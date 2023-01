Yasmín Esquivel no renunciará a la SCJN pese a plagio de tesis: 'No tengo de que avergonzarme'

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el caso del plagio de su tesis de licenciatura, la ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que no se separara de su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) además rechazó la resolución de la UNAM en el tema.

En entrevista con Milenio, Yasmín Esquivel reiteró que no cometió plagio de su tesis de la licenciatura en Derecho y acusó a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de no tomar en cuenta las “pruebas” que presentó en su defensa.

FES Aragón resolvió que la tesis de la ministra es una “copia sustancial” del trabajo presentado por Édgar Ulises Báez en 1986.

Este lunes 16 de enero, casi una semana después de que la FES Aragón confirmó el plagio de Yasmín Esquivel, la ministra que no comparte la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de su alma máter.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento ni hubo una valoración de las pruebas que determinarán contundentemente que la tesis es de mi autoría”, dijo la ministra.

“Ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen. Rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón”, afirmó.

La frase de @YasminEsquivel_ lo dice todo “No voy a renunciar y no tengo de q avergonzarme”



Así actúan muchos criminales no conoce valores, como la honestidad, y no le importa el daño que le hace al país y a la @SCJN.



Vergüenza



¿Qué es eso?



pic.twitter.com/pwnavilBQU