Yucatán, entre los estados con más reclamos bancarios en México: Condusef

Dos problemas muy puntales afectan en estos tiempos a los usuarios de servicios bancarios del país y de Yucatán: los fraudes y el estrés financiero derivado del mal manejo de las finanzas personales.

De visita a Mérida para participar en la edición número 86 de la Convención Nacional Bancaria que inicia este jueves en la ciudad, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Rosado Jiménez, informó que de las 140,000 quejas al año que reportan los usuarios de servicios financieros, 60,000 son por posibles fraudes.

Tipos de fraudes financieros a usuarios

Fraudes bancarios

Son tres modalidades de fraude que afectan a los usuarios, según las quejas, el fraude tradicional que es cuando hay un contacto físico entre ambas partes de la operación, que es el que ocupa la mitad de las quejas; la suplantación de identidad o robo de identidad que es cuando una persona ajena solicita un crédito a tu nombre, la cual está a la baja desde 2018 por las medidas de control; y el fraude virtual o remoto que cometen grupos delincuenciales por medio de llamadas telefónicas, mensajes o correo electrónico.

Otro 15% de las quejas son administrativas, no por reclamaciones monetarias, sino por mal servicio del banco, por asignar tarjetas sin solicitud de por medio, por cancelación de un producto no atendido o bloque de cuenta.

“Tomando en cuenta el número de más de 58 millones de mexicanos que tienen cuentan en un banco, las 4 mil millones de transacciones en 2022, el movimiento de envío de dinero o pagos en bancos por más de 2,300 millones de operaciones el año pasado, tenemos claro que las quejas en el sistema bancario no son tan grandes”, aseguró el presidente nacional de la Condusef

en rueda de prensa en las oficinas de la representación Yucatán.

“Lo preocupante en los casos de fraude, es que quien es la víctima sí sufre un daño patrimonial, una afectación y deterioro en su vida personal, eso es lo que convierte estos temas en una tragedia en algunos casos”.

Dijo que de 10 quejas que recibe la Condusef, 6 tienen que ver con los bancos, 2 con aseguradoras y una con Afores o Sofomes, pero es entendible por la gran cantidad de clientes que tienen.

De ese 60% de las quejas contra los bancos, el 95% está concentrada en 9 bancos porque tienen el mayor número de clientes, cuentas y transferencias, por lo tanto, ante mayor volumen de operaciones más quejas. En las quejas de números absolutos la encabezan Banamex, BBVA, Azteca, Banorte y Santander, y por números de contratos relativos Scotiabank, Banorte, Citi Banamex y HSBC.

Las quejas contra los bancos son por cargos y consumos no reconocidos en tarjetas de crédito y de débito.

“El tema de los fraudes es el que viene aumentado de manera desafortunada, se ha ido sofisticando y complicando, estas conferencias sobre educación financiera y estrés financiera sirven para advertir a los usuarios que tengan mucho cuidado en las operaciones bancarias, que cuando les llamen por teléfono o manden correo no contesten, no den link. Si tienen dudas, mejor

llamen al banco o la Condusef”, pidió el funcionario financiero.

¿Cuáles son los principales reclamos bancarios en Yucatán?

De acuerdo con los datos duros que proporcionó, la Unidad de Atención a Usuarios en Yucatán, las cinco principales causas de reclamación por posible fraude en la banca múltiple, de los años 2021 y 2022, son por consumo vía internet no reconocidos con 433 casos, que significa una reducción de menos 0.2% en comparación con 2021 que tuvo 434; consumo no reconocidos 336, un

aumento de 13.5% (296 en 2021); transferencia electrónica no reconocida 325, un aumento de 9.1% (298 en 2021); cargos no reconocidos en la cuenta 122, una disminución de 13.5% (141 en 2021); y disposición de efectivo en cajero automático no reconocido por el usuario 60, aumento del 7.1% (56 en 2021).

En los últimos tres años, la Unidad Mérida de la Condusef registra un aumento del 5.2% de aumento en las quejas por posibles fraudes: en 2020 recibió 1,073 quejas, en 2021, 1,274; y en 2022, 1,340. El fraude virtual encabeza las quejas con 773 y le sigue el tradicional con 534.

