antes de las 17 horas..

Sin embargo, cinco horas y media más tarde, hubo de nuevo otro apagón, alrededor de las 10:30 p.m. en buen número de colonias y fraccionamientos de Mérida que según se lee en comentarios en redes, por ejemplo en Twitter duró más de cuatro horas.

Entre las zonas habitaciones donde se reportó la falta de suministro eléctrico, en el poniente destacan Ciudad Caucel, en el norponiente, núcleos importantes de Francisco de Montejo; en el norte en la colonia Miguel Alemán, y otros reportes en colonias en el sur de Mérida.

Llamó la atención, por ejemplo en Francisco de Montejo, que el apagón fue variable, ya que extensas manzanas del fraccionamiento estaban a oscuras totalmente, pero en la avenida 50 los comercios, casas y el alumbrado publico no resultados afectados.

Por medio de sus plataformas digitales, Grupo Megamedia dio a conocer poco antes de la medianoche de ayer viernes 28 de mayo, el reporte de fallas de energía eléctrica en distintas colonias del sur de la capital yucateca, entre ellas: Dolores Otero Santa Rosa, Mercedes Barrera, Serapio Rendón 1,2 y 3, Cinco Colonias, Plan de Ayala Su y San José Tecoh.

Además, se indicó que permanecían sin alumbrado público, de la Avenida 50 de Circuito Colonias al Periférico.

En el interior del estado, hubo reportes en Hunucmá, Sisal, Kinchil y Tixkokob, en el último municipio, en la cabecera, el coso taurino se iluminado con teléfonos celulares del público que presenciaba un espectáculo.

Al filo de la medianoche, el usuario @tutusberrones, escribió: "Otra vez sin luz @CFE_Contigo @CFEmx???? Y así quieren el control de todo??? Nos queda claro que no van a poder".

En términos similares citó Karla S, @K220190: "A que santo tengo que rezarle para que me contesten en el numero de la @CFE_contigo @CFEmx? Que no es servicio las 24 horas? Llevo dos horas sin luz y como una intentado que me contesten" (sic).