Baños de marea roja: turistas ignoran alertas y se meten al mar en el malecón de Progreso

PROGRESO.— Pocos pasajeros del crucero “Carnival Breeze” se quedaron ayer martes en esta ciudad y, a pesar de que hay marea roja en todas las playas del municipio, se metieron al mar.

Procedente de Cozumel, el “Carnival Breeze” arribó a las 8:50 de la mañana, con 3,848 pasajeros y 1,346 tripulantes, y a las 5 de la tarde zarpó a Galveston, Texas, informó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Progreso.

Aunque el clima soleado permitió disfrutar de la playa, poco menos de 200 turistas del barco llegaron a las playas del malecón de Progreso.

Algunos pasajeros del crucero se metieron al mar, a pesar de que en esta playa hay banderas rojas desde el lunes 8 debido a la marea roja.

Mientras el sábado pasado policías ecológicos les pidieron a unos bañistas salir del mar en el malecón, ayer no lo hicieron con los extranjeros, según se averiguó porque ya no hay casos de personas lesionadas con espinas de mantarrayas o peces globos que, al intentar huir de la marea roja, recalaron en la costa del municipio.

No obstante, anteayer el Cinvestav-Mérida recomendó no entrar al mar porque es un riesgo para la salud, pues la marea roja bajó la calidad de agua y proliferan bacterias debido a los animales que murieron asfixiados.

La llegada del crucero fue hasta cierto punto un respiro para los artesanos y comerciantes de la zona del malecón, pues algunos turistas recorrieron la calle 80, donde hay varios puestos, y compraron uno que otro producto, así que fluyeron los dólares, aunque pocos.

Algunos comerciantes expresaron que han pasado días muy complicados porque bajó la afluencia de turistas de barco en la playa debido a la marea roja.

“Ya de por sí el turista nacional no compra nuestros productos y el local, menos, ahora con el agua así (de roja), pues no llegan y no hay nadie que nos compre”, expresó una vendedora entrevistada en la zona.