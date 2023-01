AMLO rechaza ver a familias de periodistas asesinados: ''No somos la mamá de El Chapo''

CIUDAD DE MÉXICO.- Un colectivo conformado por integrantes de las familias de periodistas asesinados en Veracruz solicitaron nuevamente una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y resaltaron que hasta ahora sus casos no han sido resueltos.

El llamado al presidente fue compartido por el reportero Jorge Sánchez Ordoña, en nombre de 13 familias de periodistas asesinados, quienes exigen justicia tras años sin avances en sus investigaciones.

“La mayoría de los integrantes todavía no tienen apoyos por parte de la Comisión de Víctimas estatal, estamos en ese trámite donde no encontramos justicia y tampoco se puede acceder a la reparación del daño porque no hay sentencias declaratorias”, explicó Sánchez Ordoña.

Noticias Relacionadas El precio es la vida: en memoria de los periodistas caídos en la profesión en 2022

Por tal motivo los familiares de los periodistas asesinados piden que AMLO los reciba y escuche sus casos, aunque no los considere tan importantes como la mamá de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Nuestros casos están en la impunidad, ya sabemos lo que hay en la carpeta, no hay nada, no hay ningún avance”, acusó Sánchez Ordoña, quien es hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el 2 de enero de 2015.

Un representante de familias periodistas asesinados le revienta un tremendo periodicazo a AMLO: “A lo mejor no somos tan importantes para usted,o no está aquí la mamá del Chapo” pic.twitter.com/ymYnh3xeIi — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) January 26, 2023

AMLO rechaza a familiares de periodistas asesinados en Veracruz

Sánchez Ordoña acudió por segunda vez a la conferencia ‘mañanera’ para pedir justicia por el asesinato de su padre y otros periodistas veracruzanos y reiterar la solicitud al presidente de reunirse con las familias.

Sin embargo, López Obrador se negó a reunirse personalmente con las familias de las víctimas y dijo que encomendará la tarea a su gabinete, lo que inspiró los comentarios de Sánchez Ordoña sobre la mamá de ‘El Chapo’.

“Yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted, o no está aquí la mamá del chapo no, pero creo que es necesario que conozca nuestro sentir”, afirmó el familiar de la víctima tras la negativa de AMLO a reunirse con el colectivo.

AMLO arremetió contra al periodista al asegurar que el argumento del saludo a la mamá de ‘El Chapo’ lo utilizan sus adversarios para intentar igualarlo con quienes tienen nexos con el crimen organizado.

“Cuando tú hablas de la mamá del chapo, esos son los argumentos, te lo digo con todo respeto, de nuestros adversarios, porque me baje a saludarla ya están con eso, tratan de igualarme", dijo AMLO.

AMLO con la mamá de 'El Chapo'

El mandatario aseguró que todo el tiempo atiende “personalmente” a familiares de las víctimas y siempre está “abajo, a ras de la tierra” escuchando los sentimientos de los mexicanos además insistió en que serán atendidos los familiares de los periodistas.

“Van a ser atendidos tú y todos, los va a atender Alejandro Encinas y la secretaria, y vamos a seguir defendiendo que en nuestro gobierno se busca que no haya impunidad”, aseguro AMLO.

Al respecto, la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dijo que mañana viernes 27 de enero se reunirá con los familiares de periodistas y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

“Primero que nos dé oportunidad de revisión porque estos casos como tienen tanto tiempo no estaban en el escritorio de la secretaria […] Pero lo que yo le quiero decir hoy es que me comprometo a recibirlos, escucharlos y hacer la gestión ante las instancias correspondientes para que exista la procuración de justicia que ustedes requieren”, dijo la secretaria.

Te puede interesar: Advierten de récords de violencia e impunidad en el gobierno de López Obrador