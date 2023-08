Morena deja 'plantada' a Comisión para discutir los nuevos libros de texto gratuitos

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se ausentaron de la reunión de trabajo de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

En la reunión se incluyó el tema del contenido y distribución de los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica, que formarán parte del programa de la llamada Nueva Escuela Mexicana, debido a la polémica y críticas por varios errores en los materiales que han surgido en los últimos días.

El día de ayer, martes 15 de agosto, se dio por finalizada la reunión de trabajo de la Segunda Comisión de la Permanente a casi 15 minutos de iniciar debido a que no se contó con el quórum legal necesario para sesionar.

Esto debido a que los legisladores de Morena y aliados no se presentaron a la reunión en la que se discutirían los nuevos libros de texto gratuitos así como temas de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y otros asuntos relacionados con la Educación Pública.

La comisión estaba presidida por la diputada Carolina Beauregard Martínez (PAN), junto a la diputada Monserrat Hernández Pérez (PRI) como secretaria, el diputado Jorge Triana Tena (PAN) y la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano), quien llegó al finalizar el pase de lista.

Durante el pase de lista, únicamente tres diputados integrantes de la Comisión estaban presentes en la sesión por lo que no se contó con el quórum requerido para abrir la reunión del trabajo y se tuvo que reprogramar para la siguiente semana.

La presidenta de la Comisión, Carolina Beauregard, lamentó la ausencia de los demás legisladores, principalmente de Morena, PT y PVEM a la sesión que trataría también asuntos en materia de Relaciones Exteriores.

“Pese a que en el orden del día de hoy había puntos relevantes en materia de Relaciones Exteriores y en materia de Educación Pública, en particular de los libros de texto gratuitos, prefirieron simplemente no asistir para no evidenciar la votación con respecto a este punto que hoy es tan importante en la discusión pública de nuestro país”, acusó.

Morena y aliados reventaron una sesión para no discutir sobre los libros de texto gratuitos.



Estaba citados a una reunión de la segunda comisión.



Pero sólo asistieron legisladores del PAN, PRI y MC.



A ver si van a la siguiente. pic.twitter.com/Yl3ajwg0pG — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) August 16, 2023

Su compañero de partido, Jorge Triana, agregó que algunos legisladores notificaron con anterioridad que no podrían asistir a la sesión, sin embargo, la mayor parte de los integrantes, en concreto morenistas, habían confirmado su asistencia y simplemente no se presentaron.

“Esto nos hace pensar mal […] echar a volar nuestra imaginación porque había un punto muy polémico en el orden del día […] que tiene que ver con los libros de texto gratuitos”, y agregó que se esperaba la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya.

En ese sentido, la diputada Carolina Beauregard también lamento que la administración morenista “rehúya al debate público y que se prefiera hacer un programa televisivo por las tardes”, refiriéndose a las conferencias de prensa de funcionarios de la SEP sobre el contenido de los libros.

Esto al mismo tiempo que faltan a una sesión para exponer sus razones y votar dentro del canal adecuado que es la Comisión Permanente, conformada por diputados (as) y senadores (as), señaló la panista.

Morenistas ausentes de sesión en Congreso

Los legisladores de Morena, PT, PVEM y otros partidos que no asistieron a la sesión de la Comisión Permanente fueron:

Senador Ricardo Velázquez Mesa (Morena)

Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena)

Diputada Cecilia Márquez Cortés (Morena)

Diputada Judith Celina Tanori Córdoba (Morena)

Senador César Arnulfo Cravioto Romero (Morena)

Senadora Verónica Naomi Camino (Morena)

Senador Ismael García Cabeza de Vaca (PAN)

Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel (PRI)

Diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM)

Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT)

Senador Miguel Ángel Mancera Espinoza (PRD)

Rechazan libros de texto gratuitos de la SEP

La polémica por los nuevos libros de textos gratuitos de la SEP llegó al punto que algunos estados decidieron no utilizar los materiales de la Nueva Escuela Mexicana hasta su revisión.

Algunas secretarías estatales de Educación han buscado ampararse ante el órgano central para dar revés a la distribución de los polémicos libros de texto gratuitos por las recientes denuncias de errores en el contenido.

Hasta el momento, siete estados han rechazado los nuevos libros de texto gratuitos y frenado su distribución hasta la realizar su revisión o esperar la resolución de amparos y recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN).

Al respecto, este lunes los diputados de Morena y PT afirmaron que estaban listos para repartir los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023- 2024 por cuenta propia, en caso de que los gobiernos de “estados conservadores” se nieguen a hacerlo y la SCJN les de la razón.

“Puede ser que la Suprema Corte le conceda la razón a la gobernadora de Chihuahua (María Eugenia Campos) para que no los reparta el gobierno federal, pero los diputados podemos ir a repartirlos; los niños no se van a quedar sin libros y ya estamos cooperándonos para hacerlo", dijo el diputado Reginaldo Sandoval, ausente de la sesión de ayer de la Comisión Permanente.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó a la ciudadanía que done libros de texto gratuito que tengan que ciclos escolares pasados, con el fin de entregarlos a las escuelas para que sean utilizados en lugar de los actuales que emitió el Gobierno por medio de la SEP pic.twitter.com/cfkNvLSjhh — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 16, 2023

"Los libros de texto van y si los estados conservadores que se opongan no lo quiere hacer, nosotros podemos ir a hacerlo sin mayor problema y vamos a desatar discusión con padres de familia, maestros, para demostrar que ese modelo es adecuado para México, que va en la ruta profunda de la cuarta transformación", agregó.

Dicha postura fue criticada por la priista Monserrat Hernández Pérez en la reunión de trabajo de ayer martes.