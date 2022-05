Whatsapp Plus: Las tres nuevas funciones del APK 20.00.0

Whatsapp Plus: Novedades del APK 20.00.0. Foto: Internet

Whatsapp Plus no deja de actualizarse, y ahora con la nueva versión del APK 20.00.0 han hecho varias mejoras considerables que sin duda vienen a mejorar el servicio de mensajería.

Pese a que no es la aplicación oficial de Whatsapp, el sitio que se encarga de Whatsapp Plus ha mejorado bastante la calidad de sus funciones y cada vez son más usuarios los que descargan la app, logrando ser una competencia directa para la empresa de Mark Zuckerberg. Estas son las novedades de Whatsapp Plus 20.00.0.

WhatsApp Plus APK 20.00.0: ¿Cuáles son las nuevas funciones?

En primer lugar, ha renovado la interfaz de las llamadas de voz: a pesar que no tiene un estilo novedoso, es innovador, pero si deseas mejorarlo puedes descargar los temas y personalizar la pantalla.

Asimismo, nuevo atajo para buscar mensajes: se trata de un nuevo acceso más sencillo para poder ubicar con mayor facilidad los mensajes con cada contacto.

De igual forma, puedes hacer promoción de WhatsApp de manera pública: siempre y cuando haya alguien que cree los grupos abiertos, podrás promocionar la comunidad en la que estés presente hasta con 5 etiquetas.

Whatsapp Plus: ¿Cómo descargar los estados de tus contactos en Whatsapp Web?

Descargar estados de WhatsApp es una acción que la misma aplicación no te permite, sin embargo, existen extensiones de Google Chrome como “Wa Web Plus”, la cual te da la opción para bajar las historias de tus contactos desde WhatsApp Web. Recuerda que primero debes instalar dicha extensión directamente en tu navegador para poder seguir los siguientes pasos si quieres descargar estados desde Whatsapp Web.