¿Qué edad tiene Belinda en 2022? Pruebas comprobarían que miente en su cumpleaños

La edad real de Belinda siempre ha causado polémica entre los internautas y es que este lunes 15 de agosto la cantante y exnovia de Christian Nodal está cumpliendo supuestamente 33 años, sin embargo, en varias ocasiones ha mentido al respecto asegurando que tiene menos edad.

Aquí te mostramos algunas pruebas que revelarían la verdadera edad de Belinda y las razones por las que la intérprete de "Ni freud ni tu mamá" miente al respecto.

¿Qué edad tiene Belinda en 2022? Exhiben pruebas sobre su cumpleaños

La edad real de Belinda se volvió tema de conversación precisamente cuando era novia de Christian Nodal, pues los medios de comunicación revelaron que la cantante era siete años mayor que él, sin embargo, fue ahí donde comenzó toda la polémica respecto a su fecha de nacimiento, pues hay dos opciones que podrían revelar la verdadera edad de Belinda.

De acuerdo a usuarios de internet, que se dieron a la tarea de investigar cuál es la edad real de Belinda en 2022, lograron encontrar la presunta foto del pasaporte de la cantante y actriz; en dicho documento exhiben que fue un 15 de agosto de 1992 que Beli llegó a este mundo, por lo que hoy cumpliría 30 años.

Una vez que fue expuesta el supuesto pasaporte de la ex de Nodal, sus fanáticos y la prensa se calmaron un poco respecto al tema, pero aún así había gente que aseguraba que la edad real de Belinda no era esa y tenía muchos más años de los que ella decía.

Otra prueba fue expuesta por otro usuario, quien afirmaba que gracias a varios contactos, logró obtener la supuesta acta de nacimiento de Belinda, y en ésta la fecha del cumpleaños de la cantante era el 15 de agosto de 1989, por lo que este 2022, estaría cumpliendo en realidad 33 años.

¿Belinda miente sobre su edad verdadera?

Cuando se dio a conocer que Belinda y Christian Nodal eran novios y mantenían una relación sentimental tras conocerse en "La Voz", la pareja dio varias entrevistas hablando sobre su romance, y en diversas ocasiones ambos fueron cuestionados sobre la diferencia de edad y si no les era complicado mantener un noviazgo de esa manera.

Particularmente, durante una entrevista de TV Notas, Belinda respondió que Christian Nodal le parecía alguien muy maduro, trabajador y talentoso y que la edad para ella no importaba, pues además la diferencia era únicamente de seis años.

Si hacemos cuentas, Nodal y Belinda iniciaron su relación en 2020, y ella tomó como "referencia" la fecha de su nacimiento en 1992, por lo que cumplió 28 años supuestamente, y tal cual eso fue lo que dijo:

“Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis” dijo Belinda

Belinda recibe avión privado como "regalo" de cumpleaños

Desde las primeras horas de este lunes 15 de agosto, Belinda estuvo muy consentida por su familia, especialmente por su mamá, Belinda Schüll, quien le regaló un avión privado con mariachi y lleno de botargas de Disney, entre las que estaban Mickey, Minnie, Goofy, Donald, etc.

A través de sus historias, tanto Beli como su mamá compartieron fotos y vídeos del emotivo momento, pues al parecer todo era una sorpresa para la cantante.

En Instagram, Belinda agradeció a su madre por este regalo, el cual parecer únicamente rentó para que la llevaran exclusivamente a los parques de Disney, pues en varias ocasiones la cantante ha asegurado que ese es su lugar favorito en el mundo.