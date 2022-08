¿Te ha pasado que llega el fin de semana y por fin dispones del tiempo para ver una película? Te imaginas acomodado en los asientos reclinables, frente a la pantalla gigante, con fidelidad de sonido premium; además de refresco, palomitas, nachos, hot dog y golosinas.

Aunque con la inflación, tu bolsillo se ha desinflado como para tener el privilegio de botanear. Pero no importa: siempre hay tarjetazo que salva. Ya te quebrarás la cabeza, días después, para ver qué malabares haces.

¡Sorpresa! Tu entusiasmo se estrella con la triste realidad. Como ya has visto la biografía del cantante Elvis Presley no te conformas con menos y lo que te ofrecen es: El hijo del diablo, Escalera al infierno, El teléfono negro. ¡Huay! Bastante tienes con las escalofriantes noticias de nota roja en que está sumergido el país.

Bueno… En la cartelera está Tren Bala, pero cuatro de cinco conocidos se salieron de la función y trinan contra ese churro. Entonces, ahí están: Liga de Supermascotas, El perro Samurai, Dragon Ball Super Hero o Minions, nace un villano. Esta última parece tu única alternativa de diversión.

Pero quieres ocupar tu tarde y no estás de acuerdo con que la industria te obligue a ver lo que a ella se le plazca.

Te quedas con la inquietud. Recoges tu dignidad y no sólo verás una película: te decides a ver cine de calidad. Por fortuna, a diferencia de hace años, ahora dispones de alternativas para que, en la comodidad de tu casa y hasta con una refrescante bebida, veas lo que quieres: a la carta…

Es por eso que Diario de Yucatán te enlista cinco opciones para disfrutar cine de calidad:

1. MUBI. Esta es la mejor opción para encontrar cine de arte. Sus contenidos son selectos: largometrajes clásicos y de estreno. Ofrece una semana gratis para todo público; y, se extiende por semanas en el caso de los estudiantes.

Tiene películas que no se encuentran en ningún otro sitio, siempre con un criterio exigente. Se cuenta que el fundador de la empresa decidió emprenderla porque se aburría en los aeropuertos al no encontrar cintas de calidad para disfrutar.

Un día buscó la que es considerada como la segunda mejor película del siglo XXI: Deseando amar de Wong Kar Wai. No la encontró. Ahora, ese trabajo se encuentra de forma permanente en esta plataforma.

2. Filminlatino.mx. Es un espacio más plural que el anterior, también con la idea de acercar a la gente el cine de arte mundial. Pertenece al Instituto Mexicano de Cinematografía y suele presentar películas que llegan a circuitos como la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De hecho, tiene una Biblioteca de Festivales del mundo. Dentro de su amplio catálogo, tiene decenas de títulos gratis, gracias al patrocinio institucional.

3. Rinconcinefilo.com. Un portal de calidad y no cantidad. Películas para ver y descargar que se presenta como:

«Un espacio abierto a la cultura cinematográfica donde podremos acceder de forma gratuita a todo el contenido publicado. Nuestra intención es abarcar a todo tipo de público, pero en especial a aquél que no se puede permitir el lujo de pagar por un contenido que debería ser asequible para todos y no solo para unos pocos. Además, algunos de los títulos publicados en Rincón Cinéfilo no se pueden obtener mediante la compra física, no existen subtítulos o no están disponibles a la venta, con lo cual, aún es más difícil su búsqueda».