CIUDAD DE MÉXICO.— Erika Buenfil habla por primera vez sobre cómo fue el encuentro entre su hijo y Ernesto Zedillo Jr. Si bien la actriz no suele hablar mucho sobre el padre de su hijo, en esta ocasión se sinceró y detalló como fue el encuentro entre el joven y el hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo. Asimismo, la actriz confesó como fue que le contó a su hijo que el expresidente era su abuelo.

Érika Buenfil revela cómo fue el encuentro de su hijo y Ernesto Zedillo Jr

Fue en una entrevista con Isabel Lascurain de Pandora, que Erika Buenfil confesó como se conocieron su su hijo Nicolás y Zedillo Jr. Asimismo, la actriz detalló cómo fue el encuentro.

"Como a los nueve años me dijo: 'quiero una foto de mi papá', lo busco en google, imprimo una foto y se lo enseño, le cuento lo que pasó, y me dice 'ah bueno'; más grandecito me dijo: 'lo quiero conocer' y ya se conocieron", comenzó explicando la 'Reina del TikTok'.

En cuanto a su encuentro, la actriz argumentó que en ese momento sintió muchos nervios, ya que ella no se encontraba con su hijo, por lo que intentó por todos los medios llegar a la "reunión", sin embargo, no lo logró.

"Me entra una llamada y me dice: ‘Mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer… dice que viene para la casa’", comenzó relatando la protagonista de telenovelas.

"Y le digo: 'mijito, pero es que yo estoy acá (en un restaurante con una amiga)', 'pues dice que viene para la casa', le digo 'bueno allá voy'... Iba a ser el cumpleaños de Nicolás y le preguntó que qué quería... Yo le dije: 'tú pídele mijito, algo ching*n, carísimo'", contó la Érika entre carcajadas.

"Y entonces le iba a llevar su regalo... la vida no quería que estuviera en el encuentro", añadió la también youtuber.

Érika comentó que este esperado encuentro fue beneficioso para Nicolás, pues expresó cuál fue la reacción del adolescente al conocer a su papá: “para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ‘si tengo una persona y existe’”.

La actriz reconoció que era algo que no había querido contar a los medios, pues es una situación privada entre su hijo y el papá de éste, sin embargo, después de un tiempo se dio cuenta que fue algo positivo para el menor y por eso decidió compartirlo.

Así fue como Érika Buenfil le contó a su hijo que el expresidente Ernesto Zedillo era su abuelo

Fue en una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube que la actriz contó que siempre le habló a su hijo Nicolás con la verdad sobre su padre, sin embargo, un día se decidió a darle más detalles; fue así como terminó revelándole al joven que era nieto del expresidente de México, Ernesto Zedillo.

De igual modo, la actriz reiteró que aunque el padre de Nicolás no estuvo presente durante su infancia, nunca le habló mal de él.

"Nunca le hablé mal de él... No es un fantasma, ni jamás le dije 'se murió' o 'se fue', así están las cosas y él sabe, finalmente, quién es quién y quién es su abuelo. Un día, en algún momento de la vida, en el colegio 'a ver, ¿quién conoce gente importante?, y entonces, él levanta la mano y dice: 'mi abuelito es el señor Ernesto Zedillo' y no le creían los compañeros... entonces, él lloró y dijo: 'sí es' y vino y me dijo: '¿verdad que sí mamá?' (...) No tiene por qué ocultarlo, es la verdad, a parte ellos lo saben y algún día se conocerán. Hoy ya es más reservado porque sabe que hay un tema de cuidado en ese aspecto", contó Érika Buenfil.