Yasmín Esquivel Mossa no plagió su tesis, afirma la Fiscalía de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- En seis días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) determinó que la ministra Yasmín Esquivel Mossa "no copió ni en partes ni en su totalidad" la tesis de licenciatura de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, sino que por el contrario, este último tomó "varias referencias y texto" del proyecto que comenzó en 1985 la actual aspirante a la presidencia de la Suprema Corte.

La institución encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos no ejercerá acción penal contra el abogado Báez Gutiérrez, debido a que los hechos que pudieron haber ocurrido datan de 1986 y 1987, fecha en la que estaba vigente la Ley Federal de Derechos de Autor publicada en 1963.

El 24 de diciembre de 2022, Esquivel Mossa presentó ante la fiscalía capitalina una denuncia de hechos contra quien o quienes resulten responsables del presunto plagio de su trabajo de titulación, misma que se turnó a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, que abrió la carpeta de investigación CIFIEC/ACI/UI-2 C/D/00647/12-2022.

Derivado de los datos de prueba obtenidos durante la investigación, específicamente de la ministra, la agente del Ministerio Público Araceli Gómez de los Santos resolvió el 30 de diciembre pasado que "es evidente que Yasmín Esquivel Mossa es la autora original de la tesis Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123 apartado A". Lo anterior, porque según el documento de la fiscalía capitalina, Édgar Ulises Báez Gutiérrez admitió ante la maestra Martha Rodríguez Ortiz, asesora de ambas tesis, que copió segmentos del proyecto que Esquivel Mossa inició para obtener el título de licenciada en Derecho, y registró en la entonces ENEP Aragón de la UNAM.

Asesora de tesis aboga a favor de la ministra

Posteriormente, Martha Rodríguez Ortiz declaró ante notario público que Báez Gutiérrez hizo esas admisiones por medio de una carta que le envió a su domicilio. La fiscalía señaló que la maestra presentó la carta firmada por Édgar Ulises Báez Gutiérrez, que le llegó al buzón de correo de su domicilio, en la que presuntamente confesó que plagió el trabajo de tesis de la ministra porque necesitaba concluir la carrera rápido.

El personal de la fiscalía incorporó a la indagatoria dictámenes periciales en informática forense y documentos copia del abogado particular de la ministra, con base en los cuales concluye que el trabajo académico de la ministra se subió al repositorio TESIUNAM antes que el de Báez Gutiérrez, y que fue modificado de manera ilegal.

Así como cuatro hojas originales correspondientes al proyecto de capitulado de su tesis, siendo la primera la carátula, que tiene la leyenda "dic 85" y una rúbrica, que no presentan alteración y sólo presentan envejecimiento propio del tiempo. Además, Rodríguez Ortiz manifestó que dicha carta traía anexa una copia de la cédula profesional de Báez Gutiérrez, documentos que se integraron a la investigación.

Martha Rodríguez declara ante la Fiscalía

El 29 de diciembre, la maestra Martha Rodríguez Ortiz declaró en calidad de testigo ante la fiscalía capitalina que ella acudió al domicilio del abogado Báez Gutiérrez, quien le confirmó que él redactó el documento que llegó a su domicilio. "Siendo las ocho horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós me constituí en el inmueble (…) donde se encontraba mi requirente y el señor Édgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se identificó con su cédula profesional número 1094599, expedido por la SEP, y que en este acto dicha persona me exhibe un documento de fecha 27 de diciembre, únicamente por el anverso, del cual me manifiesta que él lo redactó y conoce su contenido y alcance legal del mismo, toda vez que es licenciado en Derecho, del cual solicita que en este acto se firme ante mi persona, por lo que dicho señor procede a poner ante mí su firma y ratifica el contenido".

En la carta se afirma que la maestra le mostró el trabajo que entonces realizaba la alumna Yasmín Esquivel Mossa, sobre el tema de los sindicatos, que en la década de los años 80 era un asunto relevante. "Por lo anterior manifiesto que tuve la oportunidad de revisar y estudiar varias partes del trabajo de otra alumna. En días recientes he visto en medios de comunicación que la tesis de la cual es de Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN, y quiero de manera libre y voluntaria aclarar que es un hecho real que pude tomar partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986. Lo anterior para todos los efectos legales y administrativos de las autoridades universitarias que haya lugar", señala el texto presentado por Rodríguez Ortiz.

¿Cómo llegó a la resolución del Fiscalía a favor de Yasmín Esquivel Mossa?

Con esos elementos y sin contar con declaración de Báez Gutiérrez ante el Ministerio Público, la encargada de la investigación, Araceli Gómez de los Santos, concluyó que la ministra Esquivel Mossa no cometió plagio, que fue Báez Gutiérrez quien copió partes del proyecto de la primera y que, dado el tiempo transcurrido desde los hechos, ya no hay posibilidad de buscar ejercer acción penal, por lo que la carpeta no llegará a manos de un juez.

Conclusión de la indagatoria

La investigación realizada por la fiscalía capitalina refiere que Édgar Ulises Báez tomó partes de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, quien no copió en su trabajo de tesis. La FGJ no ejercerá acción penal contra el abogado Báez, debido a que los hechos que pudieron haber ocurrido datan de 1986 y 1987, y la causa está sobreseida.

¿Cuál es la versión del abogado Édgar Ulises Báez?

Tras las declaraciones y las presuntas pruebas ofrecidas sobre el plagio de Édgar Ulises Báez, éste desmintió a través de una entrevista con un medio nacional los dichos por la ministra, señalando que incluso la UNAM no se ha contactado con él para rendir declaración en torno a la polémica de plagio.

En la entrevista el abogado afirma que su trabajo es la tesis original y que la "lógica" es la mayor prueba a su favor, pues "el que se titula primero evidentemente tiene el texto original".

"Una persona que se titula después no puede alegar plagio de una obra publicada previamente. No querer asimilarlo o comprenderlo es hacerse pato", señala en entrevista para Eje Central.

¿Qué dijo la UNAM?

Pese a esta resolución , la UNAM confirmó que "Hay un el alto nivel de coincidencias entre las tesis de revisión, superior al 90 por ciento, por lo que resulta evidente la existencia de un plagio". Pese a esto, la institución señaló que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y de ser el caso, llamar a las personas involucradas.

Pese a esto, la UNAM también informó que dadas las pruebas existentes, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986.