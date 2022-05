Tiroteo en escuela de Texas. ''Me hice el muerto para que no me disparara'', dijo Samuel de 10 años

Comparta este artículo

UVALDE, Texas, EE.UU.— "Me hice el muerto para que no me disparara", contó Samuel Salinas, de 10 años de edad, durante una entrevista que concedió a la televisora ABC News.

ABC News publicó este viernes en vídeo de Brian Canova, la entrevista con el menor de edad que sobrevivió al ataque del martes pasado en la escuela primaria Robb, de Uvalde, Texas, Estados Unidos, así como un artículo de Lisa Sivertsen de ABC News en Los Ángeles, California, e Izzy Álvarez en Uvalde, Texas, con los detalles de lo que Samuel narró durante la entrevista.

Aterradora experiencia

Samuel contó varios momentos de la aterradora experiencia que vivió el martes pasado, cuando Salvador Ramos, de 18 años, entró a la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, EE.UU. y causó la muerte de 19 niños y 2 maestras.

Durante la entrevista, Samuel Salinas explicó que el atacante entró al salón de clases y dijo: "Van a morir todos", y comenzó a disparar. Samuel era alumno del cuarto grado, a cargo de la maestra Irma García.

"Estamos en encierro severo"

Para Samuel, el martes era un día de clases como cualquier otro, "hasta que mi maestra dijo que estábamos en un encierro severo", explicó el menor durante la entrevista que concedió a ABC News.

Y agregó que el atacante, "Le disparó a la maestra y luego a los niños", el niño de 10 años de edad recordó los gritos de los estudiantes que estaban cerca de él.

"Creo que me apuntaba" y "me hice el muerto para que no medisparara", explicó Samuel Salinas a ABC News.

Dolorosa experiencia

Cuando la policía logró liberar a los sobrevivientes, él salió de edificio y el camino dijo que "Había sangre en el suelo", y añadió, "Y había niños...llenos de sangre".

Durante la entrevista que concedió Samuel Salinas a ABC News su padre, Chris Salinas se sentó a su lado y por primera vez escuchó los detalles de la dolorosa experiencia que su hijo vivió, que casí lo hizo llorar.