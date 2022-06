Quién es Jonghyun de Shinee y por qué sus fans piden ''no hablar'' de su trágico caso

Comparta este artículo

El nombre de Kim Jonghyun nuevamente es tendencia, luego de que fanáticas del cantante de K-Pop y ex líder de Shinee reclamaran que fuera mencionado en un artículo de New Yorker sobre BTS.

No es la primera vez que las Shawol, como se les conoce a las seguidoras de Shinee, hacen un reclamo sobre la historia de Jonghyun. pues apenas unos días atrás Paulettee, creadora de contenidos en YouTube, se vio obligada a bajar un vídeo en el que retoma el caso del cantante, quien fuera hallado sin vida en su domicilio el 18 de diciembre de 2017.

La controversia surgió cuando la youtuber se refirió al cantante con términos como "mujeriego" al hablar de sus relaciones pasadas, al tiempo que utilizó imágenes privadas del funeral, difundidas en su momento a través de medios surcoreanos; y que la familia (madre y hermana del cantante) solicitaron que dejaran de reproducirse, debido a lo doloroso que resultaba para ellos.

Otro detonante, según se lee en repetidos comentarios en las redes sociales de la youtuber colombiana, se debe al análisis que realizó de la carta enviada por Jonghyun a Jang Hee Yoon, una amiga que -tras hablar con la familia- hizo pública la misiva para evidenciar la batalla contra de depresión que el intérprete de "Shinin'" no pudo vencer.

La más reciente controversia surgió cuando la reportera E. Tammy Kim lanzó un artículo en el que destaca la trayectoria de BTS y cómo se han convertido en uno de los grupos más populares gracias a Army. La periodista recoge varios testimonios de jóvenes de diferentes edades, así como sus padres, quienes destacan el valor de Bangtan (BTS) en sus vidas.

No obstante, la molestia de las fanáticas de Shinee se hizo presente cuando en tan solo dos líneas, la periodista hace mención de Jonghyun resumiéndolo, nuevamente, al hecho trágico por el que se hizo conocido en medios internacionales, en un momento en que la industria del K-Pop se vio expuesta ante la falta de protocolos en materia de salud mental hacia los artistas, un hecho que quedó en evidencia con casos como el de Goo Hara (ex integrante de Kara quien se quitara la vida en 2019) y Choi Jin-ri, mejor conocida como Sulli (se privó de la vida en 2019, tras años de lucha contra los "haters").

¿Qué pasó con Jonghyun?

El 18 de diciembre de 2017, el mundo del K-Pop se sacudió con la noticia de que Kim Jonghyun, líder de la banda Shinee y que en ese momento estaba volcado a su carrera solista, había sido encontrado sin vida en su domicilio, luego de que su hermana recibiera un mensaje por el que alertó a las autoridades para una pronta intervención, pues sospechaba que el cantante se privaría de la vida.

Lamentablemente, la policía no logró llegar a tiempo al domicilio. La causa del fallecimiento se determinó como intoxicación por monóxido de carbono.

Fanáticos del K-Pop, no únicamente los seguidores de Shinee, manifestaron su conmoción ante la noticia, siendo conocida la interpretación de Jonghyun de la versión coreana de "Y si fuera ella", cover de Alejandro Sanz que el propio intérprete español elogió por su calidad vocal.

La carta de Jonghyun: ''Dime que lo hice bien''

Cabe destacar que las imágenes del último adiós a Jonghyun, en el que sus compañeros de Shinee: Minho, Onew, Taemin y Key se mostraron conmocionados por la pérdida, quedaron marcadas en la memoria colectiva de los fanáticos del K-Pop, quienes le recuerdan por su carisma, bromas y risas, pues siempre procuraba hacer reír a los que estaban a su alrededor.

Para muchos, la imagen alegre de Jonghyun resultó aún más dolorosa tras revelarse, tan solo unas horas después de su funeral, una carta escrita por el cantante explicando sus razones para irse, pidiendo que no se le culpe por no haber logrado vencer a la depresión, pese a que estaba viendo a un doctor para su lucha.

En su carta también reveló el agobio de la popularidad y cómo el ser famoso le había orillado a perderse como persona, pues siempre se cuestionaba dónde empezaba el artista y dónde estaba él mismo. Muchos fanáticos rindieron tributo al cantante con su última petición: "Dime que lo hice bien".

Paulettee y sus disculpas a las fanáticas de Jonghyun

Luego de que las fanáticas y cuentas dedicadas al grupo recordaran lo anterior a Paulettee, la creadora de contenidos avivó aún más las molestias al responder:

"Esa porción de fandom (grupo de fans) tóxico que algunos artistas tienen sí que es muy triste. Llevo tantos años en redes que algo así no me afecta realmente, pero qué pesadas son las niñas obsesionadas con una realidad. Me pregunto qué sentirán en 10 años...", escribió la colombiana.

Mensaje eliminado por Paulettee

En respuesta, las Shawols lamentaron sus palabras, siendo que la mayoría sigue a Shinee desde 2008 cuando debutaron en la industria, siendo que hoy sus componentes se mantienen vigentes ya sea de forma individual y como agrupación.

Jonghyun sigue siendo una pieza clave del grupo y cada cumpleaños las redes sociales oficiales del grupo dedican mensajes en su memoria.

Tras la nueva ola de críticas, Paulettee eliminó el mensaje y ofreció unas disculpas a las seguidoras de Shinee y aseguró que borraría el vídeo como se le solicitó, sin embargo, hasta el material en cuestión continuaba como "privado", lo que para muchas fans sugiere que la creadora de contenidos continuará monetizando con el mismo contenido.

¿Por qué no se ''puede'' hablar de la muerte de Jonghyun?

Tras el fallecimiento del idol, la familia lanzó una asociación de ayuda para las personas con depresión, a fin de que la tragedia pueda evitarse en otras familias. No obstante, cabe destacar que Corea del Sur es uno de los países asiáticos con mayores índices de muerte por suicidio, debido al agotamiento mental por estándares altos dentro de su sociedad.

Para las seguidoras de Jonghyun, si bien es importante hablar de salud mental, reclaman que durante años se ha conocido el nombre del cantante por una tragedia que marcó a la industria del K-Pop y no por su trayectoria como intérprete, bailarín y por los momentos de felicidad que compartía en sus encuentros con sus seguidores.

Cabe destacar que incluso Jonghyun es considerado uno de los artistas del K-Pop que habló abiertamente sobre la necesidad de reconocer la diversidad, un tema tabú en aquel entonces para Corea del Sur, siendo en aquellos años motivo de críticas y malos comentarios por parte de sus fanáticas surcoreanas, no así las Shawols internacionales.

Al momento de su partida, Jonghyun dejó un álbum completo y un vídeo de promoción: "Shinin'", cuyas ganancias fueron destinadas a asociaciones de ayuda contra el suicidio.