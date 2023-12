CIUDAD DE MÉXICO.— El cantante Kalimba una vez más se encuentra protagonizando un escándalo, esto a raíz de unos cuantos polémicos comentarios que ha causado que sea tachado de “machista”.

Asimismo, internautas piden “cancelarlo”, pues el también actor ha generado controversia con su opinión sobre la masculinidad y la violencia.

¿Kalimba machista? Piden “cancelar” al cantante luego de hablar de la masculinidad

El también integrante de OV7, estuvo como invitado en el podcast “Auténticos” para hablar sobre el concepto que actualmente se tiene sobre el ser hombre.

En dicho programa conducido por el español Pedro Prieto, Kalimba afirmó que existe una relación entre la masculinidad y la violencia; incluso afirmó que un hombre no está completo sino tiene ésta en su persona.

De igual modo, el intérprete de “Tocando fondo” indicó que la sociedad de ahora ha deformado tanto la noción del hombre y ya consideran esta “característica” como “tóxica”.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo…”, detalló el cantante.

Y agregó: “Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo”.

Tras la publicación del vídeo en el que explica su pensar sobre cómo se entrelaza la masculinidad y la violencia, en redes sociales internautas lo tacharon de “machista“.

Pero también reprocharon su uso “inadecuado” sobre la palabra violencia, en un país donde precisamente ese es uno de los mayores problemas.

Las declaraciones de Kalimba abrieron el debate, ya que algunos usuarios de redes sociales también consideraron que lo que dijo el cantante fue muy acertado, y no solo lo defendieron, sino que apoyaron su manera de pensar.

Kalimba afirma que un “hombre fuerte” es atractivo para las mujeres

Otro punto que también causó la molestia fue cuando el intérprete de “Duele” en la plática con Pedro Prieto expresó que las mujeres desean a un hombre fuerte a su lado que sea “capaz de defenderlas” en situaciones límite.

“Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que… si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla, estoy seguro, estoy absolutamente seguro. ¿Quién no quiere a una persona que te pueda defender?¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre”, argumentó el famoso de 41 años.

Y prosiguió: “Cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad…”.

Finalmente Kalimba dijo que: “si tú le quitas la masculinidad, no estás teniendo a un hombre completo, estás teniendo un debilucho. Y seamos honestos, ninguna verdadera mujer es atraída a un debilucho, esa es la verdad”.