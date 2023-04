Ultiman a exlegislador de la India frente a medios de comunicación; es transmitido en vivo

LUCKNOW.- El exlegislador de la India, Atiq Ahmad, fue asesinado a tiros frente a medios de comunicación por hombres que fingieron ser reporteros, mientras se encontraba bajo custodia policial.

Atiq Ahmad y su hermano Ashraf eran entrevistados mientras se dirigían a un examen médico de rutina la noche del sábado 15 de abril, cuando tres hombres que se hacían pasar por reporteros les dispararon repetidamente.

Los hechos violentos ocurrieron en Prayagraj, una ciudad del estado Uttar Pradesh y habrían sido captados en vídeo e incluso transmitidos en vivo por uno de los medios de comunicación en la escena.

Atiq Ahmad se encontraba bajo custodia policial por varios casos penales en su contra que incluyen cargos de secuestro, asesinato y actividades mafiosas.

Junto a su hermano era escoltado por la policía a un chequeo médico anual obligatorio en Prayagraj la noche del sábado cuando se permitió a reporteros acercarse a ellos y entrevistarlos.

Tres hombres se infiltraron entre el grupo de reporteros y abatieron a tiros a los hermanos. Uno de los sujetos gritó “Jai Shri Ram” (“Alabado el Señor Ram”), un llamado de guerra común entre los nacionalistas hindúes en una campaña contra los musulmanes como el exlegislador.

“La policía los bajó del coche y los llevó para un chequeo médico. Justo después de ingresar al recinto médico, se escucharon disparos (…) les dispararon”, indicó a la prensa el abogado de Atiq Ahmed, Vijay Mishra.

Los atacantes se entregaron a las autoridades tras el atentado. La cadena india NDTV informó que ya fueron identificados; el padre de uno de ellos se enteró que su hijo estuvo implicado por los medios de comunicación y señaló que no tiene mucho contacto con él.

Vídeos del asesinato se viralizaron en redes sociales e inicialmente había sido transmitido en vivo por los medios de comuncación presentes para entrevistar Atiq Ahmad y su hermano en su camino al hospital.

Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción

WARNING: GRAPHIC CONTENT A former lawmaker in India's parliament who was convicted of kidnapping was shot dead along with his brother while police were escorting them for a medical check-up in a killing caught on live television https://t.co/3G5YFuY583 pic.twitter.com/zW4zeESYEe — Reuters (@Reuters) April 16, 2023

Medios locales informaron que un periodista también resultó herido al caer y un agente sufrió una herida de bala: Ramit Sharma, comisionado de policía, Prayagraj

Tras el atentado en contra de Atiq Ahmad y su hermano, las autoridades de la India prohibieron las reuniones de más de cuatro personas y cortaron el acceso a internet y el servicio de telefonía celular en Prayagraj.

El gobierno de la India también ordenó una investigación del caso, que será dirigida por un juez retirado.

Según informó el oficial de policía Ramit Sharma indicó que los agresores llegaron a la escena en motocicletas y se hicieron pasar por periodistas.

“Llegaron a acercarse a Atiq y su hermano bajo el pretexto de grabarles su declaración y les dispararon de cerca. Ambos fueron baleados en la cabeza. Todo pasó en cuestión de segundos”, afirmó Sharma.

He may had a checkered past but make no mistake #atikahmad and his family were murdered in #Ramadan only because they were Muslims. May ALLAH have mercy upon him & his family #AtiqAhmadSon #AtiqAhmad pic.twitter.com/C8ECEDPN7Y — Sam (@SamKhan999) April 16, 2023