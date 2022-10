La música en la conmemoración del Día de Muertos

MÉRIDA, Yucatán.— La conmemoración del Día de Muertos en México es una mezcla de las tradiciones de los pueblos originarios y las creencias religiosas del cristianismo. Particularmente, en Yucatán, sobresalen la gastronomía local y la colocación de altares para honrar a los difuntos.

Aunque no tan destacada la música también se cuela en la escena de estas tradiciones; quizás de manera más discreta, algunos temas hoy son identificados como propios de estas fechas, como el tema de "La Llorona", que es una canción popular mexicana, de la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Se desconoce la fecha de su creación y con frecuencia se asocia a la leyenda de "La Llorona" que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que busca por las noches a sus hijos cruzando pueblos y ciudades, llorando.

No hay la certeza de que el tema musical esté relacionado directamente con la leyenda, sin embargo, en esta época de los difuntos, la canción se escucha con frecuencia en cualquiera de sus versiones y con una gran variedad de intérpretes.

Compartimos la versión de la cantautora Lila Downs, de su disco "La Línea" de 2001, del tema "La Llorona", con letra de: Ramón Ortega.

La Llorona

Todos me dicen el negro, llorona

Negro, pero cariñoso

Todos me dicen el negro, llorona

Negro, pero cariñoso

Yo soy como el chile verde, llorona

Picante, pero sabroso

Yo soy como el chile verde, llorona

Picante, pero sabroso

Ay, de mí, llorona

Llorona de ayer y hoy

Ay, de mí, llorona

Llorona de ayer y hoy

Ayer, maravilla fui, llorona

Y ahora ni sombra soy

Ayer, maravilla fui, llorona

Y ahora ni sombra soy

Salías del templo un día, llorona

Cuando al pasar yo te vi

Salías del templo un día, llorona

Cuando al pasar yo te vi

Hermoso huipil llevabas, llorona

Que la Virgen te creí

Hermoso huipil llevabas, llorona

Que la Virgen te creí

Ay, de mí, llorona

Llorona de azul celeste

Ay, de mí, llorona

Llorona de azul celeste

Y aunque me cueste la vida, llorona

No dejaré de quererte

Y aunque me cueste la vida, llorona

No dejaré de quererte

Ay.

La música yucateca en el Día de Muertos

La creación musical yucateca también ofrece un espacio para estos días en que se recuerda a los fallecidos. Los yucatecos José Esquivel Pren y Ricardo Palmerín Pavia, son autores del tema "Para cuando muera", a ritmo de huapango, fue interpretada por el Óscar Chávez en su disco "Amorosas, Divertidas y Horrorosisímas Canciones de la Calaca Flaca", en 1993.

"Para cuando muera"

Que entierren mi cuerpo

junto a la ventana

Que mi novia tiene

mirando hacia fuera;

y a ella que le digan

que por la mañana

Plante allá mismito

junto a esa ventana

Unas rosas húmedas

y una enredadera.

Para cuando muera

quiero que mi tumba

que mi tumba huela

huela a primavera (bis).

Que de los naranjos

se corten azahares

corten amapolas

en regios manojos y

rieguen con mieles

de mis colmenares

alfombras de azahares

por mis besos blancos

y las amapolas

por mis besos rojos

Para cuando muera

quiero que mi tumba

que mi tumba huela

huela a primavera

Un son jarocho tradicional

Otro tema que se escucha con frecuencia en estos días es el de "La Bruja", un son jarocho tradicional de autor desconocido, cuya letra ha sido modificada a través del tiempo y enriquecida con añadidos e improvisaciones. Su letra es jocosa y picaresca, maneja el doble sentido entre el tema de la brujería y el de la seducción o el cortejo.

El son tradicional "La bruja" utiliza este símbolo de modo jocoso para connotar lo inusual, en tiempos pasados sobre el cortejo o el enamoramiento por parte de una dama. De ese modo, puede recrear la interpretación del símbolo "bruja" como ponderación de "lo diferente", y de algún modo como aceptación e incluso regocijo ante la diferencia o novedad?.

Eugenia León, en su disco "Tatuajes" de 2003, interpreta el son jarocho "La Bruja".

La Bruja

Ay, qué bonito es volar y a las 2:00 de la mañana

Y a las 2:00 de la mañana

Y ay, qué bonito es volar, ay mamá

Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana

En los brazos de tu hermana

Y hasta quisiera llorar

Me agarra la bruja, me lleva al cuartel

Me vuelve maceta, me da de comer

Me agarra la bruja, me lleva al cerrito

Me sienta en sus piernas, me da de besitos

Ay dígame, ay dígame, ay dígame usted

¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?

Ninguna, ninguna, ninguna

¿No ves que ando en pretensiones de chuparme a usted?

