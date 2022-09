Adán Augusto López, titular de Gobernación, niega que sea chantajista

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Tras señalar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como uno de los “actores de la polarización”, el Grupo Plural del Senado (GP) condenó “la militarización que se promueve desde el gobierno federal” con la reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control de la Guardia Nacional y la propuesta para que se prorrogue hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Durante la comparecencia del funcionario ante el pleno de la Cámara Alta, el coordinador del GP, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que “es absolutamente sorprendente” ver a una izquierda militarista. Dijo que es una derrota ética y política que este gobierno promueva la militarización y que en lugar de construir acuerdos se usen las atribuciones para chantajear, para amenazar, “y eso me parece una derrota ética inaceptable de la izquierda”.

En tribuna, Álvarez Icaza advirtió que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el gobierno federal construye un nuevo pacto de impunidad.

“Nos preocupa enormemente que hoy se esté construyendo un nuevo pacto de impunidad y que nos manden el mensaje de que haya intocables, y que desde la propia Fiscalía o de la Presidencia de la República se dé la certeza de que deben de bajarse órdenes de investigación. Por lo menos que se cite, y se investigue, pero el mensaje que se manda es de un nuevo pacto de impunidad”, reprochó.

El coordinador de los senadores del GP recordó que hace un año el secretario Adán Augusto López compareció “en un ambiente radicalmente distinto”.

“Usted vino a tender la mano y muy infelizmente debo decirle que hoy es usted uno de los actores de la polarización del país; debo decirle incluso que usted es uno de los actores del desencuentro hasta con la propia bancada de su partido. Si eso pasa con la bancada y su partido, ¿qué podremos esperar los de la oposición?, cuestionó.

Adán Augusto López rechaza ser una figura de chantaje

En respuesta, López Hernández rechazó promover la política del chantaje y la amenaza, y afirmó que su formación política lo obliga a ser respetuoso de las posturas divergentes y dialogar con todos.

“Lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera (a mí) como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se lo acepto porque, por formación, yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que, desde luego, no piensan como yo pienso; esa es mi convicción, así he hecho mi carrera política, la hice incluso desde la oposición y siempre procuro respetar a mis semejantes. (…) No estoy acostumbrado ni al chantaje ni a la amenaza”, enfatizó el titular de la Segob.