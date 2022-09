En Tecomán, Colima las personas duermen en las calles por miedo a los sismos

TECOMÁN.- Los sismos en México de esta semana de septiembre han afectado a varios estados, pero una de las comunidades más vulneradas por el desastre ha sido Tecomán en Colima.

Desde el pasado 19 de septiembre cuando como Ciudad de México sufrieron el impacto de un sismo de magnitud 7.7, más de 3 mil viviendas en Colima resultaron dañadas, por lo que los habitantes de Tecomán decidieron que era mejor dormir al exterior.

Desde el sismo del 19 de septiembre 2022 con epicentro en Michoacán se han registrado 324 réplicas, lo que ha alimentado el miedo y la preocupación de las familias de Tecomán.

"Por los temblores que hay, nos da miedo. Han sido fuertes y tenemos niños. Creemos que es más seguro aquí afuera", comentó la ciudadana Lucero Rincón a medios locales.

Familias de Tecomán viven con miedo por los sismos

Tecomán es el municipio más afectado por los sismos en Colima con más de 2 mil 200 casas con daños estructurales, pero se espera que dicha cifra suba conforme avanza la evaluación de las viviendas y a la expectativa de posibles daños por más temblores.

"A mí me da miedo porque como tiene cuarteaduras. Nomás me la paso viendo la barda. Duermo afuera porque la puerta a veces no deja salir, se traba", dijo Idolina Armas Farías, quien duerme en una silla afuera de su casa desde el pasado lunes.

Foto: Francisco Rodríguez

“Estábamos asustados, porque aunque estemos afuera no sabe uno si vaya a durar más o vaya a ser más fuerte. Más que nada por los niños, sienten el movimiento y se alarman”, agregó la señora Idolina.

El día del sismo de magnitud 7.7, casi 60 personas dejaron sus casas para dormir en terrenos con maleza crecida y calles. Ayer jueves 22, fueron 20 hombres, mujeres y niños porque han empezado a tomar turnos para dormir al exterior.

"Ya no pude acudir a mi trabajo por los sismos que ocurrieron el martes en el transcurso de la noche, aquí estamos sufriéndole. Han pasado réplicas muy pesadas. Gracias a Dios, el del jueves en la madrugada no pasó a mayores", expresó Andrés Cazares.

Foto: Francisco Rodríguez

Los habitantes de Tecomán coinciden en que son pocas horas las que logran dormir, y aunque empiezan a sentir el desgaste por tres noches de desvelo, no están seguros de cuándo volverán a dormir dentro de sus hogares.

Sismo en Colima hoy 23 de septiembre

Este viernes 23 de septiembre a las 13.25 hora local se registró un nuevo sismo de magnitud 5.2 con epicentro a tan solo 70 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima.

La madrugada de ayer jueves 22 de septiembre se registró una réplica de magnitud 6.9, afectando nuevamente al estado.

Hasta el momento, tres personas incluido un bebé de cinco meses perdieron la vida a causa de los sismos. Primero el día lunes, y el bebé el jueves.

Con información de OEM-Informex.