Más de 25,000 estudiantes de los planteles del subsistema Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) perdieron por segundo día consecutivo horas de clases por la suspensión de labores que realizan docentes y trabajadores de estas escuelas en Yucatán.

El paro escalonado en los Cobay sumó tres horas de pérdida de clases para los casi 26,000 alumnos matriculados y hoy miércoles 13 de diciembre aumentará otras 3 horas y el jueves 14 la suspensión de labores será total en la jornada laboral.

Y aunque la afectación a los miles de alumnos es irreversible por esta protesta, las autoridades educativas, tanto federal como estatal, no dan visos de tener interés que se solucione este problema, derivado de la falta de pago del incremento salarial del 6% que autorizaron la SEP-SNTE como parte del Día del Maestro en mayo de 2023.

Anteayer, alrededor de 2,000 trabajadores de los 72 Colegio de Bachilleres de Yucatán realizaron la primera de cuatro suspensiones laborales en protesta porque llevan 11 meses sin que el gobierno federal les pague el alza del 6%. Los paros son en los turnos matutino y vespertino, según informó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Cobay, Sandra Can Uc.

“No tenemos ninguna respuesta positiva ni algún diálogo con alguna autoridad que pueda resolver nuestro reclamo”, señaló la licenciada Can Uc, quien anticipó que los trabajadores volverán a La Plancha para tratar de plantear este problema de incumplimiento del gobierno federal al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración del sistema de transporte eléctrico Ie Tram programado para el viernes 15.

“Estamos averiguando el itinerario del presidente de la república para organizarnos”, reveló. “Desde luego que haremos presencia de nuevo y esperamos que ahora sí nos haga caso”.

La lideresa sindical lamentó que los alumnos resulten afectados en sus estudios por estas suspensiones y anticipó que los profesores no darán un trabajo extra para recuperar las horas de clases suspendidas, por lo que cada día que pierdan de clases no las recuperarán. Quizá dentro de sus horarios de clases los maestros podrán recuperar algo de las clases suspendidas, pero en definitiva, el paro se mantiene tal como está programado. Advirtió que si no reciben respuestas con estas cuatro suspensiones de clases, planearán nuevas acciones, pero definitivamente la lucha continuará hasta que el gobierno federal cumpla con el pago de este incremento salarial.

Los trabajadores tuvieron conocimiento de la llegada de una alta funcionaria de la Secretaría de Educación Pública el día de ayer. Les informaron que era la secretaria de Educación federal, Leticia Ramírez Amaya, pero no fue ella. La que vino a Mérida fue una subsecretaria de la SEP que tuvo una reunión con el secretario estatal de Educación, Liborio Vidal Aguilar. Como no fue la titular de la SEP no fueron a su encuentro para plantear este problema de incumplimiento del gobierno federal.

Se le preguntó si el director general del subsistema Cobay, Marcos Pasos Tec, no ha intervenido en la solución de este problema laboral. El funcionario se limita a responder que no ha llegado el recurso federal.

Hoy miércoles el paro escalonado será de 7 a 10 de la mañana. Con ello ya serán 6 horas de clases que pierden los alumnos de todos los grados del Cobay.— Joaquín Chan Caamal