Uruapan, Michoacán.- Un vídeo se ha hecho viral en redes sociales, donde el dueño de un lote de autos, de forma irónica, agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador por su política de “abrazos y no balazos”, pues le quemaron 20 autos por no pagar extorsión.

Y es que hace seis días, los medios locales reportaron que alrededor de 50 sicarios balacearon e incendiaron tres lotes de Autos Barragán en Uruapan, Michoacán, con un saldo cuatro empleados gravemente lesionados.

De acuerdo con el informe policial, los sicarios abrieron fuego contra los lotes de autos, ubicado en el Libramiento Oriente, en el entronque con Paseo la Revolución, porque el dueño del negocio se negó a pagar extorsión o “derecho de piso”.

Víctima de delincuentes arremete contra AMLO y Sheinbaum

Las palabras del dueño del lote de autos es una dura afrenta a López Obrador y la candidata favorita del presidente, Claudia Sheinbaum.

A él por no brindar protección a la ciudadanía y combatir a los criminales; y a ella porque significa la continuidad de una estrategia fallida de seguridad que está dejando miles de muertos inocentes.

Le queman 20 autos por no pagar extorsión: “gracias AMLO” VÍDEO

“Este es el gobierno del idi%&/$ de Andrés Manuel, de abrazos no balazos, si no pagas cuota te parten tu p$#%” y el gobierno bien, gracias”.

“Querían un millón de pesos de cuota, no se les dio, 20 carros quemados y cuatro choferes en el hospital, a punto de morir… perdón, cuatro empleados.

“Ahí está, pa’que sigan votando por Claudia Sheinbaum $%&/ (…) La prioridad, la ventaja (en México) la lleva la delincuencia. Los civiles somos los que vamos a pagar los platos rotos”, dice la voz mientras en el vídeo se observan los automóviles y camioneta quemados.

“Gracias Andrés Manuel López Obrador, te lo agradecemos de todo corazón, ya llevamos varios muertos y vamos por más gracias a ti“.

“Y ya que me maten a mí, no pasa nada… un muerto más a los que van en tu sexenio, no pasa nada. Es el mero gobierno el causante de todo esto”, concluye.

🤨 Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez:



Circula esto en redes, ¿DÓNDE ESTÁS?



Queremos que comparezcas ante la Cámara de Diputados.



Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla:



¿Estás de acuerdo con la estrategia de ABRAZOS?



La gente en #Uruapan #Michoacán merece vivir en… pic.twitter.com/7D1sMz7t65 — Carolina Viggiano (@caroviggiano) January 23, 2024

Le piden cuentas al gobierno de AMLO

El vídeo del irónico “gracias AMLO” por la quema de 20 autos por no pagar extorsión, se viralizó y también lo compartió por la diputada priista Carolina Viggiano, quien demandó la comparecencia en San Lázaro de la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.

Para entender mejor: Masacres en México, una cada 19 horas: ONG

En su publicación también le reclama al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla “¿Estás de acuerdo con la estrategia de abrazos? La gente en Uruapan, Michoacán merece vivir en paz”, afirma.

La quema de vehículos ocurrió el pasado 18 de enero y tras la balacera al negocio, los sicarios rociaron gasolina a los vehículos de exhibición y calcinaron 20 de ellos.

#IMPORTANTE | Personas armadas incendiaron tres lotes de venta de vehículos en #Uruapan, #Michoacán; tres personas resultaron heridas y se contabilizaron al menos diez autos siniestrados.



En la zona se desató un fuerte operativo en busca de los presuntos responsables. pic.twitter.com/KaxeRmK8pP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2024