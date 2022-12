Marcha de AMLO. Oposición denuncia ante el INE, López Obrador responde

VERACRUZ.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupa la denuncia presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto uso de recursos públicos para llevar a cabo la llamada “marcha de AMLO” el pasado 27 de noviembre.

El mandatario de Morena aseguró tener la consciencia tranquila y acusó a la oposición de no hacer más que “criticar, cuestionar e insultar” por lo que los llamó a presentar pruebas del supuesto delito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL).

“Es una oposición que no ha podido levantar el vuelo, porque no defienden causas justas [...] No hace más que denuncias, criticar, cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento”, acusó AMLO.

López Obrador aseguró que en la oposición “no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores” y señaló que “nos acusan de todo […] Que presenten las pruebas”.

Al ser cuestionado sobre si le preocupa la denuncia ante el INE por la “marcha del pueblo” dijo no estar preocupado “porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo, y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo”-

“Esto da una idea de cómo están de desesperados. Es una denuncia pues que presenten las pruebas. No usamos recursos, claro que no”, afirmó.

Lee también: Marcha en defensa del INE 'derrota' a la 'marcha del ego' de AMLO

Oposición denuncia ante el INE a marcha de AMLO

El pasado 1° senadores del PAN,PRI y PRD denunciaron ante el INE a López Obrador, a los secretarios Adán Augusto López y Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum por diversas ilegalidades antes y durante la marcha de AMLO.

El bloque opositor acusó que en Morena y el Gobierno Federal “usaron recursos públicos para la promoción de la marcha, para el acarreo de personas, para pago de alimentación y por asistir al evento”.

También denunciaron la presunta “coacción con la pérdida del empleo, cargo o comisión en caso de no asistir o la perdida de algún programa social” a los asistentes e “igualmente prometieron la inscripción a algún programa social en caso de asistir”.

Respecto a otros presuntos delitos previos a la marcha de AMLO señalaron que “desplegaron ilegalmente propaganda personalizada y utilizaron “el padrón de beneficiarios de programas sociales para hacer pase de asistencia de las personas que acudieron”.

“El Presidente de la República y Morena están tratando desesperadamente de posicionar a su gobierno y a sus aspirantes a la Presidencia de la República, pero no lo vamos a permitir”, afirmó Kenia López, vicecoordinadora del PAN.

“Solicitamos se emitan las medidas cautelares respectivas para que se abstengan de volver a incurrir en actos similares a los denunciados”, indicó.

¡Importante!



Como Senadora hoy presenté una denuncia en contra de Morena y las 3 corcholatas de AMLO por usar recursos públicos en la marcha del pasado domingo.



Usaron camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo.



NADIE PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY. pic.twitter.com/XxDohgZja4 — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 1, 2022

La denuncia fue presentada por una decena de senadores panistas, incluyendo al coordinador Julen Rementería, la senadora del PRI Claudia Anaya y el senador del PRD Juan Manuel Fócil y fue acompañada por fotos y vídeos que ciudadanos publicaron en redes sociales.

“Utilizaron ilegalmente los recursos públicos y la estructura de gobierno para amenazar a la gente y coaccionarla para asistir. Estos hechos deben ser denunciados”, afirmó la legisladora panista.

La senadora López Rabadán presentó una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en contra de Claudia Sheinbaum por el presunto uso ilícito de servidores, espacios y recursos públicos del erario local para la promoción y realización de dicha marcha.

Anteriormente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja propia ante el INE por el presunto uso de recursos en la "marcha de AMLO".

Te puede interesar: Simpatizantes acuden a marcha de AMLO, pero no se quedan al discurso