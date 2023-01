Autora del 'Rey del Cash' acusa a la fiscal de CDMX de intentar impedir publicación de la secuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Elena Chávez, autora de “El Rey del Cash” acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “vengativo” y utilizar a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para impedir la publicación de la secuela de su libro.

A través de sus redes sociales, la autora aseguró que en los próximos días compartirá las pruebas de las supuestas acciones en su contra que habría emprendido la fiscal capitalina.

“En mi libro ‘El Rey del Cash’, les conté que López Obrador era vengativo, pues ya iniciaron acciones en mi contra, mañana les mostraré lo que hizo Ernestina Godoy para detenerme y que no saque el 2 libro”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Elena Chávez denuncia acciones en su contra

En sus redes sociales la escritora aseguró que las acciones en su contra para impedir la publicación de la secuela “El Rey del Cash” serían orquestadas desde el Poder Federal y llevadas a cabo a través de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La presente denuncia no sería la primera en contra de López Obrador. Anteriormente Elena Chávez señaló al gobierno capitalino, encabezado por la “corcholata” Claudia Sheinbaum Pardo, y otros simpatizantes de la 4T de agredirla por su descontento por el libro.

En mi libro El Rey del Cash, les conté que @lopezobrador_ era vengativo, pues ya iniciaron acciones en mi contra, mañana les mostraré lo que hizo @ErnestinaGodoy_ para detenerme y que no saque el 2 libro. Son bajos y ruines @MJesusMendiolea @SocCivilMx @LeonEconomista — luz elena chavez (@luzelenachavez8) January 15, 2023

En conferencia de prensa desde Editorial Penguin Random House junto a la periodista de investigación Anabel Hernández, Elena Chávez dijo haber pasado por varias adversidades tras la publicación de su libro, desde censura hasta presentaciones canceladas en al menos tres ocasiones.

También en redes sociales dijo que fue cancelada sin ninguna explicación” la presentación de “El Rey del Cash” en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México: “No puede ser que en una ciudad que se dice de libertades como lo es la Ciudad de México no esté sucediendo esto”, dijo.

“Cuando todavía no teníamos un espacio definido yo hablé al Club de Periodistas de México, hablé con el presidente del club, le solicité espacio y me lo negó, me dijo que tenía que entender que vivíamos en otro México, que no era el de antes”, expuso Elena Chávez.

¿El Rey del Cash tendrá secuela?

Elena Chávez anunció que "El Rey del Cash" tendrá una secuela sobre los empresarios. Este segundo libro "ya es un libro de investigación" mientras que el primero es un testimonial de sus experiencias en el círculo cercano de AMLO.

¿De qué trata “El Rey del Cash”?

“El libro del Cash” de Elena Chávez relata la presunta financiación ilícita de López Obrador a lo largo su carrera política y principalmente durante la campaña presidencial de 2006.

En el libro la autora acusa a López Obrador de realizar diversas operaciones ilícitas que involucran miles de millones de pesos para financiar y apoyar el recién fundado partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Elena Chávez fue esposa de César Yáñez Centeno, exjefe de prensa de AMLO y actual subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación.

Gracias a su relación amorosa estuvo cerca del círculo íntimo de López Obrador por casi dos décadas incluyendo tres campañas presidenciales donde el fundador de Morena fue contendiente.

“Lo conocí siendo reportera. Para Ovaciones cubría el PRD, él era el presidente nacional, era un hombre taciturno, un hombre desconfiado, de pocas palabras, que nunca miraba a los ojos, muy diferente al que estamos mirando ahora”, expresó Elena Chávez.

