Renta de casas en Mérida: acceso fácil para grupos delictivos

El descubrimiento de un centro de operaciones delictivas en un predio de la calle 70 entre 75 y 77 del rumbo de San Sebastián, en Mérida, deja en evidencia la vulnerabilidad de Yucatán y trae al recuerdo las intervenciones de la fuerza pública estatal, federal y militar, que podrían describirse como "dignos de películas de acción", al estar involucrados además capos del narcotráfico del más alto nivel.

La renta de casas con excesiva facilidad, sin control de algún organismo -y quizá sin cumplir la ley- ofrece la posibilidad de que criminales, desde narcotraficantes hasta feminicidas, logren encontrar en Yucatán una zona de escape, pues no es la primera vez que un hecho ocurrido en una casa de Mérida trasciende a la escena nacional.

Muchas personas em Mérida rentan sus casas sin exigir requisitos suficientes, o por medio de aplicaciones que no están reguladas lo suficiente, lo que representa un riesgo de que sus propiedades sean usadas para fines delictivos.

Ley de Extinción de Dominio: qué es y por qué puedo ir a la cárcel por rentar una casa

Si el gobierno federal aplicara la Ley Nacional de Extinción de Dominio muchas propiedades pasarían a ser propiedad del Estado, siempre que se acredite que una propiedad se usa para fines delictivos. Esto puede hacer que el dueño pierda los derechos que tenga en relación con los bienes como establece la presente ley, siempre y cuando lo decrete una sentencia judicial.

Entre los delitos susceptibles de la extinción de dominio están: el secuestro, actividades de delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; delitos contra la salud; trata de personas; delitos por hechos de corrupción; encubrimiento; delitos cometidos por servidores públicos y robo.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio está vigente desde el 10 de agosto de 2019, pero al parecer en las consignaciones ministeriales y sentencias judiciales no se aplica esta nueva herramienta jurídica para inhibir la delincuencia organizada o de alto impacto.

Delincuencia organizada en Yucatán: hechos que han impactado a la entidad

Son muchos casos donde la delincuencia usa propiedades en la capital yucateca para sus operaciones ilícitas, para dirigir a sus grupos sin mostrarse o para tener una vida familiar sin sobresaltos.

Incluso, la inédita decapitación de 12 presuntos narcomenudistas en agosto de 2008 se realizó en un predio de la colonia Benito Juárez Norte, que fue la casa de seguridad de peligrosos sicarios que cometieron el asesinato masivo que tuvo impacto nacional e internacional.

A raíz del desmantelamiento de la casa de San Sebastián, propiedad del empresario yucateco Rodrigo José Rubio Barthell, donde operaba un "call center" dedicado a la extorsión y la detención de ocho presuntos involucrados que están bajo investigación de la Policía Estatal de Investigación para acreditar los delitos en que incurrieron, el Diario realizó una investigación en la que da recuento de acciones policiacas inéditas que han sorprendido a los meridanos.

12 de abril 2022: grupos tácticos de la Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Guardia Nacional catearon una vivienda habilitada como taller en la calle 33 entre 34-C y 36 de la colonia Emiliano Zapata Oriente que funcionaba como "narcotienda". Los vendedores y distribuidores de droga huyeron antes que llegaran las fuerzas de seguridad.

2 de junio de 2022: agentes ministeriales de Veracruz y Yucatán catearon una residencia en el norte de Mérida para capturar a Marlon Botas Fuentes, presunto feminicida de Monserrat B. en abril del año pasado. Surgió la versión que Marlon Botas fue detenido en esta casa propiedad de su abuela quien reside en Mérida, pero oficialmente se informó que él se entregó a la Fiscalía de Veracruz. Fue muy sonado este feminicidio al grado que la Interpol localizaba a este prófugo y la familia de la víctima ofreció $250 mil de recompensa.

9 de junio 2022: siempre en el barrio de San Sebastián, las fuerzas de seguridad catearon en la madrugada de este día dos predios contiguos ubicados en la calle 72, donde detuvieron a Héctor Rolando M. B., de 55 años de edad; Ninfa del Pilar R. M., de 58 años, y Yajaira Claudete I. P., de 18, con drogas ilícitas.

28 de abril de 2021: la Fiscalía General de la República cateó unl predio de la calle 10 con 27-B del fraccionamiento Vergel II donde vendían drogas. En forma extraoficial se dijo que aseguraron estupefacientes y detuvieron a tres personas, entre ellas a un menor de edad.

