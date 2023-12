CIUDAD DE MÉXICO.— En horas recientes, el influencer conocido como ‘El Temach’ ha ganado relevancia, pues además de ser acusado de misoginia, se le señala por haber causado la “cancelación” del programa “Envinadas”.

Sin embargo, luego de que las conductoras del show transmitido por YouTube hayan sido criticadas por tener de invitado al creador de contenido, éste salió en su defensa y afirmó que la violencia femenina fue la que “canceló” el programa.

¿Quién es el ‘El Temach’?

Luis Castillejo, mejor conocido como ‘El Temach’, en días pasados fue anunciado como invitado al programa “Envinadas”, mismo que conducen las actrices Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura.

Sin embargo, su participación fue cancelada debido a las críticas generadas por su presencia en dicha emisión.

Pero antes de que el influencer haya causado la cancelación de un episodio de “Envinadas”, él ya figuraba, pues cibernautas lo tachan de misógino, esto debido a que el también tiktoker se encarga de darle consejos a hombres heridos por “malas mujeres”.

Asimismo, los cibernautas señalan que sus recomendaciones son algo machistas.

El también youtuber se ha convertido en uno de los creadores de contenido con más polémica debido a que en sus vídeos invita a los hombres a valorarse y, a elevar sus estándares para atraer mujeres más compatibles a sus vidas.

De igual manera —y según usuarios de redes sociales— en algunas ocasiones, ha puesto a los hombres como “víctimas” de las mujeres.

‘El Temach’, tras probar suerte en la actuación, comenzó a hacer videos para YouTube, y fue ahí donde logró popularidad, luego de “delatar las mentiras de las mujeres”.

Cabe destacar que el influencer estudió en la Escuela Nacional de Arte de Bellas Artes para ser actor, por lo que ha sido parte de producciones como “La Piloto”, “Falsa Identidad”, “Yankee” y “El Señor de los Cielos”, pero sus personajes mayormente han sido secundarios u ocasionales.

‘El Temach’ acusa de difamación a internautas; afirma que la violencia femenina causó la cancelación de “Envinadas”

Este pasado miércoles en una nueva emisión del programa “Envinadas”, ‘El Temach’ se iba a convertir en el invitado especial de Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura.

Incluso, el martes en las redes sociales se publicó un adelanto del episodio, pero internautas estallaron en contra de las “Envinadas” debido a la presencia del tiktoker en el show.

Tras la “ola” de comentarios en contra del influencer señalado de emitir opiniones misóginas en sus distintos contenidos, el programa de la actrices fue cancelado y las publicaciones sobre su participación fueron borradas.

Luego de esta polémica, el tiktoker salió a defenderse de los ataques en su contra.

A través de su programa de YouTube, “Martes de Modo de Guerra“, ‘El Temach’ destacó que se la pasó increíble en el programa porque se hablaron cosas interesantes, pero por desgracia un sector de mujeres “no están listas para conciliar”.

“Hay un sector pequeño de mujeres que no está lista, yo pensé que sí, la neta que chido que esas morras (las Envinadas) abrieron el diálogo. Yo pensé que estábamos listos para sanar, para conciliar, platicar, debatir, compartir, porque las morras me invitaron y cuando hablamos, el podcast fue increíble, se ampliaron los puntos de vista míos como de ellas y se conciliaron un montos de cosas bien interesantes, lástima que nadie lo va escuchar”, detalló el influencer.

‘El Temach’ también afirmó que la cancelación que se le aplicó junto a las actrices se debió a la violencia que incitan algunas mujeres.

“Pero ni siquiera es culpa de las morras, de la productora, es culpa de la presión violenta que ejercen los grupos, porque el podcast me invitó y nos la pasamos muy bien y hablamos cosas bien chidas”, puntualizó el youtuber.

Asimismo el creador de contenido, acusó de difamación y censura, además de denunciar que el “terrorismo de redes” violó su libertad de expresión, ya que el podcast estaba pensado para establecer relaciones recíprocas y con información de utilidad.

“Desgraciadamente este acto de censura va a privar a miles de mujeres de información que pudo ser en beneficio de su desarrollo individual y la mejora de sus relaciones. Claramente las nuevas ideologías no creen en la libertad de credo femenino y la capacidad de ellas para discernir qué información escuchar”, mencionó el influencer.

‘El Temach’ pide ayuda a su comunidad tras polémica con “Envinadas”

Luego de que el tiktoker alegara que no existió argumento para no ser escuchado: (“Recurrieron a la intimidación, difamación y ataques personales”), afirmó que de ahora en adelante no permitirá difamación.

De igual modo, advirtió que “baneará” a aquellos miembros de su comunidad —a quienes llama “Compas”— que insulten, agredan o intimiden a otras personas, esto con el fin de demostrar los valores que promueve en su contenido.

Finalmente, el influencer pidió ayuda a su comunidad ante la polémica en la que se ha visto envuelto, y solicitó a sus fans utilizar el hashtag #ElTemachAyuda, acompañándolo por historias de éxito y crecimiento.

“Es hora de demostrar quiénes somos, no desde el insulto y la calumnia, sino desde la acción. Hoy yo los necesito a ustedes, los necesito para limpiar mi nombre. Hoy mi nombre se volvió tendencia en X, antes Twitter, a partir de mentiras”, destacó.

“Si como yo fueron víctimas de la difamación, levanten la voz, cuenta tu historia. Si alguna vez un video mío te ayudó en algo, cuéntalo. No caigamos en provocaciones que hay mucho por hacer”.

