PROGRESO.- A través de las redes sociales, las usuarias Gaby Quijano, Tati Castillo y Jardel Canto, dieron a conocer la aparición de un enorme cocodrilo que casualmente salió a tomar el sol en calles de Progreso en días pasados.

El hecho no tardó en hacerse viral y llamó la atención de la ciudadanía en general debido a las enormes proporciones del saurio quien se paseaba campantemente por la calle y se posó para tomar sol.

“Huancho”, cocodrilo captado en Puerto Progreso

Según las usuarias, el animal es un viejo visitante de la calle 37 por 44 de la colonia Revolución de Progreso, zona que colinda con el manglar donde habita el espécimen.

De hecho entre los mismos vecinos que lo han avistado durante años le han nombrado de cariño “Huancho”.

Al acudir a visitar la zona donde fue visto “Huancho” una vecina cuyo predio se ubica justo sobre la calle 44 entre 37 y 39, la señora Leticia, afirma que el animal salió justo en la zona de mangle que está frente a su casa.

El cocodrilo cruzó la calle hasta llegar a la escarpa, caminó hasta la esquina y dio la vuelta sobre la 37, hasta que llegó a media cuadra y se quedó parado para asolearse.

Aseguró que es la primera vez que lo ve, a pesar de que casi a diario acude a “tomar fresco” sentada sobre unas piedras que se encuentran en el manglar, en la parte en la que salió el animal que se hizo viral.

Zona donde fue visto “Huancho”, en Puerto Progreso

“Lo raro es que ni los perros le ladraron, porque hay una jauría como de 11 que diario pasea por aquí, si lo vieran no sé si lo hubieran atacado, a lo matan creo, o a lo mejor se llevaba a uno de ellos”, indicó.

Policía Ecológica de Progreso reubicará a “Huancho”

A pesar que en redes sociales se ha solicitado la colocación de una cerca para evitar el paso de “Huancho”, la medida que se tomará será reubicarlo con el fin de causar el menor impacto posible al manglar, donde viven cocodrilos y otras especies, principalmente aves.

En entrevista con el director de la Policía Ecológica de Progreso, Obdulio Mena Sánchez, confirmó que ya tiene mucho tiempo que “Huancho” aparece en este lugar debido a que su hábitat ya ha sido alcanzado por la mancha urbana.

Por esta razón no es raro que estos animales en cierto modo coexistan con los seres humanos.

“Nosotros hemos trasladado a la zona cero a otro cocodrilo de dimensiones similares, entre 2.3 y 3 metros de largo, que habitaba en el canal de la zona poniente, era bastante grande y logramos trasladarlo”, dijo.

Zona donde fue visto “Huancho”, en Puerto Progreso

Agregó que pese a que no ha causado ningún problema no deja de ser un peligro potencial para la ciudadanía. Si bien no atacan a la gente, se puede considerar un riesgo si alguien intenta tocarlo o manipularlo de alguna manera.

Por eso recomiendan no darles de comer ya que una vez que relacionan al humano con comida es cuando “se le van encima” buscando alimento.

Respecto al avistamiento que se hizo viral, Mena Sánchez comentó que tras recibir la denuncia por la presencia del animal, los agentes acudieron al llamado pero cuando hicieron acto de presencia el ejemplar ya había vuelto a su hogar.

Comentó que lo mantendrán bajo vigilancia para poder reubicarlo en cuanto sea posible: “vamos a hacer un plan para reubicarlo de manera segura”, señaló.

Zona donde fue visto “Huancho”, en Puerto Progreso

Destacó que para el traslado de este tipo de animales se ponen de acuerdo con personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

La labor tiene que hacerse de noche y buscar la manera de minimizar riesgos, pues una vez que logran mantener la boca cerrada, todavía puede dar coletazos y “cabezazos” que podrían poner en riesgo a las personas que participan en la captura.

“No es tan fácil como se podría pensar, pero ya lo hemos hecho, tenemos experiencia y lo vamos a estar monitoreando” afirmó.

Por último lanzó una recomendación a la ciudadanía “hay que evitar molestarlos, no acercarse ni tratar de agarrarlos, hay que recordar que nosotros estamos en hábitat”.

