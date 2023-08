La vida amorosa de Luis Miguel siempre ha estado en medio de la polémica y ahora ha sido Ninel Conde quien ha revelado que fue su novia durante un tiempo pero que nunca nadie se enteró.

Nombres como Isabella Camil, Sasha Sokol y Stephanie Salas, quien se convirtió en madre de su primogénita Michelle, así como Aracely Arámbula y Sofía Vergara, han estado vinculados al llamado "Sol de México", sin embargo, ahora es la diseñadora española Paloma Cuevas quien tiene su corazón y al parecer, están más enamorados que nunca. Esto es lo que dijo Ninel Conde sobre su relación con Luis Miguel.

Ninel Conde confiesa que fue novia de Luis Miguel; así fue su romance

Ninel Conde habla de su noviazgo con Luis Miguel

Ninel Conde, reconocida como el "Bombón Asesino", afirma haber vivido un romance con el intérprete de "La Bikina". La primicia se develó durante el transcurso del reality "Secretos Indomables", en el que celebridades como Paty Manterola, Yuri y Alicia Machado admitieron haber tenido un vínculo con Luis Miguel en algún momento.

¡Ya está disponible el primer capítulo de #SecretosdelasIndomables por @MiraCanelaTV y esto se puso muy bueno! • #LuisMiguel es la manzana de la discordia, y a @machadooficial no le cae nada bien #PaulinaRubio • uD83DuDD25uD83DuDD25 @OficialYuri Patricia Manterola @AmaraLaNegraALN @Ninelconde… pic.twitter.com/28XZiPyMbq — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 17, 2023

Conde describió a Luis Miguel como un auténtico caballero en el tiempo juntos:

"Ahí salió todo, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense, increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba desubicado. Al día de hoy está más aterrizado", declaró frente a los medios de comunicación.

En una ocasión previa, a través de un video compartido en las redes sociales del programa "El Gordo y la Flaca", la también actriz expresó que el Astro Rey poseía unos ojos espectaculares y que su apodo de "El Sol" le hacía justicia.

"Es un dios, un bronceado divino. Disfruta de los mejores vinos", señaló.

¡BOMBAZO! ¿Ninel Conde tuvo ROMANCE con Luis Miguel ? uD83DuDE31uD83DuDC47 | uD83DuDCFA #Chismorreo pic.twitter.com/CUDTOxEPLN — Chismorreo (@ChismorreoTv) August 23, 2023

En relación a los momentos íntimos con "El Sol", la también actriz fue cuestionada acerca de si el famoso había sido superior a José Manuel Figueroa, a lo cual ella respondió sin ahondar en detalles: "El Sol brillará por siempre".

José Manuel Figueroa responde a declaraciones de Ninel Conde

Tras las declaraciones que lo dejaron mal parado, José Manuel Figueroa respondió en entrevista en el programa matutino “Hoy”, cuando puso sobre la mesa un panorama sobre qué pasaría si fuera él quien hablara de sus exparejas.

“Hoy en día vivimos en un supuesto mundo en donde debe haber equidad, igualdad, ¿no? Entonces, si yo me pongo a presumir o a decir cosas de quién es mejor amante, que quién o quién está más buena que la otra vieja, o a quién le quedó mejor la operación, o cuál es mejor en qué posición, entonces ahí es donde se pierde la equidad entre el hombre y la mujer. Pero bueno, qué se le va a hacer”, señaló