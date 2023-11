CIUDAD DE MÉXICO.- La todavía senadora Xóchitl Gálvez y virtual candidata de oposición a la Presidencia presentó su informe como legisladora en el Monumento a la Revolución frente a cientos de simpatizantes.

En redes sociales se ve a los asistentes con banderas del PAN y PRI, y muy pocas del PRD, los tres partidos que conforman el Frente Amplio por México.

Informe de Xóchitl Gálvez en el Monumento a la Revolución

La mañana de ests domingo, la senadora panista dio un mensaje a la ciudadanía en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para dar a conocer su labor como legisladora.

“Servir a México desde el senado ha sido un honor. Hoy estoy lista para trabajar sin descanso, estos lista para servir a mi patria donde el pueblo me lo demande. Lo haré con toda la fuerza, con todo el corazón”, expresó.

Hasta el tope, que gusto da !!#ConTodoElCorazonEnLaCDMX



Yo voy con Xóchitl



¿ y tú ? pic.twitter.com/DuPa0Ysiyj — Mario  (@Hisoymario) November 12, 2023

La panista dijo que en los últimos meses se ha acercado a familias con hijos con cáncer y mexicanos que sufren del desabasto de medicamentos en sus comunidades.

Por ello, pidió en el Senado de la República el regreso del Seguro Popular, que fue eliminado tras el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto, y exigió medicinas y servicios de salud para los mexicanos.

Nuevamente, Xóchitl Gálvez afirmó que no está en contra de los programas sociales – como acusó la actual administración – y recordó que voto a favor de que fueran incluidos en la Constitución.

Además, resaltó que propuso que la pensión para adultos mayores sea a partir de los 60 años de edad, priorizando a los ciudadanos en comunidades vulnerables.

La senadora dijo que en estos meses muchos mexicanos le han dicho que las llamadas pensiones del bienestar funcionan, por lo que no habrá “ni un peso atrás” o disminución de fondos pero alertó que no son suficiente para acceder a medicinas.

Afirmó que con el Seguro Popular esto era posible.

#AlMomento 🔴 “No es posible que los mexicanos no tengan medicamentos”, dice Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio Por México en el Monumento a la Revolución. pic.twitter.com/96inpMQRWF — Adela Micha (@Adela_Micha) November 12, 2023

También destacó la iniciativa para que las trabajadoras domésticas tengan seguro social y exigió que todos los trabajadores, especialmente jóvenes, tengan todas las prestaciones de ley en sus trabajos, ya sea en plataformas digitales o en remoto.

Asimismo resaltó la importancia de un programa de vivienda para garantizar que los jóvenes tengan acceso a un hogar propio ante el alza en los precios de casas y departamentos.

Otras iniciativas futuras que destacó impedir que el Gobierno Federal pueda disminuir el presupuesto del Poder Judicial tras la reforma para extinguir 13 de los 14 fideicomisos.

Yo, Xóchitl, lucho y lucharé #ConTodoElCorazón para que cada uno de ustedes logre sus sueños. pic.twitter.com/XarOgoe9On — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 12, 2023

En materia ambiental, destacó los esfuerzos por “energía limpia” y la necesidad de que México deje atrás los combustibles fósiles al calificar la situación climática como “dramática”.

“Tenemos en nuestro país algunas de las ciudades más contaminadas del mundo, y además nos estamos jugando nuestro propio destino, el cambio climático está afectando al campo”, dijo.

Además, informó que en los próximos días presentaría una iniciativa para la inclusión y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Lee también: Xóchitl Gálvez se registra como precandidata del PAN para la elección presidencial de 2024

“México tiene hambre y sed de justicia”

Durante su informe, Xóchitl Gálvez sostuvo que México aún tiene “hambre y sed de justicia”, por lo que es necesario seguir la lucha por un mejor futuro, pero destacó que se debe “construir en unidad” y hacer a un lado la polarización a nivel nacional.

“Hace casi 30 años, en este lugar, Colosio veía un México con hambre y sed de justicia, hace 30 años. Hoy eso sigue siendo verdad”, dijo al recordar al fallecido candidato priista, Luis Donaldo Colosio, asesinado antes de las elecciones presidenciales.

“Millones de mexicanos siguen teniendo hambre y sed de justicia”, afirmó.

Mi compromiso es servir a México #ConTodoElCorazón. https://t.co/IttpqdzfW8 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 12, 2023

La aspirante dijo que, al momento, ha presentado 33 denuncias contra casos de presunta corrupción de las autoridades mexicanas como el desfalco de Segalmex y el “saqueo” de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Entre sus denuncias mencionó el sobrecosto de la Refinería de Dos Bocas, que a meses de su inauguración no ha producido su primer barril, y accidentes en el Metro de la CDMX como la caída de la Línea 12 y el desplome del Colegio Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Sobre el impacto del huracán ‘Otis’ en Guerrero, dijo haber visto de primera mano las afectaciones, gracias a la ayuda humanitaria que su equipo y 100 voluntarios realizan como la reconstrucción de viviendas.

Además dijo que votó a favor de la creación de fondo con cientos de miles de millones de pesos para apoyar a las comunidades vulnerables por el ciclón.

Te recomendamos leer: Xóchitl Gálvez se registró como precandidata del PRI a la Presidencia,

¿Qué dijo Xóchitl sobre AMLO?

Pese a las críticas, la panista reconoció que en ocasiones ha votado a favor de las reformas de la 4T ya que considera que “no todo está mal” con la administración de AMLO.

La senadora dijo que seguirá trabajando en pro de un mejor país, más unido sin importar las preferencias políticas: “No se viene a hacer dinero, se viene a servir”.

Sin embargo, dijo que los funcionarios deben “dar la cara”, no esconderse en sus oficinas y alegar “tener otros datos”; posiblemente refiriéndose al presidente López Obrador.

💥 ZAZ 💥



Mañana AMLO se va a poner a chillar..



Con razón Martí Batres intentó boicotear a Xóchitl Gálvez:



👇



"Quién ejerce un cargo, debe de rendir cuentas en lugar de echarle la culpa a otros o simplemente justificarse en el pasado.."



¿ Quién está de acuerdo con ella ? pic.twitter.com/x12bWv279m — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) November 12, 2023

En su discurso afirmó que buscará “construir” a través del diálogo y no con descalificaciones rumbo a las elecciones de 2024.

“Si alguien me hubiera preguntado cuándo era niña qué quería ser cuando era grande no podría responder. En ese entonces no sabía si podría ir a la secundaria […] Solo tenía un gran anhelo, sacar a mi madre de la violencia que vivíamos en el pueblo”, dijo.

“Dejamos atrás el miedo, y eso es lo que sueño para todas las familias mexicanas: vivir sin miedo y vivir mejor”, expresó.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez se disculpa con “Alito” Moreno tras incluirlo en la lista de “malos priistas”