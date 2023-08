Marko Cortés optimista; no ve problemas por aspirantes a la gubernatura de Yucatán

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, no aceptó que haya problemas internos entre los grupos que aspiran a la candidatura al gobierno de Yucatán y de un posible rompimiento con este partido de algún inconforme.

Pero es evidente que sí hay fuertes diferencias en este proceso interno porque durante el Segundo Informe de Acciones del alcalde de Mérida Renán Barrera Concha, uno de los aspirantes y quien lidera las preferencias electorales en las encuestas, no estuvo presente el secretario estatal de Educación, Liborio Vidal Aguilar, entre los funcionarios del gabinete que acompañaron al gobernador Mauricio Vila Dosal durante este evento en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Liborio Vidal es otro de los aspirantes a la candidatura al gobierno de Yucatán por el Partido Acción Nacional y realiza intenso proselitismo en el Estado, por lo que afronta unas denuncias por campaña anticipada.

Incluso, en este mismo evento del informe municipal de Barrera Concha se informó que el político vallisoletano organiza para hoy domingo, a las 11:30 de la mañana, una concentración de aproximadamente 7,000 personas en el Salón Ek Balam del mismo recinto.

El alcalde Barrera Concha reunió a casi 5,000 personas con motivo de su segundo informe y durante su mensaje le gritaron en forma unánime y masiva “gobernador, gobernador” en alusión de que quieren que él sea el candidato del PAN para la la elección de 2024.

Abucheos para algunos aspirantes

Pero no solo Liborio Vidal desairó al alcalde meridano. El otro aspirante a la postulación, Rommel Pacheco Marrufo, sí asistió al informe de Barrera Concha, pero cuando lo presentaron como parte de los invitados especiales la gente no le aplaudió en forma masiva y sí recibió algunos abucheos que no se escucharon en todo el recinto, sino solamente en la zona por donde estuvo.

Aparentemente contrariado por este rechazo panista, el diputado federal salió del Salón Chichén Itzá a las 12:12 del día cuando ni siquiera había empezado el mensaje del alcalde, quien agradeció a Rommel que asistiera, pero aquel ya no se encontraba en el lugar.

—En Yucatán están muy caldeados los ánimos entre tres aspirantes —planteó el reportero del Diario al dirigente nacional del PAN en una entrevista.

—No lo percibo así, al contrario, yo lo percibo con ánimos de construcción de la unidad —respondió—. Es parte de un proceso natural donde en breve ustedes tendrán noticias.

—Se reunió con los aspirantes a la gubernatura, ¿qué acuerdos hubo?

—Me reuní con ellos (en Ciudad de México), me voy a reunir con ellos la próxima semana y la semana que sigue también. Toda estas reuniones son con el mejor de los ánimos, no tengan la menor duda. Vamos a salir unidos en el país y en Yucatán.

—¿Pueden ganarle a Morena?

—Vamos a ganarles el 2 de junio de 2024, que no tengan dudas —señaló.

Marko Cortés, optimista ante el panorama

Marko Cortés derrochó optimismo de que en los procesos internos para la selección del coordinador del Frente Amplio por México y la posterior selección de candidato presidencial del frente opositor y el aspirante a la gubernatura de Yucatán saldrán unidos y fortalecidos para enfrentar las elecciones en 2024.

“Como usted sabe, vamos a cerrar los registros de apoyo a los aspirantes a coordinador del Frente Amplio por México este martes 8 de agosto”, informó Marko Cortés.

“Quienes queden serán los responsables de la construcción de este mismo frente opositor, pero el registro en la plataforma cerrará hasta el día 20, por lo que la invitación a los mexicanos es que se apunten para que sean parte de este proceso histórico”.

Cortés Mendoza afirmó que este método de selección del aspirante presidencial del FAM ha incentivado la participación de miles de ciudadanos mexicanos.

Dijo que todos los aspirantes y partidos de esta alianza (PAN,PRI y PRD) trabajan por la unidad en el Frente y con ello, sin duda, van a construir una oposición unida y fortalecida.

“Lo que creo y espero es que al final vamos a salir unidos y fortalecidos (en este proceso interno)”, señaló.

El líder nacional panista, quien estuvo en primera fila de invitados junto al gobernador Mauricio Vila y el aspirante presidencial Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, consideró que el informe del alcalde meridano Renán Barrera fue bastante bueno porque arroja resultados.

“Tenemos mucho que presumir. Fue un muy buen informe municipal porque hay un gobierno que da resultados y le cumple a la gente”, destacó.