Las agrupaciones civiles Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) y Todos México denunciaron recientemente la violación a la “Ley 3 de 3” por parte del Poder Ejecutivo estatal en la propuesta de una de las ternas que turnó al Congreso del Estado para la designación de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Y aunque la propuesta no la firman ni el gobernador Mauricio Vila Dosal ni la secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, sino el secretario de Administración y Finanzas, Roberto Eduardo Suárez Coldwell, y el secretario de Salud, doctor Mauricio Sauri Vivas, “por ausencia y suplencia temporal y en ejercicio de las funciones de titular del Ejecutivo del Estado y de la secretaria general de gobierno”, la presidenta de Amisy, María Eugenia Núñez Zapata, afirmó que este reemplazo del gobernador y la secretaria de Gobierno no los exime de la violación flagrante de la “Ley 3 de 3”.

Lo anterior porque proponen a Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova como uno de los candidatos a la magistratura cuando este funcionario judicial tiene acusaciones graves en su contra, tanto de trabajadores de los juzgados, consejeros de la Judicatura estatal y magistrados titulares del Tribunal Superior de Justicia.

Junto con Mendoza Casanova fueron propuestos en la sesión ordinaria de anteayer del Congreso del Estado los licenciados Ermilo Antonio Bolio Pérez y José René Sánchez Gil. Sin embargo, los diputados no divulgaron los nombres de los integrantes de la terna sino solamente dieron trámite al oficio DGOB/0681/2023 para que pasara a la comisión que analizará esta solicitud del Ejecutivo estatal.

Mendoza Casanova es integrante del Consejo de la Judicatura, un órgano judicial colegiado que vigila el buen desempeño de jueces, magistrados y funcionamiento del Poder Judicial del Estado.

Acusaciones contra un candidato

En rueda de prensa virtual, María Eugenia Núñez Zapata, Ligia Vera Gamboa y María Teresita Canto alertaron de esta propuesta violatoria de la “Ley 3 de 3” en la cual recordaron que Mendoza Casanova tiene acusaciones de violencia familiar contra su esposa, es un funcionario polémico señalado en actos de corrupción en la impartición de justicia en juicios estatales y cuentan con pruebas de los graves señalamientos por parte de los propios magistrados, principalmente por quejas de maltrato y acoso contra trabajadores sindicalizados e intervención en juicios polémicos donde los involucrados son poderosos políticos o adinerados.

Irán al Congreso los aspirantes a una magistratura

Los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado acordaron la comparecencia de las dos ternas que aspiran a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia en reuniones de trabajo programadas hoy, partir de las 5 de la tarde.

Previo a este acuerdo, integrantes de la Asociación de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) entregaron un escrito, en reuniones por separado, con los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Carmen González Martín y de Justicia y Seguridad Pública, Gaspar Quintal Parra, cuyo contenido no se difundió en la sesión ordinaria de esta comisión unida, pero sí se entregó dicho escrito a cada integrante.

Trascendió que el documento que entregó personalmente María Eugenia Núñez Zapata, representante de la Amisy, a los dos presidentes de dichas comisiones son señalamientos y acusaciones contra el aspirante a magistrado de la primera terna Luis Armando Mendoza Casanova; sin embargo, el consejero entregó su carta de antecedentes no penales limpio, es decir, no tiene denuncia ratificada, no ha estado bajo proceso o tiene una sentencia confirmada en su contra, por lo cual cumple con este requisito que señala la “Ley 3 de 3”.

Entrevistada sobre este tema, la primera presidenta de la Comisión Unida, Carmen González, informó que revisarán y analizarán dicho documento, cuyo contenido desconocía porque minutos antes lo recibió de la agrupación Amisy cuyas integrantes asistieron al Congreso para entregar el escrito en privado.

“Tendríamos que revisar primero el escrito”, enfatizó la diputada panista.

“Nosotros siempre hemos hablado de la ‘Ley 3 de 3’, no vamos a echar para atrás todo lo que hemos avanzado en materia de protección de derechos de las mujeres, pero hay que conocer el contenido de este escrito”.

Interpretaciones de la “Ley 3 de 3”

Se le preguntó si la “Ley 3 de 3” podría ser mal interpretada o usada para descalificar a una persona sin tener una sentencia firme.

“Pudiera darse el caso, de todas maneras, las sesiones son públicas y mañana (por hoy viernes) él tendrá derecho de audiencia como lo hemos marcado”, señaló.

“Los diputados y diputadas tendremos mayores antecedentes con relación a lo que presentó la asociación civil, pero la ‘Ley 3 de 3’ estatal establece que el aspirante no tenga antecedentes penales. En la ‘Ley 3 de 3’ federal sí tiene que haber una sentencia firme”.

También se le preguntó si el aspirante señalado podría no asistir a la comparecencia o renunciar en forma anticipada. La diputada González Martín recordó el caso de la terna de la magistratura del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (en ese caso fue Gretel Escalante Rendis) renunció a la postulación del Ejecutivo y se repuso el procedimiento de selección de la terna.

Antes del acuerdo de comparecencia, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, del PAN, respondió una pregunta sobre la terna de magistrados.

“Somos muy respetuosos de todas las expresiones que puede haber, escuchamos, somos cercanos también a los activistas y a la sociedad”, señaló.

“Tenemos que actuar conforme a derecho, eso, de verdad, siempre lo recalco. Si hay algún antecedente penal, si hay alguna cuestión, una denuncia formal o cualquier prueba que la presenten ante el Congreso. Tengo entendido que ya presentó carta de antecedentes no penales el integrante de la terna. Lo que tenemos que revisar los diputados, es la legalidad de los requisitos, el cumplimiento de esa legalidad de requisitos para tomar buenas decisiones”.

La primera terna que fue citada a las 5 de la tarde es la integrada por Ermilo Antonio Bolio Pérez, José René Sánchez Gil y Luis Armando Mendoza Casanova.

Inmediatamente después seguirá la otra integrada por Silvia Alivia Bolio López, José Pablo Abreu Sacramento y Gabriel Armando Franco Medina.

Los diputados aprobaron que cada integrante tendrá 5 minutos para exponer los motivos por los cuales quiere ocupar la magistratura y tendrán otros 5 minutos para responder cada una de las preguntas que formulen los diputados integrantes de esta comisión unida.