Robos en Yucatán, a causa de un “círculo vicioso”

MÉRIDA.- Desde la perspectiva del director del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Víctor Roa Muñoz, en Yucatán hay un círculo vicioso para el combate de los delitos de bajo impacto, también llamados delincuencia menor, en los que se encuentran el robo a casa habitación y el consumo de drogas ilícitas.

Como ciudadanos, dijo, tenemos el deber y la obligación de interponer una denuncia por cualquier hecho de delitos menores porque hay una cifra negra que no atiende las autoridades ni se previene, aumenta la impunidad y la apatía de las autoridades investigadoras.

“Muchas veces las autoridades como la Fiscalía tienen procesos lentos, tardados y burocráticos que literalmente invitan a no poner una denuncia”, señaló.

“Ya lo viví, fui víctima de los ladrones y puse mi denuncia. Hay poco personal en el Ministerio Público. Me tocó ir en la noche y me topé con mala actitud, me dijeron que estaban en el cambio de turno, que después de las 12 de la noche me podían tomar la denuncia o que vaya al día siguiente”.

“Son procesos y actitudes del personal que no ayudan en nada a incentivar la denuncia; al contrario, te invitan a no regresar, pierdes el tiempo, hay mal trato institucional, muchas veces te desalienta, te desmotiva poner la denuncia por algún delito”.

Según consideró, “deberían las autoridades revisar sus procesos, mejorarlos y optimizarlos en cuanto a esta situación y hacer una campaña preventiva”. Al titular del CIJ se le entrevistó sobre la ola de robos a casa habitación en diversos puntos de la ciudad.

Las adicciones, un factor de la criminalidad

Roa Muñoz, licenciado en trabajo social y experto en temas de adicciones, ve una relación entre el consumo de sustancias prohibidas, el narcomenudeo y los robos a casa habitación porque el delincuente-adicto siempre está en búsqueda de dinero para la compra de drogas lícitas, como el alcohol, o ilícitas.

A raíz de la ola de robos a casa habitación en el fraccionamiento Ciprés de Chuburná y en la biblioteca “Carlos R. Menéndez”, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó al Diario que los policías detuvieron a 400 presuntos ladrones, pero la mayoría es liberada en los juzgados penales porque las víctimas no interponen la denuncia.

Al plantearle esto al también director del Centro de Integración Juvenil, se le preguntó: ¿Será que (los afectados) sienten que la autoridad no les responde por este tipo de delitos menores?

“Es parte de este círculo vicioso: hay una conducta delictiva, los procesos son lentos, la ciudadanía no denuncia”, dijo.

“Es una corresponsabilidad de todos, no es posible que una persona tenga varios ingresos a la cárcel, y por falta de denuncia salga y vuelva a cometer algún robo o robos”, abundó. “Se deben reactivar los programas de atención de rehabilitación de estas personas que tienen una conducta delictiva permanente”.

¿Qué podemos hacer como sociedad ante una situación así?

“Creo que debemos tomar conciencia, organizarnos en los rumbos donde vivimos y ver que funcione el programa de la policía vecinal, hay que organizarnos entre los mismos vecinos para inhibir este tipo de conductas”, indicó.

“Esa sería la parte de responsabilidad que nos toca como ciudadanos y parte de una sociedad, y coadyuvar con las autoridades en el combate al robo a casa habitación”.

Unión de vecinos

“Como esta parte de tomar conciencia, se debería fortalecer el tejido social, la convivencia y la solidaridad entre los vecinos”, consideró. “Debemos aspirar a una nueva forma de relacionarnos con nuestros vecinos, es difícil, porque está viniendo gente de muchos lados del país y no hay esta identificación con el vecino o hay esta desconfianza”.

“Es importante tener presente una buena convivencia con los vecinos para que nos vigilemos mutuamente”.

Roa Muñoz destacó que el gobierno del Estado está invirtiendo mucho en la seguridad pública, pero es a nivel macro. Coloca las cámaras de videovigilancia en las principales vías, en lugares de mucha concurrencia, pero hay que fortalecer esta parte en lo más específico, como son en las colonias.

Además, los centro de prevención del delito, tanto de la Fiscalía como del Cepredey, deben hacer un trabajo fuerte en los programas preventivos en las colonias y comunidades.

Todo esto forma parte de este entramado en el que cada quien tiene una responsabilidad y coparticipa en la prevención del delito y la delincuencia.

¿Cómo exigir justicia cuando no se ve preocupación de quien debe procurarla?

“En la medida en que nos sensibilicemos, estemos conscientes y podemos coadyuvar con las autoridades, podemos pedir o exigir a las autoridades que cumplan con esta parte de su trabajo y mejoren sus procesos de justicia”, expuso.

“A las denuncias habría que darles seguimiento e insistir en su investigación, hacer observaciones a todos estos procesos tardíos, promover mejores formas de atención y darle curso a una denuncia. Pero sobre todo que lo investiguen, que no lo archiven”, apuntó.

“Hay que conjuntar los diferentes programas de la Fiscalía, principalmente sobre investigación y atención, y en la prevención, si se suman esfuerzos, pueden mejorar los resultados del combate y prevención de los delitos menores”.

“No olvidemos un factor de riesgo para la comisión de un delito, que es el abuso del alcohol y drogas”, reiteró el entrevistado. “Hay que seguir reforzando los programas preventivos a las adicciones porque los viciosos necesitan dinero para mantener o financiar su consumo y roban”, advirtió.

El director del CIJ, Víctor Roa Muñoz, opinó sobre hacer justicia por cuenta propia.



“Como en la jungla”

Hace unos días el Diario publicó que el velador de un rancho en Tzucacab disparó e hirió con su escopeta a uno de los dos ladrones que ingresaron a la propiedad, ¿se vale?, se le planteó. Su respuesta fue: “Creo que tenemos que seguir los cauces legales porque sabemos que violencia genera más violencia. Si hacemos justicia por nuestra cuenta nos convertiríamos en la jungla donde sobrevive el más fuerte”.



Portación de armas

“Creo que no es lo adecuado aquella propuesta que la gente debe estar armada para su defensa. No es válido, primero hay que agotar todos los recursos antes que cada uno pueda armarse y hacer justicia por su propia mano o para defender su integridad y sus bienes, por ello hay leyes e instituciones que velan por la seguridad”.