¿Galilea Montijo condujo borracha La Casa de los Famosos? Ella explica qué pasó

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo, nuevamente se encuentra envuelta es un escándalo, pues la noche de este pasado domingo 2 de julio, fue señalada de supuestamente haber asistido a la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México en presunto estado de ebriedad.

Tras la "ola" de críticas y burlas que recibió la también conductora del programa Hoy, en la emisión de este lunes 3 de julio del matutino de televisa, la tapatía negó haber conducido el reality show borracha. Asimismo, salió en su propia defensa al revelar porque su voz era lenta y le costaba pronunciar algunas palabras.

Galilea Montijo se hizo tendencia de Twitter por presuntamente conducir "borracha" LCDF

Galilea Montijo es señalada por estar "borracha" mientras conducía La Casa de los Famosos

Este pasado domingo, Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta expulsada de La Casa de los Famosos, tras llevarse al cabo la gala de eliminación.

Y, aunque con la expulsión de la cubana se confirmó lo que se había filtrado en la supuesta lista — esa en la que se reveló el orden de cómo irán saliendo todos— este detalle pareció no tener mayor importancia, pues los seguidores del programa de Televisa se enfocaron en la "extraña" forma de hablar de Galilea Montijo y en el "raro" comportamiento de la presentadora de TV.

En vídeos que circulan en redes sociales, los internautas señalaron que era muy notorio como la también empresaria arrastraba las palabras y le costaba pronunciar algunas frases, pero también tuvo un actitud sospechosa. Debido a todo esto los internautas afirmaron que Galilea Montijo condujo el programa de La Casa de los Famosos en estado de ebriedad.

Esta especulación también causó que la tapatía se convirtiera en tendencia de Twitter, pues la críticas y burlas "inundaron" la red social.

¿Galilea Montijo acudió borracha a La Casa de los Famosos? Ella misma confiesa qué le pasó

A lo largo de su carrera, la conductora del programa Hoy han enfrentado diversas críticas, y ahora que se le acusó de estar borracha en "La Casa de los Famosos", ella decidió responder.

En la emisión de este lunes 3 de julio, Galilea Montijo puso fin a los rumores sobre que se presentó a la gala de eliminación en estado de ebriedad. Sobre este rumor, la tapatía indicó que le pusieron una prótesis, la cual se le despegó y por ello tuvo dificultades para hablar.

"Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa. Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca", reveló 'Gali'. Galilea Montijo fue inspiración de varios memes con los que internautas afirmaron se le pasaron las copas

La actriz también destacó que en plena transmisión se le despegó la prótesis, lo cual provocó que se le dificultara hablar: "Tengo que comprar de esa cosa que la pega más. Tenía mucho miedo de dar el ‘bozazo’… De que se me saliera la prótesis que traigo".

Finalmente, Galilea Montijo bromeó con que sí le gusta el "agua de jamaica" [alcohol], pero no se atrevería a asistir a su trabajo en un estado inconveniente: "A mí me da miedo. Tener una responsabilidad como esa, no podría", sentenció la conductora del matutino de Televisa.

No obstante, algunos creen que a Galilea Montijo sí se le pasaron las copas y así asistió al programa en el que Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada como se filtró en una lista donde se revela los finalistas y por supuesto el ganador de La Casa de los Famosos México.

Weeeey! La Galilea sí andaba bien borracha o drogada aunque digan que no. #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/ptJas0BIyJ — Daniel Santana (@danyelsantana) July 3, 2023

Te puede interesar: Niurka arremete contra Wendy Guevara; la vedette explota y la insulta: ''deja de hacerte pend...''