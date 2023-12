MÉRIDA.- Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado coincidieron que el nombramiento del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Armando Mendoza Casanova, estuvo apegado a derecho y no viola la Ley Estatal 3 de 3.

Esto en respuesta a la denuncia de organizaciones ciudadanas feministas y cívicas de que Mendoza Casanova no cumple con los requisitos de la Ley 3 de 3 por tener denuncias de violencia familiar y mala aplicación de la justicia como juez de Control.

Dos poderes avalan nombramiento de Luis Armando Mendoza Casanova

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, del PAN, señaló que la terna propuesta por el Poder Ejecutivo para que ocupe el cargo de magistrado del Tribunal Superior fue analizado conforme a derecho y los requisitos marcados en la ley.

Las activistas feministas Bertha Elena Munguía Gil, María Eugenia Núñez Zapata, Ligia Vera Gamboa y Nancy Walker Olvera protestaron ante el Congreso contra el nombramiento de Luis Armando Mendoza Casanova como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia

En ese sentido, el diputado dijo que se analizó la experiencia, capacidad y que no existieran impedimentos legales del aspirante y que las acciones de los diputados estén apegados a derecho.

Lozano Poveda, cuya bancada en el Congreso votó a favor del nombramiento del nuevo magistrado Mendoza Casanova, recordó que la 63ª. Legislatura yucateca fue la primera en México en analizar y aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia.

Esta ley es clara: no podrá acceder a un cargo público quien tenga una sentencia.

Dijo que sin duda esta ley significa un gran avance en la democracia, en la equidad y que puede ser perfeccionada, pero como está en la actualidad el magistrado Mendoza Casanova cumplió con los requisitos y el perfil de impartidor de justicia.

“El aspirante presentó su carta de antecedentes no penales sin tener denuncias ratificadas”, reiteró el diputado Lozano Poveda.

“Lo que establece la ley estatal 3 de 3 es que el aspirante no debe tener antecedentes penales. En la ley federal 3 de 3 se establece que debe de haber una sentencia firme para negarle aspiraciones al solicitante”.

“Desde el inicio de esta legislatura los ciudadanos siempre serán escuchados, tienen todo el derecho de expresarse libremente y actuar conforme a sus intereses e inquietudes”, subrayó el diputado.

“Tienen todo el derecho de proceder (los inconformes) y realizar las acciones pertinentes ante lo aprobado en el Poder Legislativo”.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdés, quien presidió la sesión de incorporación de Mendoza Casanova y José Pablo Abreu Sacramento, consideró que no hubo violación a la ley de 3 de 3.

La magistrada argumentó porque se actúo en estricto apego a derecho, ya que el magistrado entregó su carta de antecedentes no penales sin que tenga una sentencia por la comisión de ningún delito.

“Con la carta de antecedentes no penales demuestra que no tiene una sentencia, no ha sido condenado por ningún delito y no tiene antecedentes penales”, señaló la magistrada presidenta.

“Al presentar su carta de antecedentes no penales, pues no tiene denuncias ratificadas, ni procesos ni sentencias confirmadas. Ese es el requisito fundamental de la Ley 3 de 3 del Estado”.

¿Va a ser el magistrado incómodo, cree que cumplirá cabalmente su función con responsabilidad?, se le preguntó.

“Es nuestro compromiso con la imparcialidad y la eficiencia. Respetamos las diversas opiniones y las decisiones”, aseguró.

“En el ámbito del Poder Judicial vamos a continuar trabajando para garantizar la justicia, proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. Vamos a continuar acercando los servicios a los justiciables y mejorar las condiciones laborales de nuestros colaboradores”.

La magistrada presidenta Canto Valdés habló de otros temas en la entrevista con el Diario, los cuales publicaremos en otras notas.

Luis Armando Mendoza Casanova se integra al TSJ

Pese a las protestas por el nombramiento y con el voto en contra de tres magistrados, ayer viernes Mendoza Casanova se integró al pleno del TSJ.

Afuera del edificio cuatro activistas de Amisy, encabezadas por María Eugenia Núñez Zapata, alegaron y reiteraron la violación a la Ley 3 de 3 por parte del maestro en derecho Mendoza Casanova por agresiones a su exesposa y dudosa aplicación de la justicia.

