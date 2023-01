Fiscalía analiza vídeo en el caso de plagio de tesis de Yasmín Esquivel; Universitarios exigen retirar el título

CIUDAD DE MÉXICO.- En el expediente de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa se incluyó un video en el que aparecen el titular de la Notaría 121 de la Ciudad de México, Amando Mastachi Aguario, y el exalumno de Derecho de la UNAM, Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

En el video Mastachi Aguario da fe de que Báez Gutiérrez firma frente a él diversas cuartillas.

El pasado jueves 12 de enero, Mastachi Aguario, en un comunicado, rechazó avalar el contenido del documento en el que el abogado Báez Gutiérrez presuntamente declaró que tomó "varias referencias y texto" de la tesis de Esquivel Mossa, quien en diciembre lo presentó como prueba de que ella no copió el texto de titulación denominado Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A. Aclaró que a petición por escrito y no por iniciativa propia atendió una diligencia dentro del marco legal en el domicilio de quien se identificó como Édgar Ulises Báez Gutiérrez, el pasado 29 de diciembre de 2022. Una vez que quedó identificado el abogado su "participación se limitó única y exclusivamente a dar fe de puesta de su firma y reconocimiento del contenido de un documento que él me exhibió en ese momento, por lo que yo como notario no avalo el contenido de dicho documento".

"Mi intervención fue a rogación de parte que recibí por escrito el día 28 de diciembre del año 2022 y no por iniciativa propia", explicó el notario. El pasado 2 de enero, el portal Eje Central publicó una entrevista con el abogado Báez Gutiérrez en la que afirmó que su tesis es la original y refutó las pruebas en las que se basó la FGJCDMX y dijo que nunca recibió en su domicilio al notario público Mastachi Aguario ni a la maestra Martha Rodríguez Ortiz. ¿Me podría confirmar que aquí no ha venido nadie a verlo? —se le preguntó "Nadie", respondió. ¿Ninguna instancia? "Nadie", insistió. ¿Ningún notario? "Nadie", reiteró. ¿Nadie de la UNAM? "Nadie", subrayó.

Asesora Martha Rodríguez afirma Báez Gutiérrez admitió su culpabilidad

En la carpeta de la fiscalía capitalina la maestra Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de Esquivel Mossa, presentó lo que dijo era una carta firmada por Báez Gutiérrez que, según su dicho, le llegó al buzón de correo de su domicilio.

La maestra Rodríguez Ortiz declaró ante el Ministerio Público que en dicha carta, Báez Gutiérrez confesó que plagió el trabajo de tesis de la ministra porque necesitaba concluir la carrera rápido. Agregó que la carta traía anexa una copia de la cédula profesional de Báez Gutiérrez, documentos que se integraron a la investigación.

El 29 de diciembre, la maestra Rodríguez Ortiz declaró en calidad de testigo ante la fiscalía que acudió al domicilio del abogado Báez Gutiérrez, quien ante notario público le confirmó que él redactó el documento que llegó a su domicilio. Báez Gutiérrez no declaró ante el Ministerio Público. La fiscalía capitalina consideró que debido a que el presunto plagio ocurrió hace 36 años no buscaría ejercer acción penal.

En el video se observa al notario Mastachi Aguario de pie y a Báez Gutiérrez sentado frente a una mesa, firmando. Como El Diario informó, el pasado 18 de enero la asesora de tesis Rodríguez Ortiz confesó ante autoridades académicas de la UNAM , que fue quien compartió el proyecto de tesis de la ahora ministra a su entonces alumno de Derecho, Báez Gutiérrez, y a otros alumnos más, pero con el ánimo de que lo tomaran como referencia y por este hecho, la UNAM resolvió este miércoles cancelarle el contrato de trabajo.

Baéz Gutiérrez niega visita de Martha Rodríguez y admisión de culpa

En un vídeo difundido por el periodista de Eje Central, Juan Carlos Rodríguez, se puede ver a Édgar Ulises Báez Gutiérrez en su domicilio donde niega que se le haya buscado por alguna persona y menos firmar algún documento admitiendo su culpa. El entrevistado negó también que lo haya buscado elementos de la Fiscalía e incluso de la misma UNAM.

“El abogado Edgar Ulises Baéz no ha sido buscado por ninguna autoridad para dar testimonio sobre el caso del supuesto plagio en la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel”, aseguró #PorLaMañana el periodista de Eje Central, Juan Carlos Rodríguez, quien entrevistó a Ulises Baéz. pic.twitter.com/rucmjqOGi8 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 3, 2023

El audio que tienen que escuchar los ministros de la SCJN ante de votar su nuevo Presidente.



Es un extracto de la entrevista de Eje Central a Baez, el alumno plagiado por la #MinistraPirata. pic.twitter.com/jHM49pT6Qi — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) January 2, 2023

uD83DuDEA8#UltimaHorauD83DuDEA8 El medio @EjeCentral publica una pequeña pero importantísima entrevista a Édgar Ulises Báez Gutiérrez, el abogado plagiado por la ministra #YasminEsquivel. Por fin tenemos rostro, voz y testimonio de la pieza más importante en el escándalo más grave de la SCJN uD83DuDC47: pic.twitter.com/rbT9SIN5hi — Jose Antonio Ramirez Hernandez (@JoseAnt35373320) January 4, 2023

Universitarios exigen retirarle el título

Investigadores, académicos, exalumnos y trabajadores de diversas escuelas, facultades e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) piden a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.

"Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Riobóo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes", expresaron.