Y ahora sí, maldita bruja

Ya te chupastes a mi hijo

Ya te chupastes a mi hijo

Y ahora sí, maldita bruja

Y ahora le vas a chupar

Y a tu marido el ombligo

Y a tu marido el ombligo

Y ahora le vas a chupar

Me agarra la bruja, me lleva a su casa

Me vuelve maceta y una calabaza

Me agarra la bruja, me lleva al cerrito

Me sienta en sus piernas, me da de besitos

Ay dígame, ay dígame, ay dígame usted

¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?

Ninguna, ninguna, ninguna

¿No ves que ando en pretensiones de chuparme a usted?

Tema con humor y política

Siempre con un aire jocoso, otro tema que se escucha con frecuencia en los tiempos del Día de Muertos es la composición de Pablo Hernández titulado: "La Calaca Flaca", incluido en el disco "Parodias Neo Liberales" de 2004, de óscar Chávez.

En noviembre de 2018, Óscar Chávez ofreció el concierto: "Óscar Chávez celebra a la calaca flaca", en el teatro Esperanza Iris, de Ciudad de México, un espectáculo con humor urbano, en conmemoración de la muerte desde el arte musical.

"La Calaca Flaca"

Mucho cuidado señores, porque la muerte anda lista

En el panteón de dolores ya nos tiene una pocita

Para los compocitores y uno que otro periodista

Licenciados y doctores todos están en su lista

Tukutuku tikitaka, que recanija calaca

Cunado menos lo pensamos, nos hace estirar la pata

Yo mele escape una vez, pero por poco y me atrapa

La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones

Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones

Un va en estuche de oro y el otro en puros calzones

Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones

Tukutuku tikitaka, que recanija calaca

Débiles y poderosos de morir nadie se escapa

Llevamos el mismo fin en petate o en petaca

Yo conoci un comerciante bueno pa´ robar al cliente

Las cosas que valen 5, el siempre las daba a 20

Pero se murió de frio pobrecito de repente

Lo mandaron al infierno pa que el diablo lo caliente

Tukutuku tikitaka, que recaniga calaca

A todos esos careros de morir nadie se escapa

Indeseables ursureros chupan como garrapata

El obrero gana el pan con el sudor de su frente

Para que sus hijos coman aunque no lo suficiente

Mientras otros abusivos viven violando las leyes

Ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo gueyes

Tukutuku tikitaka, que recanija calaca

Yo les pido una disculpa si es que ya meti la pata

Aunque son muy parecidos no es o mismo buey que vaca

La balanza de la vida esta muy desnivelada

Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada

El trabajo del obrero no tiene compensaciones

Con eso del minisueldo no alcansa ni pa camiones

Tukutuku tikitaka, que recaniga calaca

Si tu conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato

Pa que el costo de la vida se nos vuelva mas barato

Si eres pobre sin fortuna o eres dueño de caudales

Analiza tu conciencia pa que sepas cuanto vales

Ya lo dijo el santo niño somos seres humanos

Porque actuar como animales

Tukutuku tikitaka, que recaniga calaca

Por mas vueltas que le doy no me sale bien la cuenta

Cuando mas tranquilo estoy vinen a cobrar la renta

Mucho cuidado amiguitos aquellos que arman borlotes

Ay vienen los grandecitos con metralla y garrotes

Y nos pueden convertir en catepas o pilotes

Mejor vivamos en paz entrándole a los virotes

Tukutuku tikitaka que recanija calaca

Diles a los mordelones que ya no den mucha lata

Ay ingratos cachetones el que no muerde se enflaca



Yo prefiero no ser rico para no morir se vilis

Esperan que cuelge el pico pa palearse por los miles

Como eso no me parece lo que gano me lo como

Y el que quiera tener plata tendrá que sobarse el lomo

Tukutuku tikitaka que recab¿nija calaca

Mi suegra se le escapo, pero por poco la atrapa

Del sustote que le dio, ya se esta poniendo flaca

Mucho cuidado doctores aquellos que son maletas

Ya vienen los inspectores rebizando las recetas

Y aquellos que no conocen mas que mejorales

Se los va a llevar el diablo con todo y sus credenciales

Tukutuku tikitaka que recanija calaca

Médicos y enfermeras no deben meter la pata

Por qué enfermo que se muera vuelve y le gala las patas

Mucho cuidado señores los que ya son votadores

Ay vienen las elecciones con sus manipuladores

Y cada partido dice que votar por ellos debes

Que de aquí en adelante, nos darán vida de reyes

Tukutuku tikitaka que recanija calaca

Ay viene otro presidente a sonarnos la matraca

Viene prometiendo mucho, pero dara pura…tukutuku tikitaka.

Ni son todos, ni son los mejores, ni los más representativos, los temas mencionados son solo una muestra del ingenio y la creatividad del folclor mexicano, de su aportación a la cultura y su forma de expresar su interés sobre el tema de la muerte en los días de finados.