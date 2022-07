¿Quién es Rafael Caro Quintero?

Comparta este artículo

MÉXICO.- Rafael Cano Quintero, conocido narcotraficante mexicano y fundador del Cártel de Guadalajara, fue detenido este 15 de julio en Chihuahua por agentes de la Secretaría de Marina (Semar).

Cano Quintero estuvo prófugo de la justicia desde 2013, tras 28 años en prisión por la muerte del agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena Salazar. El llamado “Narco de narcos” recibió un amparo por dicho caso, que posteriormente fue revocado.

¿Quién es Rafael Cano Quintero?

Originario de Sinaloa, y perteneciente a una familia de ganaderos del municipio de Badiraguato, Cano Quintaro trabajo como ganadero hasta los 18 años de edad cuando conoció al también narcotraficante de primera generación, Pedro Avilés Pérez y se unió al cultivo de la marihuana.

En la década de los años 70, Cano Quintero formó una alianza con Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, para formar el Cártel de Guadalajara. Dicho cártel es considerado el primer grupo de crimen organizado en México, el cual tenía en su poder la mayor red de distribución y siembra de drogas del país.

Conocido como uno de los mentores de Joaquín Guzman Loera, “El Chapo”, Cano Quintero entró a la lista de los más buscados del FBI por el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena; crimen por el que fue condenado a 40 años en prisión en 1985.

En agosto de 2013, un tribunal en Jalisco le concedió un amparo por la muerte de Kiki Camarena y puesto en libertad ese mismo año. Cano Quintero estuvo desaparecido de la escena pública desde entonces.

La Suprema Corte de Justicia de México revocó el amparo un año después de su liberación. En 2015 una nueva orden de aprehensión fue emitida, y tres años después, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por su recaptura.

En la década desde su liberación, Rafael Cano Quintero, se ha mantenido en la lista de los más buscados de las autoridades mexicanas y norteamericanas, además de ser considerado como el líder del Cártel de Sinaloa tras la caída del “Chapo” Guzmán y posible responsable de la violencia en zonas estratégicas para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

La recaptura de Cano Quintero

Un funcionario anónimo de la Secretaría de Marina, confirmó a The Associated Press que Rafael Cano Quintero fue capturado en el estado de Chihuahua este viernes 15 de julio. Hasta el momento, más detalles de su arresto no han sido revelados por las autoridades mexicanas.