Operativos contra la droga en Yucatán

2 de mayo de 2021: En operación conjunta agentes de la SSP y Policía Estatal de Investigación (PEI) catearon un predio de la calle 99-B entre 64- A y 66 –B de la colonia Melitón Salazar. La SSP informó que detuvieron a una mujer ( M. C. C. P.), de 63 años de edad, y un hombre ( E. A. S. C.), de 32 años, y decomisaron drogas de tipo cannabis, clorhidrato de cocaína conocida como crack y metanfetaminas conocidas como cristal.

28 de mayo de 2021: 15 unidades de la Guardia Nacional y Fiscalía del Estado catearon el predio 454 de la calle 114 entre 59-J y 59-K de la colonia Bojórquez, donde hallaron sustancias prohibidas conocidas como cristal y marihuana. En esta intervención detuvieron a narcomenudistas apodados “El Gari”, “El torero”, y “La tía”, uno de cuales tenía un brazalete electrónico en señal de que está sujeto a proceso penal.

12 de agosto de 2021: La madrugada de este día llegaron contingentes de policías de la PEI a una estética de la calle 90 con 13-I de la avenida Mérida 2000 del fraccionamiento Residencial Pensiones VII para realizar un cateo por presunta venta de drogas y reuniones inusuales en este negocio. La operación arrojó dos detenidos, los cuales intentaron escapar brincando techos y cocheras de casas aledañas.

27 de octubre de 2012: Policías federales de la Procuraduría General de la República catearon residencias que servían para las operaciones de la presunta narcotraficante internacional Juana Raquel Alvarado Torres. Los cateos fueron en residencias de lujo en los fraccionamientos Altabrisa, Residencial Pensiones, Francisco de Montejo, Vista Alegre y un rancho en Teya.



La señora Alvarado Torres y 17 mexicanos fueron detenidos en Nicaragua el 20 de agosto de ese año cuando trasladaban 9.2 millones de dólares ostentándose como periodistas de Televisa. La fiscalía de Managua acusó a Juana Raquel de los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas.

19 de julio de 2014: una antigua casona de la calle 52 número 438 entre 43 y 45 del centro de Mérida guardaba en su interior 30 automóviles de lujo y de colección que fueron decomisados por las fuerzas de seguridad que desplegaron impresionante operativo que incluyó cierre de calles aledañas para la revisión de la lujosa vivienda reconstruida en 2010 y el retiro de todos los vehículos. No se supo ni se informó si hubo detenidos y el destino que tuvieron esos vehículos.

3 de marzo de 2016: elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército catearon dos residencias en la calle 21 con 88 y 23 con 88 del fraccionamiento Algarrobos, ubicado al norte de la ciudad, donde trataron de detener a jefes de la delincuencia organizada vinculados con la investigación de los 12 narcomenudistas decapitados.

En las casas de lujo hallaron una pistola calibre .45, balas, ropa de mujer y de hombre y objetos de bebé.

8 de diciembre de 2004: militares y agentes de la PGR catearon la residencia número 394 de la calle 6-B del fraccionamiento Montebello, presuntamente propiedad de un familiar del capo del narcotráfico Osiel Cárdenas. La residencia era el centro de reunión del jefe del Cártel del Golfo donde acudían narcotraficantes internacionales, policías de la AFI y funcionarios relacionados con ejecuciones en Cancún, Quintana Roo.

Una fuente castrense informó en aquella ocasión, que como parte del operativo de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, al menos cuatro agentes de la AFI asignados a Yucatán son investigados y traslados en las próximas horas a Ciudad de México.

La operación comenzó a las 7 de la mañana de ese día con la participación de unos 30 militares y 5 agentes de la Siedo. El fraccionamiento Montebello es una de las zonas más exclusivas de Mérida. El predio cateado no estaba registrado en el Registro Público de la Propiedad de Yucatán, pero las investigaciones arrojaron que pertenecía a Miguel Salinas Cornejo, pariente político de Osiel Cárdenas Guillén, capo del Cártel del Golfo.

Son varias acciones policiacas de gran impacto contra le delincuencia organizada realizada en Yucatán que también incluyó decomiso de un cargamento de más de media tonelada de pulpo en época de veda que estaba oculto en un predio de la calle 8 con 13 del puerto de Dzilam de Bravo.

Renta de casas en Mérida; ¿demasiado fácil?

De acuerdo con la información recabada, un contrato de arrendamiento de un inmueble debe de ser un documento debidamente revisado por un abogado o una inmobiliaria y deben aportar los siguientes datos, pero lo más seguro es que no se cumplan todos porque si así fuera quedarían al descubierto las identidades de los arrendatarios:

Nombres del arrendador y arrendatario.

Ubicación de la casa.

Descripción de las instalaciones y el estado en que se encuentra al momento de la renta.

Cantidad a pagar de renta.

El término del contrato (por lo general es de un año).

Los documentos que requieren para la renta de un inmueble en Mérida son: