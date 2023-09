Ramírez Marín busca llegar 'por la puerta chica' a la gubernatura, señala analista

Sin duda, Jorge Carlos Ramírez Marín quiere ser el candidato de la coalición Morena-PT-PVEM y busca entrar por la puerta chica, por medio de un partido satélite, consideró el analista político Othón Baños Ramírez, doctor en Ciencias Sociales, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Sin embargo, opinó que no la tendrá fácil e incluso cree que no lo logrará, "no le alcanzará su popularidad porque hay dos aspirantes con mucho trabajo político en Yucatán a favor de Morena".

Entrevistado sobre la renuncia del senador Ramírez Marín al PRI, después de décadas de militancia, y su incorporación al Verde Ecologista, el analista político dijo que fue una decisión bien calculada y planeada porque durante meses había el rumor de su salida y finalmente tomó la decisión de renunciar porque quiere ser gobernador de Yucatán.

Ramírez Marín renuncia "porque el PRI no levanta"

"Él mismo lo ha dicho varias veces, quiere competir por la gubernatura y el PRI es una marca política que no levanta para nada, que está desprestigiada en Yucatán".

Indicó que con el bajo porcentaje en las encuestas y la información que seguramente tiene el senador, "le quedó claro que con la marca PRI no tenía ninguna posibilidad de ganar la elección de gobernador en Yucatán".

Jorge Carlos era el que más pintaba para que sea candidato del PRI a la gubernatura, pero no le importa competir con un partido que está hundido en la opinión pública

“Si se esperaba y resultaba el candidato del PRI, de todas maneras sabía que no iba a ganar. Por esa razón decidió buscar otro camino, seguramente desde hace meses buscaba ese otro camino", continuó.

"Casi estoy seguro que quiso entrar directo a Morena, pero le pusieron algunas condiciones con las que no estuvo de acuerdo porque hay otros candidatos más fuertes en Morena que no iban a ver bien que un chapulín priista llegara y les ganara la nominación de buenas a primeras”.

“El senador se va desde abajo en esta coalición de Morena y mejor se va por el Verde Ecologista para que esté dentro de esta coalición y pueda tener algún chance porque el PVEM lo puede proponer o nombrar su candidato en la coalición”, señaló.

Opinan que Jorge Carlos Ramírez Marín quiere entrar a Morena

“Tiene más chance de competir, si lo vemos bien, la jugada de Jorge Carlos es entrar al partido Morena, pero entra por la puerta chica, entra con un partido satélite".

"Seguramente su idea es llegar a ser el candidato de esta coalición, pero no la tiene fácil, no lo va a lograr".

"Está difícil que pase sobre Huacho (Joaquín Díaz Mena, ex delegado del gobierno federal que ya se inscribió al proceso interno de Morena) y sobre Verónica (Camino Farjat, senadora que también ya se inscribió al proceso)", precisó.

"Estos dos son los candidatos naturales dentro de Morena, llevan cinco años de trabajo por la candidatura, por ello digo que está difícil que designen al senador ex priista, a pesar de que tiene popularidad..., no le alcanza”.

El doctor Baños Ramírez manifestó que ya se empezó a ver el movimiento de la clase política yucateca porque quieren una candidatura o un “hueso” (nombramiento) para la próxima administración federal, estatal y municipal.

Morena, "lleno de chapulines de otros partidos"

Sin embargo, prosiguió, este movimiento político también deja con mucha claridad que Morena está lleno de chapulines de otros partidos porque todo mundo quiere ir al partido ganador.

Pero estos mismos chapulines políticos no son bien visto por la base social de Morena, por los militantes de a pie, por los fundadores de este partido de izquierda

"No ven con buenos ojos que de momento aparezca un político que pertenece a la cúpula y haga a un lado a los que están en el partido trabajando y militando desde hace años".

Baños Ramírez ve difícil que los chapulines políticos fortalezcan a Morena en esta elección de 2024 y que sean claves para un cambio del escenario político en Yucatán.

“Puedo decir que en este intento Ramírez Marín se va a quedar a un lado, él ya recorrió todos los puestos políticos, la mayoría por la vía plurinominal y creo que la única elección que ganó fue la senaduría que hoy tiene".

Si no tenía gran futuro en el propio PRI, en el PVEM no lo tendrá porque es un partido pequeño y siempre ha sido satélite

¿Cómo impacta al PRI la renuncia de Ramírez Marín?

Sobre el impacto político en el PRI por la renuncia del senador Ramírez Marín, el doctor Baños dijo que en ese partido hay una verdadera rebambaramba por la crisis que vive y por la baja preferencia entre la ciudadanía yucateca, por lo que seguramente otros personajes menos populares ya se pasaron a Morena en forma discreta.

Incluso, agregó, aparentemente hay jaloneos entre los priistas porque la salida del senador Ramírez Marín les dejará un hueco muy grande.

"Saben que no tienen asegurado ninguna posibilidad de ganar las elecciones a gobernador y tienen una fuerte amenaza de la baja aceptación ciudadana, por lo que si no se ponen listos el PRI puede perder su registro".

“El chapulineo en Morena viene a mover muchas cosas, pero ya no es como al inicio del sexenio, ahora los chapulines que brincaron primero tienen militancia de cinco años, sienten que tienen derechos, que no es correcto que venga alguien de emergente y los reemplace, cuando ellos están trabajando por el partido”, consideró.

Descarta que el chapulineo fortalezca a Morena en las elecciones 2024

“Yo creo que el chapulineo de ahora no va a fortalecer a Morena en esta elección de 2024. Ni con los candidatos populares que vienen. Es más, quizá enfrenten cierto rechazo, más si vienen del PRI que tiene una mala reputación por como ejerció el poder en casi 80 años”.

“Aun cuando el PVEM está en la coalición, no creo que Jorge Carlos pase en automático para la jugada grande. Tiene que pasar algunos filtros y si entra a la famosa encuesta (método de selección del candidato de Morena) no veo que el senador aparezca como el caballo negro que alcanza y rebasa al puntero”, señaló.

“Se seguirá moviendo el escenario político yucateco porque apenas empieza el período de precampaña y desde ahora ya se mueve el avispero por todos lados”.

¿Ramírez Marín gana políticamente por este brinco al Verde?

“No lo creo, no creo que gane inmediatamente. Quizá si se queda en el Verde le puedan garantizar una diputación federal nominal, como le gusta, para que pueda entrar en la jugada en 2024 no lo creo, pero sí es posible que a futuro pueda obtener nuevos puestos”, dijo.

Sobre las críticas que lanzó el senador contra el gobierno del PAN en el Ayuntamiento y gobierno del Estado, Baños Ramírez dijo que es normal en los partidos de oposición, es nada más un discurso, pero Jorge Carlos no se caracteriza por ser un político con una crítica sistemática y dura contra el PAN, "ante la opinión pública no se le había visto en ese plan".

Sus críticas contra los gobiernos del PAN es a raíz de que compitió y perdió la alcaldía de Mérida y porque quiere fortalecer su figura política. Sin embargo, en los gobiernos municipal y estatal del PAN sí hay temas sensibles que son dignos de crítica, como el crecimiento desmesurado y desordenado de Mérida fuera del Anillo Periférico.