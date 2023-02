Cancelan orden de aprehensiÃ³n contra exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO.- La orden de aprehensión girada en octubre de 2022 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue cancelada por un juez federal con residencia en el estado, quien le concedió un amparo al panista.

El juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, resolvió que hubo violaciones al debido proceso en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para imputar a García Cabeza de Vaca ya que nadie puede ser acusado dos veces por los mismos hechos.

"La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el propio expediente 2477/2022-2, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos anotados en los considerandos quinto y sexto de la misma", determinó.

Días después de dejar la gubernatura, un juez del Estado de México giró una orden de captura en contra del panista por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionados con la presunta compra ilegal de un departamento en la Ciudad de México. Incluso, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para detectar los movimientos de entrada y salida del país de García Cabeza de Vaca, quien se encuentra en los Estados Unidos, país del que es ciudadano. Sin embargo, Diego Ruíz Durán y Ricardo Cajal, abogados de Cabeza de Vaca, señalaron que el juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, resolvió que la FGR "sesgó información y ocultó datos de prueba al juez de control, con la finalidad de hacer parecer hechos lícitos como un complejo esquema de lavado de dinero, para que dicho juez de control girara la orden de aprehensión en contra de nuestro representado".

Mediante un comunicado, los litigantes del Bufete Ruíz Durán agregaron: "Las operaciones imputadas Francisco Javier García Cabeza de Vaca no son constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ni de delincuencia organizada". "Una vez más, la justicia me da la razón. Un Juez Federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada. La orden de aprehensión girada en mi contra siempre ha sido ilegal e inconstitucional", escribió García Cabeza de Vaca en redes sociales. Tras esto, la FGR puede apelar la decisión del juez de Tamaulipas.