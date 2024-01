CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, durante su acostumbrada conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población del sur del país que no apoye a grupos criminales y que permita el despliegue de la Guardia Nacional (GN).

“Aprovecho para hacer un llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes”, aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina cuestionado por la agudización de la violencia en Chiapas.

La semana pasada, el gobernante mexicano reconoció que algunas comunidades apoyan a grupos delictivos en el estado de Guerrero, que vive una ola de violencia del crimen organizado.

Tiroteo de Petatlán

Esto ocurrió tras el tiroteo de Petatlán, donde un atentado en un palenque dejó al menos 13 muertos, lo que derivó además en la detención de dos personas y, tras ello, los pobladores bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Este viernes, López Obrador dijo entender que a veces por temor los pobladores tengan que ayudar a integrantes de la delincuencia organizada, por ejemplo, a tomar vídeos para subirlos como propaganda a las redes sociales porque, si no, “pueden ser víctima de represalias”.

AMLO pide no ayudar a los delincuentes

No obstante, solicitó que no ayuden a los delincuentes “ni de un bando ni de otro” y que no impidan la presencia de la Guardia Nacional porque está “protegiendo al pueblo”.

“Que ayuden, la Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia. Que le den confianza y si no quieren que esté la guardia es porque están protegiendo a delincuentes. Así de claro”, zanjó.

Finalmente, insistió en que los habitantes de estas poblaciones deben permitir que “los proteja la Guardia (Nacional) y esa es la instrucción que tienen y están en todos lados y aquí les puedo informar de cómo se actúa”, manifestó.

El crimen organizado en Guerrero y Chiapas

Sus declaraciones se producen después de que se ha agudizado la violencia del crimen organizado en Guerrero y Chiapas, en el sur del país, donde pobladores, en particular indígenas, han denunciado que los enfrentamientos entre grupos criminales derivan en asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado.



