Muere la actriz Rosa de Castilla a los 90 años de edad

A la edad de 90 años fallece la actriz y cantante mexicana María Victoria Ledesma Cuevas, recordada como Rosa de Castilla, de acuerdo con la confirmación del Patronato y Consejo honorario de la Casa del Actor.

La artista fue nominada en el año 1954 al premio Ariel por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1954 y fue perteneciente a la llamada época de Oro del Cine Méxicano y pionera de la televisión musical en México.

¿Quién era la actriz Rosa de Castilla?

Rosa de Castilla nació en Encarnación de Díaz Jalisco, hija de Salvador Ledesma Márquez y de María de la Luz Cuevas Cuéllar y creció con tres hermanos, Luis, Javier, y Liduvina.

Desde muy pequeña vivió en Cañada Honda, Aguascalientes, y después se trasladó con su familia a la ciudad de Aguascalientes, por lo que es muy identificada con esa ciudad, y fue en esta donde inició su carrera a los 14 años de edad, presentándose con gran éxito en el centro nocturno Río Rosa.

Hizo películas con actores como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, Joaquín Cordero, Antonio Aguilar entre otros. Participó en diversas producciones de la época, de entre las más conocidas están "Los tres alegres compadres" (1952), "Rumba caliente" (1952), "Tal para cual" (1953) entre otros más de 30 filmes mexicanos.

En cuanto a su carrera musical logró grabar con los sellos emergentes y otros más importantes de la época de los años cincuenta y sesenta, como la recién creada Columbia, RCA Víctor, u Orfeón.

En cuyos estudios grabó sencillos como "No volveré", "Amaneciendo te vas" (1968), "No me extrañes nunca", de entre los más recordados por interpretar algunos con el icónico Mariachi Vargas.

Retiro y muerte de Rosa de Castilla

Se retiró de las pantallas hasta que volvió al cine en el año 1990 con el título "La paloma de Marsella", con la cual se echó nuevamente a la crítica en el bolsillo obteniendo el premio Bravo por mejor actriz de cine por la asociación Rafael Banquells.

Posteriormente se retiró completamente de los escenarios para vivir en la Casa del Actor, donde permaneció hasta su fallecimiento este lunes.