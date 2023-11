El gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró ayer el Instituto de Capacitación y Certificación para los Operadores del Transporte Público del Estado, espacio que dignifica a los conductores con mejores condiciones laborales y oportunidades de desarrollo, se indica en un comunicado.

Junto a María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y vocera de los programas Tarjeta Universal de Salud, Seguro para Madres Solteras y Apoyo para Madres Solteras, Vila Dosal entregó certificados a los 16 operadores graduados del primer módulo del instituto.

Ante el titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, Rafael Hernández Kotasek, y el alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, el gobernador recordó que en este nuevo espacio se dispondrá de tres simuladores para mejorar las habilidades de manejo de los operadores.

“Aquí tenemos simuladores, la capacitación, un doctor para que les hagan sus exámenes toxicológicos, tenemos todo lo que se necesita para que Yucatán tenga el mejor transporte público de todo el país”, subrayó.

¿Cuánto ganará un operador certificado en el Instituto de Capacitación?

Al recordar que este proyecto responde a una exigencia de la ciudadanía por un trato más amable y justo por parte de los conductores, el gobernador recordó que con esto también los operadores certificados tendrán beneficios como contratos directos con empresas de transporte público, prestaciones de ley, bonos e incentivos.

Además, tendrán planes de crecimiento y capacitación continua, pasando de ganar 8,000 pesos mensuales a casi 22,000.

“Estamos contratando hombres, pero también mujeres, como pueden ver acá, y necesitamos más choferes. Así que quien quiera entrarle a eso el sueldo base son 14,700 pesos. De incentivos de buen trato puedes ganar 2,075 más y, con base en los cursos que tomes y en tu desempeño, puedes ganar 4,750 más para llegar a esos casi 22,000”, explicó.

Al agradecer al Ayuntamiento de Mérida, que donó el terreno en la zona sur para la construcción del Instituto, Vila Dosal recordó que, tras concluir su proceso de capacitación los operadores recibirán un tarjetón, que será retirado si aquel es despedido por cometer alguna falta, y no podrá trabajar en ninguna otra empresa de las que operan el Sistema de Transporte Va y Ven.

“Un chofer tiene en sus manos las vidas de muchas personas: de las que tiene en el autobús, pero también de los que están cruzando la calle y no podemos tener gente que no esté preparada, no podemos tener gente irresponsable y no podemos tener gente que no esté comprometida”, aseveró.

El gobernador agregó que el Va y Ven no sólo representa la mejora de unidades, rutas, pago electrónico, acceso para personas con algún tipo de discapacidad, aire acondicionado e internet, también es seguridad para quienes van arriba y abajo de los autobuses.

Tras hacer un llamado a la población para que continúen cuidando y preservando las unidades de Va y Ven, Vila Dosal informó que en este nuevo edificio se contará con módulo de credencialización para que las personas que viven en el sur de la ciudad puedan obtener sus tarjetas de estudiantes y tarifa social.

El gobernador adelantó que el próximo 15 de diciembre entrará en operación la primera ruta del Ie-Tram, que irá del Centro, La Plancha, Kanasín y la estación de Teya.