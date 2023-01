¿La SEP puede quitarle el título a Yasmín Esquivel por plagio de tesis? Esto dice un experto

CIUDAD DE MÉXICO.- La UNAM confirmó el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero afirmó que no poseen las facultades para invalidar su título de la licenciatura en Derecho.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, institución de la que es egresada la ministra, confirmó que la tesis de Yasmín Esquivel Mossa es una “copia sustancial” del egresado de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Sin embargo, la FES Aragón aseguró que al no poseer la capacidad para invalidar el título optaron por presentar los resultados del análisis entre las tesis a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para las acciones que consideren pertinentes.

¿La UNAM puede invalidar un título universitario?

El profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Roberto Lara Chagoyán, aseguró que la Máxima Casa de Estudios de México sí tendría los elementos para retirar el título de licenciatura a la ministra pero la cédula profesional estaría en manos de la SEP.

“La UNAM se equivoca al decir que carece de facultades, puede ser que no exista una norma expresa, pero eso no quiere decir que carezca de facultades”, dijo el profesor en entrevista con El Financiero.

“Quien tiene las facultades para determinar la creación de un acto institucional, también tiene las facultades para determinar su consecuencia jurídica, que no es otra cosa que la nulidad”, señaló.

Aunque Lara Chagoyán celebró el que la FES Aragón reconociera el plagio de Yasmín Esquivel, lamentó que las consecuencias del acto se enfoquen en la asesora de tesis Martha Rodríguez Ortíz y no en la ministra.

“Pareciera que están cargando los dados hacia la directora y no tanto hacia la ministra y eso también es preocupante porque me parece un acto ilícito […] aquí los dos son sujetos activos tanto la directora como la ministra, no se puede excluir o exculpar a una de las dos”, agregó.

¿La SEP invalidará el título de Yasmín Esquivel?

Lara Chagoyán explicó que la UNAM es el organismo encargado de entregar los títulos de licenciatura y la SEP es la única institución capacitada para brindar cédulas profesionales.

“La UNAM puede otorgar un título y también lo puede quitar, pero no una cédula profesional, darle vista a la SEP es estrictamente para efectos de la cédula profesional, la SEP es la única que da cédulas, la UNAM no da cédulas profesionales, solo los da la SEP”, afirmó.

índice de Yasmín Esquivel y Edgar Báez

El profesor argumentó que la expedición de la cédula requiere de un título de alguna universidad pública o privada “que diga que tal persona terminó los estudios profesionales para fin de que se le expida la licencia por parte de la autoridad”.

Por ello, Lara anticipa que se corre el riesgo de que cuando el caso de Yasmín Esquivel llegue a la SEP, esta alegue que no hay “ningún problema” porque expidió la cédula profesional con la autorización del título.

“Cuando le pasen el caso, la SEP puede decir yo no tengo problema con la cédula, la cédula se expidió conforme este título. Esperemos que la SEP pudiera decir que un requisito de la expedición de la cédula no se está cumpliendo de acuerdo con lo que le dice la UNAM”, sostuvo.

Por dicha razón el profesor reitera que la UNAM sí tiene las facultades para pronunciarse sobre una consecuencia jurídica, como el acto ilícito del plagio reconocido por la FES Aragón y otras instituciones de la universidad como Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales.

