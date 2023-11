MÉXICO.— Fue el pasado mes de marzo de este 2023 que Kimberly, ‘La más preciosa’, “integrante” de “Las Perdidas”, que mediante redes sociales presumió que su novio le dio el anillo de compromiso.

Y tras una serie de situaciones en las que canceló su boda, pero luego retomó sus planes, la propia influencer afirmó que se casaba este próximo sábado 9 de diciembre. Sin embargo, el evento ya se encuentra envuelto en un escándalo.

Y es que en redes sociales, internautas exhibieron que una famosa tienda departamental le canceló su mesa de regalos debido a los costosos regalos que eligió y que evidentemente se salen del presupuesto de varios de sus invitados.

Incluso, su gran amiga Wendy Guevara se burló de su costosa mesa de regalos y enntre risas confesó: “no le voy a dar nada”, pese a que ella cuenta con un millón de pesos en su cuenta.

¿Por qué una tienda departamental le canceló su mesa de regalos a Kimberly de “Las Perdidas”?

Luego de que en TikTok y otras redes sociales se filtró la lista de obsequios que Kimberly Irene y su prometido Oscar Barajas escogieron para su boda. Liverpool canceló la mesa de regalos de la influencer y su novio.

En los clips que circulan en redes sociales, se señala que la tienda departamental canceló su lista debido a lo costosa, pues la creadora de contenido no se limitó y pidió obsequios valuados hasta en más de 170 mil pesos.

Por su parte, Kimberly, ‘La más preciosa’, mediante un vídeo compartido en sus redes sociales confirmó que la tienda canceló su mesa de regalos, pese a que algunas personas ya habían adquirido algunos artículos.

Asimismo, la integrante de “Las Perdidas” manifestó que la cancelación no fue por los costosos regalos de la lista, sino por la filtración de ésta.

“Oscar recibe una llamada de Liv#$%/… pues resulta que porque dicen se filtró la mesa de regalos en TikTok, en Facebook y que nos dieron unas hojas, yo no las leí, pero que en el papel ahí decía… que me los van a cancelar porque no se puede filtrar”, detalló la influencer.

El novio de la chica trans quien se encontraba cerca de Kimberly, argumentó que previo a que les cancelaran su mesa de regalos había asistido a la tienda para solicitar artículos con costos más “baratos y accesibles”.

Finalmente, Kimberly, ‘La más preciosa’, visiblemente molesta, hizo un llamado para que sus seguidores no adquieran el servicio de mesa de regalos de dicha tienda departamental porque aseguró el trato que recibió no es el que le hubiera gustado.

¿Qué regalos pidió Kimberly, ‘La más preciosa’, para su boda?

A través de una cuenta de TikTok identificada como @alancinco24, se dio a conocer que entre los obsequios que la influencer pidió para su boda están desde una maleta de más de seis mil pesos, hasta una pantalla de 177 mil 776 pesos.

“Para empezar la boda va a ser el 9 de diciembre… Pues Kimberly como ya va a ir a La Casa de los Famosos necesita una maleta y hay muy accesibles, desde dos mil 200 pesos hasta seis mil pesos”, se menciona en el vídeo que se ha hecho viral.

Pero también entre los regalos que pide la influencer que más le llamaron la atención al tiktoker fueron: un humificador de 20 mil pesos y una licuadora de cinco mil 500 pesos.

Aunque el novio no se quedó atrás, ya que Oscar Barajas quiere tenis de marca valuados en más de dos mil pesos y lentes de seis mil 300 pesos.

Wendy Guevara se burla de la costosa mesa de regalos de Kimberly, ‘La más preciosa’, de “Las Perdidas”

A raíz de la filtración de la lista de la mesa de regalos de de Kimberly, ‘La más preciosa’ y su prometido Oscar Barajas muchos internautas se lanzaron en su contra y la calificaron como una persona abusiva.

Incluso Wendy Guevara, su amiga, se burló de la situación al saber que Kimberly estaba pidiendo un PlayStation.

“Ja, ja, ja. Ay no, me quedé fría porque la Kimberly pidió para su boda hasta un PlayStation, el nuevo, ay que útil va a ser (…) Y puras cosas de Liverpool, la perra. Hasta cosas de 23 mil, de 12 mil. Ay no, yo le voy a dar nada, está loca”, dijo entre risas la ganadora de La Casa de los Famosos México.