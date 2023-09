Marcelo Ebrard fija su postura sobre la 4T; esto anunció el excanciller

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y ex aspirante de Morena a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, dijo en conferencia de prensa cuales son sus planes a futuro tras su derrota en la encuesta interna de su partido y sus denuncias por presuntas irregularidades en el proceso.

El día de ayer, Ebrard presentó una solicitud para impugnar el proceso interno de Morena para la elección de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, que a su vez representaba la candidatura presidencial en 2024, ante las presuntas irregularidades y actos de violencia durante el proceso.

Conferencia de Marcelo Ebrard hoy

A través de redes sociales, el ex canciller compartió la conferencia de prensa en la que explicó que camino tomará su carrera política tras perder la encuesta interna de Morena y finalizar, sin su inscripción, el período para solicitar una candidatura independiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mensaje se realizó en el Hotel Royal Pedregal en la Ciudad de México después de las 2:30 de la tarde.

Aquí la conferencia de Marcelo Ebrard en vivo.

?? ÚLTIMAHORA I La relación entre Marcelo Ebrard (@m_ebrard) y Morena sigue pendiendo de un hilo



El excanciller aseguró que esperará la resolución de la impugnación que realizó por el proceso interno del partido para decidir qué hacer.



"Si las cosas quedan igual ya no tendría… pic.twitter.com/IUMRm5xa5l — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 11, 2023

En su mensaje, Marcelo Ebrard indicó que permanecerá en el partido Morena en espera a la respuesta a la impugnación que interpuso ayer domingo, pero su permanencia en el movimiento dependerá de su posición a sus denuncias.

Ebrard aseguró que si Morena niega las irregularidades, dejaría el partido y formalizaría un nuevo movimiento político nacional, que espera sea “hermano” de Morena, esto a partir del 18 de septiembre.

Sobre dicho movimiento político propio, dijo que “seguimos siendo parte, compañeros, y espero de la voz de Morena (PT y PVEM) […] pero tenemos una causa, entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar”.

El ex canciller reiteró sus denuncias por presuntas irregularidades en el proceso interno de Morena que dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum, a quien nuevamente señaló por usar recursos públicos como la Secretaría del Bienestar para promover sus aspiraciones presidenciales.

También indicó que al presentar dichas denuncias el año pasado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que serían investigadas y resultas, sin embargo, esto no ocurrió.

“Fuimos siempre la parte más responsable […] desde el año pasado señalamos que era muy importante que el proceso mostrará la superioridad ética de nosotros, de Morena”.

¿Marcelo Ebrard dejará Morena?

Ebrard sostuvo que si a partir de la impugnación, las incidencias denunciadas “se quedan igual”, es decir, no son investigadas ni resueltas, “ya no tendría interés en permanecer en Morena”.

“Si se le da carta de naturalización a que utilicen programas sociales […] a que intervengan gobernadores, alcaldes […] ¿por qué habría yo de permanecer ahí?, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? […] esto puede ser definitorio para el futuro de Morena, más que para el futuro de Marcelo Ebrard”, aseguró.

El ex secretario cuestionó si dichas prácticas se volverán lo ‘normal’ en Morena, si todas las encuestas internas serán iguales o si se reconocerán los errores e irregularidades para corregirlas.

Según el ex canciller, los legisladores morenistas con quienes se reunió le pidieron esperar la respuesta del partido a la impugnación antes de decidir si deja la bancada o no.

#AlMomento ?? Marcelo Ebrard, anuncia la creación de nuevo partido político que llevaría el nombre de “Movimiento Progresista” y desde el 18 de septiembre comenzarían a organizarse. pic.twitter.com/z4mQrO9gs6 — Adela Micha (@Adela_Micha) September 11, 2023

Después del 18 de septiembre, fecha en la que dará detalles sobre en qué consistiría dicho movimiento, Ebrard realizará una gira por todo el país para encuentros con simpatizantes y explicar dicho proyecto.

Espera que la gira concluya a mediados de octubre.

#ULTIMAHORA Marcelo Ebrard @m_ebrard anuncia la creación de nuevo partido político: Movimiento Progresista. "A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional".



Marcelo Ebrard también anunció un recorrido por todo el país para… pic.twitter.com/EKhbvmI9aO — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) September 11, 2023

“Aceptamos la impugnación en nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas…de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo porque hacerlo. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción”.

“Esperamos la respuesta de Morena”, sostuvo Marcelo Ebrard, “si para su propio punto de vista, todo lo que les acabo de describir, lo que les hemos presentado no ocurrieron, no pasó nada […] la decisión de su servidor sería no seguir participando porque no avaló está conducta, ni esas prácticas”.

Señala Marcelo Ebrard que si Morena no atiende sus señalamientos de supuestas anomalías en el proceso interno "yo ya no tendría interés en estar en Morena". pic.twitter.com/eNRhFHqpCa — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 11, 2023

Reunión de Ebrard con simpatizantes

Ebrard informó que la mañana de hoy se reunió con miembros de la Cámara de Diputados y Senado de la República; militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); tras lo cual tuvo un encuentro con aproximadamente 760 personas de los diferentes estados de México.

En dicha reunión discutieron la encuesta interna de Morena y las irregularidades detectadas, que dieron a conocer al partido, y que involucrarían a la Comisión de Encuestas y testimonios de que se promovió a Claudia Sheinbaum desde dicha comisión.

El ex canciller también señaló a la Secretaría del Bienestar y gobiernos estatales por contribuir a la promoción de la ex jefa de Gobierno durante el proceso interno de Morena.

De acuerdo con informes del medio Reforma, tras presentar el recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el ex canciller se reunió con diputados federales y senadores de su partido que apoyan sus aspiraciones presidenciales para decidir que hacer respecto a su futuro en la 4T.

Varios de los legisladores presentes en dicha reunión denunciaron que existe presión por parte de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, y de Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados para no apoyar a Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard se reúne con su equipo, diputados y senadores que lo apoyan. Los legisladores señalan presiones de coordinadores y dirigencia para regatear su apoyo al excanciller ?? pic.twitter.com/eximEhw3f6 — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) September 11, 2023

Ebrard denuncia irregularidades en encuesta de Morena

En su documento de impugnación, mismo en el que solicitó se reponga o repita el ejercicio, Marcelo Ebrard enumeró una serie de incidencias que pondrían en duda la legitimidad del resultado, el cual dio la victoria a Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y presunta 'corcholata' favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las irregularidades detectadas por su equipo e incluidas en el documento de impugnación se encuentran:

Actos de violencia

Acarreo de votantes

Condicionamiento de programas sociales

Parcialidad el día del levantamiento de la encuesta

Publicidad de Claudia Sheinbaum en los lugares donde se levantó la encuesta y desaparición temporal e injustificada de urnas

“Estas son las razones por las cuales resulta procedente la reposición del procedimiento y la nulidad de los resultados obtenidos a partir de este procedimiento viciado”, exigió en el presente documento.