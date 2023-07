Hijo de Erika Buenfil confiesa la adicción que padece a sus 18 años

CIUDAD DE MÉXICO.— Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, sorprendió al revelar la adicción que padece a sus 18 años de edad. El joven, quien se sinceró en redes sociales, terminó confesando que se trata de un hábito que tiene desde hace mucho tiempo, sin embargo, también demostró lo avergonzado que se sentía de haber generado dependencia a una sustancia dañina para su cuerpo, pero sobre todo para su salud.

¿Cuál es la adicción que padece el hijo de Erika Buenfil a sus 18 años?

Mediante un vídeo compartido en TikTok, Nicolás Buenfil reveló lo mucho que le ha costado dejar de fumar. Y, ahora que se encuentra en periodo de abstinencia envió un mensaje a las personas que no fuman, pero están pensando en hacerlo.

Fue apenas el 2 de febrero cuando el hijo de la actriz cumplió la mayoría de edad, motivo por el cual Erika Buenfil le preparó una fiesta a lo grande con cientos de invitados. Sin embargo, tras difundirse las imágenes de la celebración, la actriz fue criticada debido a que había "tirado la casa por la ventana".

En su defensa, la también apodada la 'Reina de TikTok', no tuvo reparo en reconocer que quiso consentir al joven, debido a que no todos los días se cumplían 18 años. Pero, tal parece, que el joven no esperó a convertirse en un adulto (según establece la ley) para probar el cigarro electrónico, del cual como él mismo confesó se hizo dependiente al "vape".

No obstante, en un vídeo recientemente publicado, Nicolás compartió su experiencia con esta práctica, la cual lamentablemente, a dos años de que comenzó a fumar, ya es víctima de los efectos secundarios de esta adicción.

"Hace seis días decidí dejarlo, porque estaba afectando mi salud, en especial con las encías, se me empezaron a ching**; estaban muy mal”, explicó el joven.

Asimismo, Buenfil reconoció que su adicción es un tema del que no se siente orgulloso, pero creía importante compartir su experiencia con otras personas que aún no fuman para persuadirlas de intentarlo: "Esto no es una cosa que me enorgullezca. Me da pena. Me da coraje, pero yo llevo dos años y medio fumando vape", reconoció el hijo de Erika.

Nicolás también destacó que, por fortuna, su caso no ha sido de esos en que se ha convertido en un proceso muy complicado, aunque destacó que su etapa de abstinencia, sí le ha costado. Además de que ha tenido que mentalizarse de que ya no debe de fumar más pues se volvió dependiente.

“En estos seis días mi mente ha estado relajada. Eso de que dicen que te da ansiedad como loco, por lo menos a mí no me ha pasado. Lo que sí es que tu cuerpo se acostumbra a una sustancia que consumías habitualmente. Se vuelve dependiente y mi cuerpo lo está pidiendo a gritos. Mi cuerpo quiere un toque de esta cosa. Lo necesita”, detalló el chico.

Finalmente, envió un mensaje a sus seguidores, a quienes les aconsejó que no busquen el cigarro, pues cuenta con sustancias que generan dependencia que, más tarde, es muy complicada de controlar: "Si no fumas, no fumes nunca, mantente alejado lo más que puedas de esto", advirtió.

¿Qué piensa Erika Buenfil acerca de que su hijo fume?

La actriz fue una de las tantas personas que comentó la publicación del joven, por lo que fue posible verla aplaudiendo a Nicolás y su iniciativa de dejar atrás el uso del vapeador que, además su circulación y comercialización está prohibida desde mayo del año pasado en el país.

Erika Buenfil concluyó su intervención enviándole un mensaje de aliento: “Te amo tanto, felicidades”.

