Vecinos intentaron ayudar a Norma Lizbeth, tras ataque de una compañera; destituyen a directora

CIUDAD DE MÉXICO.- El vídeo en el que Norma Lizbeth es atacada por una compañera de la secundaria en la que estudiaba, circuló como pólvora en redes sociales, donde varios cuestionaron la ausencia de adultos para prevenir la tragedia.

No obstante, en redes sociales circula un segundo video donde se puede ver el estado en el que quedó Norma Lizbeth, tras la golpiza que le propició otra alumna de la Escuela Secundaria No. 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán.

La menor de 14 años murió tres semanas después por traumatismo craneoencefálico, pero se sabe que era víctima de bullying desde tiempo atrás, y aunque familiares habían denunciado, no pasó nada.

Como se vio en el primer vídeo difundido en redes sociales, Norma Lizbeth fue golpeada varias veces en la cabeza con una piedra, por otra menor en un terreno baldío, aunque todos creyeron que se trataba de una pelea. Sin embargo, se dio a conocer un segundo metraje de sólo 24 segundos, en el que se ve a la niña sentada sobre algunas piedras, con papel en la mano tratando de parar la sangre que salía de su nariz.

"‘A ver mija’", "no agaches la cabeza", "ya vienen para acá", "quítate el papel", se oye la voz de al menos tres personas adultas que tratan de auxiliar a Norma, quien trata de hacer lo que dicen, con el rostro ensangrentado y la mirada pérdida.

"¿Eres de la tarde?", le preguntan, "ahorita entonces te toca", ella responde de manera elocuente, mientras se limpia la sangre del rostro. Una de las mujeres continua grabando y jala hacia la cámara para que sea visible el gafete de color azul cielo de la niña, en el que aparece su foto tamaño infantil a blanco y negro, sus datos personales: Ramos Pérez Norma Lizbeth.

Hay muchas formas de acoso escolar, reacciona desde la primera ostilidad y busca ayuda.

Familiares de Norma Lizbeth aseguraron que las agresiones que sufría la menor ya habían sido denunciadas a las autoridades de la escuela secundaria, sin embargo, no hicieron nada.

Aunque la grabación de ambos videos se realizó el 21 de febrero, fue tres semanas después que la menor perdió la vida. En el acta de defunción quedó asentado que el motivo fue por traumatismo craneoencefálico; por esta razón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación.

Amiga cuenta que Norma Lizbeth era acosada desde primaria

"Sí, yo conocí a Norma Lizbeth desde tercero de primaria, era una de mis amigas, realmente desde la primaria sufría mucho bullying por su color, era algo feo y ella me contaba que quería ser enfermera, desde que iba conmigo, pues yo le di mi mano, pues era una de mis mejores amigas en la primaria, lamentablemente me cambiaron de año, fue conmigo nada más tercero y cuarto y de ahí ya no volví a saber nada de ella", contó una de sus compañeras.

"Sufría de agresiones, humillaciones y maltratos por su color de piel (...) Me contaba lo qué le hacían. Una vez, en una ocasión, me parece, fueron al baño, igual trataron de golpearla", contó.

La muerte de Norma Lizbeth conmocionó a la comunidad Nueva Evangelista, donde vivía, al igual que las poblaciones cercanas del Valle de Teotihuacán.

La Subdirección Regional de Educación Básica de la Secretaría de Educación dio a conocer que la pelea entre Norma Lizbeth y la otra menor fue el 21 de febrero antes de entrar a clases en el turno vespertino, al exterior del plantel.

Escuela donde Norma Lizbeth sufría bullying dio recomendaciones

Ese mismo día, tras la pelea, las dos estudiantes fueron llevadas ante la directora de la escuela, donde en su momento se tomaron las siguientes consideraciones para atender la problemática:

1. La autoridad escolar citó a los padres de familia, quienes determinaron que las menores realizarían actividades escolares a distancia, en un periodo de reflexión del 22 de febrero hasta el 21 de marzo del año en curso.

2. La escuela daría facilidades para que presentaran los exámenes programados del 6 al 10 de marzo.

3. Se acordó también que el pago por concepto de lesiones sería solventado por cada una de las familias.

La dependencia estatal informó que la alumna fallecida no se presentó el 6 de marzo al plantel, su tutora comunicó a la escuela que había tenido un desmayo y acudiría al médico, pero del martes 7 al viernes 10 de marzo realizó sus exámenes en la escuela sin contratiempo alguno.

El lunes 13 de marzo del 2023, la tutora informó a la escuela que la menor había fallecido en el Centro de Salud de Teotihuacán.

En el acta de defunción quedó asentado que el motivo fue por traumatismo craneoencefálico.

El 14 de marzo, la directora informó de lo sucedido al supervisor escolar, pero tras las protestas frente al plantel, fue destituida de la dirección.