Poncho de Nigris es exhibido por dentista; no ''tuvo'' para pagar un tratamiento dental

MONTERREY.— Poncho de Nigris es una de las personalidades del mundo de la farándula que siempre suele estar envuelto en distintas polémicas debido a sus controversiales declaraciones, sin embargo, tras su ingresó al reality show La Casa de los Famosos México, sus seguidores creyeron que su polémica faceta se vería mermada, pero eso no ha pasado.

Ahora el influencer fue señalado por el dentista, Raúl Mario Benavides, quien exhibió al también presentador de TV de no pagarle un tratamiento dental que le hizo en el 2018.

Poncho de Nigris es exhibido por dentista; lo acusan de no pagar un tratamiento dental

Fue a través de sus historias de Instagram que el dentista, quien ha atendido a personalidades como Arturo Carmona o Mariana Rodríguez (esposa de Samuel García) sorprendió al compartir una serie de publicaciones en las que reveló que Poncho habría mentido sobre el procedimiento al que se sometió para obtener una sonrisa de comercial.

El dentista Raúl Mario Benavides exhibió a Poncho y su esposa de no querer pagar por un trabajo dental

El dentista Benavides afirmó que De Nigris visitó su consultorio hace cinco años y fue en aquel tiempo que colocó a también conductor de TV 10 carillas dentales (aunque el regio previamente había confesado en La Casa de los Famosos que fueron menos).

“Yo no sé por qué dice que son nada más cuatro carillas, no entiendo para qué la mentira y la deshonestidad, si te pones 10 o 20 no te hace más o menos”, expresó Raúl Mario en redes sociales.

El experto en sonrisa, también dio a conocer un documento con el que confirmó el procedimiento al que De Nigris se sometió en aquel año. De igual modo, el dentista exhibió una comparación de cómo lucía la sonrisa del famoso antes del tratamiento.

Mediante un par de fotografías, el dentista comprobó que atendió a De Nigris y éste no le quiso pagar

Aunado a ello, Raúl Mario Benavides manifestó que el exconcursante de MasterChef Celebrity México 2023, lo insultó a “nivel de redes sociales”, y eso evidentemente le molestó.

“No me pago dinero ni con menciones, en sus videos de su podcast me empezó a insultar... no nada más no me pagó, a parte me estuvo insultando a nivel en redes sociales. Pero equis, a mí se me resbala, entonces no andes en la casa no andes en “La Casa de los Famosos” dando una cara de que eres buena gente, que eres honesto y leal, pues porque no”, declaró el dentista.

Dentista también exhibe a la esposa de Poncho de Nigris; Marcela Mistral habría querido recibir un tratamiento dental gratis

El dentista, quien tachó de mentiroso a Poncho de Nigris, aprovechó sus publicaciones para pedirle a la esposa del regiomontano, Marcela Mistral, que lo convenza de reconocer el trabajo que le realizó al creador de contenido.

“Yo no voy a soltar el tema nunca hasta que me de el reconocimiento Poncho de que se hizo las carillas conmigo. Así como tú lo convenciste de que fuera un consultorio para publicidad, con la misma estrategia convéncelo de que diga la verdad... con una vez que diga la verdad yo te prometo que no vuelvo a tocar el tema ni de Poncho, ni de ti, ni de carillas, ni de tú familia”, externó el médico.

No obstante, Raúl Mario Benavides terminó exhibiendo a la presentadora de TV mediante una serie de vídeos publicados en TikTok y en los que contó que, aparentemente, Marcela le pidió un servicio de 20 carillas gratuito.

“Su esposa quería las carillas, pero no quería 10, quería 20, entonces yo le dije que no porque no era Poncho. Le dije que si quería le poníamos una tercera parte, nada más (pagas) el material de laboratorio y en vez de pagar “200” iba a pagar "60” y me dijo que no porque en otros lugares se las ponían gratis”.

De acuerdo con la versión, la mujer se fue a otro lugar para que se las pusieran y como forma de pago le dijo al doctor que le iba a llevar a Poncho.

“Entonces, como es su pareja, dejó a un lado la lealtad con el equipo Korabe que se le apoyó. Fue mucha ciencia y mucho trabajo lo que hicimos con él. Entonces va a otro consultorio y (Poncho) lo anuncia por órdenes de su esposa para compensar las menciones de tanto de él como ella con dicho consultorio", detalló el dentista.

Después de contar lo que Poncho de Nigris y su esposa Marcela Mistral le hicieron, Raúl Mario finalizó sus declaraciones pidiéndole al regiomontano que le pagará el tratamiento que le había realizado.

Hasta el momento, la pareja no ha respondido a los mensajes del médico.

