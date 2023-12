Para Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta Local del Congreso, la designación de Luis Armando Mendoza Casanova como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se encuentra en el marco de lo legal, aunque declina responder si el mismo corresponde a un aspecto amoral.

“Para nosotros cubría los aspectos que incluso la oposición ha manifestado que deberían ser tomados en cuenta, como la experiencia en materia jurídica y judicial. Nosotros tomamos decisiones apegadas al marco legal”, declara sobre la decisión panista en la votación por el magistrado.

Al cuestionarle sobre si la decisión, aunque legar es amoral, el diputado reiteró que “es legal”, pero al insistirle en el aspecto amoral, se limitó a responder: “Hasta ahí, es legal”.

El viernes pasado informamos que la dirigente del Frente Cívico Familiar (FCF), Patricia McCarthy Caballero, hizo un llamado a cada uno de los diputados y diputadas que votaron a favor para nombrar a dicho magistrado, para que den una postura razonada y fundada, que exponga cada uno por qué y cuáles fueron sus razones para nombrarlo.

“Es lo menos que pueden hacer a algo que no le encuentran justificación.

Justifican elección de un magistrado del TSJE en Yucatán

Entrevistado al respecto en el parque de Santa Ana, donde acudió a la inauguración de la exposición navideña “Tekit capital de la Guayabera, Tekit en Mérida”, el diputado panista precisa que fueron 18 diputados, no solo los de Acción Nacional, que se inclinaron hacia una opción que para ellos cubría los aspectos que, incluso la oposición ha manifestado que deberían ser tomados en cuenta; como la experiencia en materia jurídica y judicial.

“Y en ese sentido fue el voto como debiera, yo creo e insisto en que, el marco de derecho no ha sido vulnerado”.

Al responder al llamado de Patricia McCarthy dice: “Nosotros respetamos ese sentir de algunas personas que pertenecen a colectivos, sí, pero también que nosotros tomamos decisiones apegadas a lo que nos marca la ley. No podemos ir más allá de la ley, si una persona no tiene ninguna limitante jurídica para ser votado, no tendríamos por qué quitarle ese derecho, estamos para respetar el marco de derecho”.

Lozano Poveda señala que, si alguien quiere inconformarse jurídicamente, también está en su derecho y en el Congreso son muy respetuosos de ello.

“Creo que es un caso que está enmarcado en lo que hasta hoy en Yucatán tenemos en materia de constitucional, y recordar que Yucatán fue el primer Estado que introdujo este principio de la Ley 3 de 3, para que ninguna persona con antecedentes penales, aquí hay que recalcar, con antecedentes penales, pudiera tener acceso a los cargos públicos”.

El nuevo magistrado en Yucatán, sin sentencias pero sí con denuncias

Al recordarle al diputado que en efecto el nuevo magistrado sentencias no tiene, pero denuncias sí, de dosmujeres, el diputado reitera: “Nosotros consideramos que es totalmente legal”.

El presidente de la Junta de Gobierno también hizo llegar a la redacción su postura por escrito, en el cual plantea que, la terna para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán fue analizado conforme a derecho y requisitos marcados en la ley, se analizó la experiencia y capacidad y que no existieran impedimentos legales y que las acciones de los diputados están apegadas a derecho.

Recuerda que el Congreso de Yucatán fue el primero en México en analizar y aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia, esta ley es clara; no podrá acceder a un cargo público quien tenga una sentencia.

Sin duda esta Ley significa un gran avance en la democracia y en la equidad y puede ser perfeccionada.

Agrega que el aspirante presentó su carta de antecedentes no penales sin tener denuncias ratificadas y lo que establece la ley estatal 3 de 3 es que el aspirante no tenga antecedentes penales y en la ley federal se establece que debe haber una sentencia firme para negarle aspiraciones.