Yucatán ocupa el cuarto lugar nacional en el índice de reclamaciones en la banca múltiple en el primer trimestre de 2022 con 31.1%, pero tiene una ligera disminución en comparación con 2021 donde tuvo 33.9%. El primer lugar lo ocupa Estado de México con 72.4% (77.9% en 2021), Ciudad de México con 45.9% (57.3%), y Querétaro con 33.8% (36.9%).

Mayoría de mexicanos tienen estrés financiero

Fraudes financieros

En el tema del estrés financiero, el licenciado Rosado Jiménez, advirtió que es un problema serio que ya atiende la Condusef mediante su programa intensivo de educación financiera porque un enorme porcentaje de ciudadanos no maneja en forma razonable y responsable sus ingresos.

Precisó que no hay un estudio serio y reciente sobre el impacto del estrés financiero en México, el dato que tienen es de una encuesta que realizó el sector privado, pero es sesgado, que indica que el 60% de los mexicanos que están en la formalidad e informalidad padecen de este estrés financiero. Lo idóneo es que el Inegi o alguna institución realice una encuesta

especializada para conocer su dimensión.

“Los sueldos bajos de los mexicanos es un factor, pero no es el único”, dijo. “No nos engañemos, hay quienes tienen buenos ingresos, ganan 4 veces el salario mínimo y viven totalmente enredados económicamente. No necesariamente un ingreso alto te dará los elementos para que te manejes bien financieramente, puedes tener ingresos razonables y buenos y puedes estar muy endeudado, la máxima es, a mayor ingreso mayor problema si no sabes manejar tus finanzas personales”.

El presidente de la Condusef afirmó que aunque no está en los códigos civiles el estrés financiero como una causal de divorcios, en realidad y en los hechos este problema de mal manejo de las finanzas personales, sí es un factor.

Estrés financiero, causante de problemas en los hogares mexicanos

El presidente de la #Condusef, Oscar Rosado Jiménez, impartirá una plática sobre estrés financiero a los estudiantes de la Uady, Tecnológico y la Anáhuac Mayab durante el marco de la Convención Nacional Bancaria que empieza el próximo jueves en #Mérida. uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/sHnyv0Q0aI — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 14, 2023

El estrés financiero es un problema que genera dificultades en los hogares mexicanos y es un detonante de la violencia familiar. Por ejemplo, si priorizas la compra de objetos no necesarios como una pantalla gigante de televisión o financias a crédito la despensa o vives endeudado. Recomienda un manejo razonable de los ingresos personales, que la deuda no rebase el 35% de las finanzas familiares y que la deuda sea para cosas importantes, como la adquisición de una casa que es un patrimonio para toda la vida y vale la pena y justifica la deuda.

Dijo que siempre hay que tener presente que un crédito es dinero del banco, por lo tanto se tiene que devolver con un interés, y el ahorro sí es dinero de la persona y siempre debe tener un capital mínimo de $20,000 para solventar situaciones emergentes.

El tema del estrés financiero ya lo difunde en forma más insistente la Condusef en todo el país. Tiene un programa de educación financiera y ofrece pláticas sobre en tema al sector privado y universidades. Incluso, en su estancia en Mérida ya platicó con socios de la Coparmex Mérida y lo hará con alumnos de la Uady, Tecnológico de Mérida y la universidad privada Anáhuac

Mayab.

“Lo que quiero dejar en la mesa es que existe un tema de estrés financiero y que la construcción de este concepto en la salud financiera es parte del eje en que descansa la vida plena de una persona”, recalcó. “No se trata que seamos expertos en la bolsa de valores ni de mercados financieros, sino que manejemos con cierto grado de conciencia y de razón nuestros ingresos y no

generemos más problemas de los que pudiéramos tener en la vida diaria”.

El licenciado Rosado Jiménez recalcó que siempre la Condusef resolverá las quejas a favor de los intereses de los usuarios y pronosticó que la convención nacional bancaria será un excelente evento en Mérida.

Lo acompañaron en la rueda de prensa, los vicepresidentes Luis Fabre Pruneda y Roberto Tejero Castañeda.

Por cierto, precisó que en la década de los años 80 Mérida fue sede de una convención de banqueros, por lo que no es la primera ocasión que se realiza un evento de esta magnitud en el Estado. Joaquín Chan Caamal.