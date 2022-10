¿Autora de "El Rey del Cash" bajo vigilancia? Denuncian actividad sospechosa en su hogar

CIUDAD DE MÉXIO.- Vecinos de Elena Chávez, autora del libro “El Rey del Cash”, denunciaron en redes sociales a un sujeto sospechoso frente la casa de la escritora, quien habría pasado varias horas en el lugar, lo que les hizo pensar que podría ser algún tipo de vigilancia.

En el vídeo se ve a un hombre vestido con jeans y una chamarra negra con mangas blancas, quien permanece parado detrás de un auto gris. Los vecinos de la autora indicaron que también grabaron el número de placas del vehículo donde se encontraba parado.

El diputado del PRD, Fernando Belaunzarán compartió el vídeo del sujeto que se sospecha vigilaba a la autora, y aseveró que podría tratarse un posible método de intimidación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en represalia por publicar “El Rey del Cash”.

“¿Será que @lopezobrador_ la quiere intimidar? ¿O es algo todavía más grave?”, escribió Fernando Belaunzarán en Twitter.

A los propios vecinos les pareció raro y amenazante el sujeto afuera de la casa de la autora de El Rey del Cash. Por eso lo grabaron y registraron su placa.



Ya vimos lo mucho que le dolió el libro a @lopezobrador_ y sabemos que no tiene escrúpulos. pic.twitter.com/ihl3OYW6G6 — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) October 14, 2022

¿De qué trata “El Rey del Cash”?

“El Rey del Cash: El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano” de la periodista Elena Chavéz es un libro testimonial sobre la presunta financiación ilícita de López Obrador a lo largo su carrera política y principalmente, durante la campaña presidencial de 2006.

Se trata de una "historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo", afirmó la autora.

El libro recopila las experiencias de Elena Chávez durante los 18 años que pasó cerca del círculo íntimo de AMLO al ser pareja de Cesar Yáñez, exjefe de prensa del mandatario y actual subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos.

Respuesta de AMLO al libro de Elena Chávez

AMLO criticó a “El Rey del Cash” de Elena Chávez por caer en la “deshonestidad intelectual” pero reiteró que la libertad de expresión le permite a la autora publicar dicha obra, pese a que no presenta pruebas de sus acusaciones.

“Es que son varios (libros) y los que vienen, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto afecta intereses creados, y también se sienten afectados en su pensamiento conservador y tienen toda la libertad para expresarse”, dijo AMLO ante la prensa.

Así manda AMLO al bote de la basura el libro "El Rey del Cash":

"Ni me afecta políticamente, ni vale la pena contestar si no presentan pruebas". pic.twitter.com/YMNyXZmUxw — Cani ?????? (@CaniBasut) October 11, 2022

Elena Chávez defendió “El Rey del Cash” haciendo hincapié en que se trata de un testimonio, no un libro de investigación periodística, pero que publicarlo puso en riesgo su vida.

“Este es un testimonio muy valioso, porque no me voy a arriesgar, sabiendo como son, a sacar un libro donde no diga la verdad ¿Qué razón tendría de sacar a un libro para arriesgarme? ¿Vengarme? Sabiendo que me pueden meter a la cárcel o hasta matarme”, afirmó.

Anteriormente, la autora de “El Rey del Cash” dijo que empezó a considerar escribir dicha obra en 2007 pero un allegado a AMLO la convenció de no hacerlo porque el ahora mandatario era “capaz de mandarla a matar”.

