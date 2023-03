Por error, AMLO "destapa" a Mauricio Vila como presidenciable para 2024 (VÍDEO)

MÉRIDA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un error al saludar al gobernador Mauricio Vila Dosal, esta noche durante la inauguración de la 86a. Convención Bancaria que se realiza en Mérida. El hecho fue calificado por él mismo como un "destape".

El jefe del ejecutivo federal comenzó su mensaje a los banqueros de México con un "Amigas y amigos". Luego siguió el nombre de Mauricio Vila, gobernante del estado anfitrión del encuentro. Sin embargo, una confusión de palabras del mandatario al mencionar el cargo del yucateco causó risas y aplausos de los asistentes.

AMLO destapa a Mauricio Vila, una vez más, como presidenciable 2024

"Mauricio Vila, preside... gobernador de Yucatán",fue la frase que pronunció López Obrador, quien al darse cuenta del error hizo una pausa en la que volteó a ver a Vila Dosal, le sonrió e hizo un gesto de saludo con la cabeza. El tabasqueño completó la frase con "un destape más".

Dicho incidente coincide con las declaraciones que minutos antes de la inauguración hizo Mauricio Vila a un medio capitalino que cubre la convención bancaria. "Te lo tengo que preguntar, gobernador. Todo el mundo allá en (Ciudad de) México habla de las corcholatas. ¿Cómo anda Mauricio Vila en su proyecto político personal?", le preguntó el entrevistador de Momento Financiero MX, Alejandro Rodríguez.

"Si me preguntas a Mauricio Vila le gustaría ser presidente, pues claro que sí...lo prudente es seguir trabajando y dando resultados", respondió el también exalcalde de Mérida. Vila Dosal añadió que esperará los tiempos y pondrá los resultados de Yucatán a disposición del PAN y la alianza Va por México, a fin de que se elija al aspirante con mayores posibilidades de ganar. "A mí no me interesa ser candidato, a mí me interesaría ser presidente. Si yo no tengo viabilidad, nos hacemos a un lado y que venga el o la que pueda", agregó.

¿Qué opina AMLO sobre Vila?

Cabe mencionar que no es la primera vez que el presidente "destapa" al gobernador yucateco. Incluso lo presentó en la lista de los "precandidatos del bloque conservador" a la presidencia de la República, que presentó durante su conferencia matutina del pasado 13 de octubre de 2022.

Y el 11 de noviembre pasado, a pregunta expresa de un periodista de Diario de Yucatán, durante su visita a la entidad y en la conferencia matutina que tuvo a Mérida como sede,dijo que "tienen un muy buen gobernador" y que "es mejor que otros de la lista".

Convención bancaria en Mérida

Como informamos, con la participación de 1,300 personas hoy comenzó en el Centro Internacional de Congresos la 86ª. Convención Nacional Bancaria, que traerá de nuevo a Mérida a Hillary Clinton, ex primera dama de Estados Unidos.

Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México, destacó que con esta convención espera que México esté convencido que la banca mexicana pasa por uno de sus mejores momentos, es un lugar seguro para ahorrar y que tiene un exceso de capital y de liquidez.

Hoy , las actividades de la convención bancaria empezaron a las 10 de la mañana con conferencias y paneles virtuales y a las 6 de la tarde se realizó la inauguración con la participación de López Obrador y Vila Dosal, así como del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, doctor Jesús de la Fuente Rodríguez; del subsecretario de Hacienda, maestro Gabriel Yorio González; la gobernadora del Banco de México, maestra Victoria Rodríguez Ceja; del doctor Rogelio Ramírez de la O., secretario de Hacienda y Crédito Público; del presidente de la ABM, Daniel Becker, y de López Obrador.

El viernes, la segunda jornada de la convención, empezará a las 10 de la mañana con 4 conferencias magistrales, donde destaca la de Hillary Rodham Clinton a las 12:45 del día. Luego será el cambio de mando en la ABM, donde Daniel Becker entregará el mazo al presidente entrante, licenciado Julio Carranza Bolívar.