'Corcholatas' de AMLO, así responden a quejas ante el INE por campaña anticipada

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de las llamadas ‘corcholatas’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondieron a las quejas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2024.

Miembros del bloque opositor presentaron varias quejas en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la jefa de gobierndo de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum por presuntamente hacer campaña fuera del período electoral.

Las cuatro ‘corcholatas’ de Morena acumulan un total de 44 quejas ante el INE por actos anticipados de campaña.

“No hay nada que sancionar”: Marcelo Ebrard responde a oposición

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tiene un total de 15 denuncias en su contra por actos como pintas de bardas o promoción en redes sociales en relación a las elecciones presidenciales del próximo año.

Al ser cuestionado sobre las quejas en su contra, Marcelo Ebrard dijo que esperaría “a ver que se resuelve” pero expresó no estar preocupado.

“Hasta ahorita vamos bien, no hemos tenido ninguna sanción y pues yo estoy en mi trabajo, no sé qué quieran sancionar. Yo me dedico a trabajar”, aseguró el canciller.

Respecto a si le preocupa perder la candidatura de Morena debido a las denuncias en su contra sostuvo: “Nunca he tenido temor a nada, si no, no estaría aquí”.

Ricardo Monreal defiende derechos de la oposición

La reacción de Ricardo Monreal, también coordinador de Morena en el Senado de la República, fue diferente a su compañero del partido al defender el derecho de la oposición a presentar quejas o denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, actitudes proselitistas o campañas personalizadas.

“A mí no me parece extraño, es el trabajo de la oposición. No tengo por qué descalificar ese recurso que la ley previene y que es el derecho de la oposición de presentarlo”, expresó el senador.

Monreal Ávila reiteró que " los órganos, tanto del INE, que son administrativos, como del tribunal, que son jurisdiccionales, puedan atender y resolver conforme a derecho todas estas demandas planteadas”.

Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de la presidencia de Morena

El senador también admitió que las denuncias en contra de los aspirantes a la candidatura de Morena han alcanzado un “número importante” pero advirtió que esa será la escena política de ahora en adelante.

“Hay una actividad política fuerte, polarizada, con encono en algunas ocasiones y no nos debe de extrañar que así se irá presentando ese cúmulo de demandas y de quejas”.

En ese sentido, explicó que al acercase el inicio del proceso electoral de 2024 se incrementará la frecuencia y número de quejas “así es que vayamos acostumbrándonos a que estos recursos van a ser cotidianos y van a ser numerosos en los próximos dos años”.

Monreal también recordó que la propia ley electoral ofrece recursos tanto para denunciar hechos como actos anticipados de campaña como para defenderse en caso de ser señalado por hechos que se consideren indebidos o ilegales.

Claudia Sheinbaum rechaza medidas cautelares del INE

En diciembre de 2022, el INE ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, deslindarse de actos como la pinta de bardas, espectaculares o publicidad en redes sociales para promocionarla como posible candidata presidencial. Además, le fue ordenado que inste a sus simpatizantes de abstenerse de actos similares.

En respuesta, Claudia Sheinbaum dijo que no concuerda con el texto emitido por el INE y que le fue ordenado publicar en sus redes sociales para cumplir con la resolución.

“Una vez más el INE muestra su sesgo, talante, antidemocrático y conservador al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades [...] Publicó el texto que me fue ordenado para cumplir con la resolución, pero informó que apelaré”, concluyó Claudia Sheinbaum.

INE aplica medidas por promoción de ‘corcholatas’ de AMLO

El pasado martes 24 de enero el INE emitió dos medidas cautelares en contra de Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado, por solicitar a 12 gobernadores del partido el promocionar y fortalecer la imagen de las llamadas ‘corcholatas’ en sus entidades.

“Quiero solicitarle, con el mayor respeto […] fortalezcamos la presencia de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo y de los compañeros Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal Ávila, en su entidad”, lee la carta firmada por Mario Delgado y enviada a los gobernadores morenistas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvieron exigir al partido Morena que cese la difusión de eventos o mensajes que anticipar el inicio del Proceso Electoral Federal en 2024 cuando se realizarán las elecciones presidenciales en México.

El INE también exigió directamente a Mario Delgado que “se abstenga de elaborar y remitir otros documentos mediante los cuales soliciten a cualquier persona servidora pública de los tres niveles de gobierno la realización de conducta igual o similar”.